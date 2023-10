Aldera Resort Paraguay: Bauarbeiten haben begonnen

Die Bauarbeiten am Aldera Resort haben begonnen. Bereits Ende 2025 soll die erste Bauphase des Resorts abgeschlossen sein.

Die idyllische Kleinstadt San Bernardino nahe Paraguay´s Hauptstadt Asuncion schlägt nun im Rhythmus eines neuen, imposanten Immobilienprojektes.

Dank unserer Erfahrung und Expertise aus früheren Projekten und eines sehr engagierten Teams waren wir in der Lage, sehr schnell mit den ersten Bodenarbeiten zu beginnen.” — Carsten Pfau

SAN BERNARDINO, DEPARTAMENTO CORDILLERA, PARAGUAY, October 19, 2023 /EINPresswire.com/ -- Nur wenige Monate nach der Veröffentlichung des ambitionierten Vorhabens hat das Aldera Resort mit den ersten Bauarbeiten begonnen.

Carsten Pfau, der visionäre Kopf und CEO der Agri Terra Gruppe, äußerte sich positiv zum Projektstart: „Dank unserer Erfahrung und Expertise aus früheren Projekten und eines sehr engagierten Teams waren wir in der Lage, sehr schnell mit den ersten Bodenarbeiten zu beginnen.“ Die gruppeneigenen Land- und Baumaschinen kamen in den vergangenen Tagen bereits verstärkt zum Einsatz, insbesondere beim Wegebau. „Wir schaffen nun zunächst eine erste essentielle Infrastruktur“ erklärt Pfau. „In einem zweiten Schritt geht es dann schon mit dem Golfplatz sowie dem projekteigenen Shoppingcenter weiter, auch die Lagune und die Landepiste gehören zu den ersten Arbeiten, die wir unmittelbar angehen wollen“. Der deutsch-paraguayische Geschäftsmann zeigte sich mit dem schnellen Projektstart sehr zufrieden.

Das Aldera Resort stellt eines der größten Immobilienprojekte des amerikanischen Kontinents dar. Strategisch platziert am Eingang des renommierten Vorortes San Bernardino und in geringer Entfernung zur Hauptstadt Asunción, erstreckt sich das Projekt über mehr als 16 Millionen Quadratmeter. Fast 5.000 exklusive Wohnhäuser inmitten opulenter Parkanlagen sind geplant, ein 27-Loch-Golfplatzes und eine malerische Lagune mit Sandstrand und Beach Club sind Teil der Anlage. Bemerkenswert und einzigartig in Paraguay ist die zwei Kilometer lange Landepiste für Privatflugzeuge, die ebenfalls Teil des Projekts ist.

Ein besonderer Trumpf des Resorts ist seine geografische Lage. Nur etwa zwei Minuten Fahrzeit trennen es vom malerischen Ypacarai-See, der zu Paraguays Aushängeschildern gehört. Ebenfalls in unmittelbarer Nähe findet sich die malerische Kleinstadt San Bernardino, liebevoll als "SanBer" bezeichnet. Besonders in den Sommermonaten zieht sie Besucher und Einheimische gleichermaßen an und hat sich in jüngster Zeit als bevorzugten Wohnsitz für wohlhabende Paraguayer etabliert.

Eine erste Etappe des Resorts soll bereits Ende 2025 fertiggestellt sein. Das Konzept setzt in Südamerika neue Maßstäbe.