Germain Hôtels célèbre l’inauguration de leur 19e établissement et annonce la construction de leur 20e hôtel

L’Hôtel Alt Calgary University District célèbre son inauguration; L’Hôtel Alt Aéroport d’Ottawa décollera en 2025

CALGARY, Alberta, 18 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’hôtelier canadien Germain Hôtels est heureux d’annoncer l’ouverture officielle de son 19e établissement au Canada : l’Hôtel Alt Calgary University District.



Il s’agit du troisième établissement du groupe à Calgary, après l’ouverture de l’Hôtel Le Germain Calgary en 2010 et de l’Hôtel Alt Calgary East Village en 2018, marquant la première inauguration d’une propriété du groupe au Canada depuis 2019.





L’Hôtel Alt Calgary University District est ouvert. De gauche à droite : Gregg Callander, PDG, University of Calgary Properties Group, Marie Pier Germain, Vice-Présidente, vente et marketing, Germain Hôtels, Terry Wong, Conseiller municipal ville de Calgary, Hugo Germain, Vice-Président aux opérations, Germain Hôtels.

L’hôtel est idéalement situé au cœur du University District, une communauté urbaine conçue de façon réfléchie et réalisée dans le nord-ouest de Calgary. University District a remporté plusieurs prix. C’est la première communauté en Alberta à avoir été certifiée LEED-ND Platinum, sa plus haute distinction, pour ses efforts en matière de durabilité.

L’Hôtel Alt University District offre également un accès pratique aux installations avoisinantes, notamment l’Université de Calgary, l’Hôpital pour enfants de l’Alberta, l’Ovale olympique, le Stade McMahon, le Foothills Medical Centre et le CF Market Mall.

L’hôtel propose 155 chambres et plus de 4 000 pieds carrés d’espace de réunion et d’événement répartis dans quatre salles de réunion, deux salles de conférence et un salon créatif. Les clients de l’hôtel peuvent profiter d’une salle de sport ouverte 24 heures sur 24, d’un stationnement souterrain sur place et de chambres d’hôtes accueillantes pour les animaux de compagnie.

« Nous sommes extrêmement fiers de présenter notre deuxième Hôtel Alt à Calgary, situé dans la communauté dynamique du University District », déclare Marie Pier Germain, vice-présidente, ventes et marketing Germain Hôtels. « L’ouverture de cet hôtel est particulière pour nous, car c’est notre première depuis la fin de la pandémie. » Elle poursuit : « Nous avons hâte d’offrir à nos clients un séjour extraordinaire pendant qu’ils explorent la ville et ses environs, que ce soit pour affaires ou pour le plaisir. »

Les hôtels Alt fusionnent fièrement style et durabilité. Établissant une nouvelle norme en matière d’hospitalité durable, la propriété du University District de Calgary est le premier hôtel certifié LEED Argent de Germain Hôtels (demande en cours). La propriété utilise des techniques innovantes pour réduire les déchets et promouvoir la conservation des ressources. Dans notre démarche vers la durabilité, la propriété accorde une grande importance à la valorisation du local, en proposant des lits entièrement conçus au Canada, des produits de bain issus de sources locales dans chaque chambre, et une collection d’art régional ornant fièrement son lobby.

Mme Germain ajoute : « Pour nous, établir une connexion émotionnelle avec nos équipes, nos clients, ainsi qu’avec les communautés à travers le pays est une priorité. C’est avec grand plaisir que nous avons fait don de 25 nuitées (d’une valeur de 6 000 $) à la Children’s Hospital Foundation afin qu’ils puissent soutenir des familles dans le besoin tout au long de l’année. »

Les invités peuvent également profiter des nombreuses commodités offertes par le University District, notamment sa rue commerçante principale animée, ses parcs extérieurs, ses sentiers, ses restaurants et ses commerces de détail. Il y a d’innombrables occasions de faire des achats, de manger, d’explorer et de socialiser à quelques pas des portes de l’hôtel. L’Hôtel Alt Calgary University District est une destination idéale pour les voyageurs d’affaires et de loisirs qui souhaitent être immergés dans la culture locale, ainsi que pour ceux qui prévoient de rendre visite à des amis et à leur famille dans la région, y compris à l’Université de Calgary. L’hôtel offre également un accès facile à la Transcanadienne, qui mène vers l’ouest en direction de Banff et des Rocheuses canadiennes.

L’Hôtel Alt Calgary University District convie les invités à vivre une nouvelle ère d’hospitalité qui fusionne harmonieusement style, durabilité et immersion locale. Pour effectuer des réservations et obtenir de plus amples informations, visitez https://www.germainhotels.com/fr/hotel-alt/calgary-university-district. L’Hôtel Alt Calgary University District est situé au 482 Mclaurin Street NW, Calgary (Alberta).

La 20e propriété de Germain Hôtels, l’Hôtel Alt Aéroport d’Ottawa, prête à décoller en 2025.

De plus, Germain Hôtels a annoncé que la construction de l’Hôtel Alt Aéroport d’Ottawa débutera dans quelques semaines. Initialement annoncé en 2019, le projet a été interrompu en raison de la pandémie. Cette nouvelle version réduite de l’hôtel comprendra 178 chambres, des salles de réunion, une salle de sport ainsi qu’un restaurant offrant un service complet. Une passerelle reliera l’hôtel directement au terminal de l’aéroport. Il s’agira du troisième établissement de Germain Hôtels à Ottawa et de la troisième propriété aéroportuaire de la chaîne, après les hôtels dans les terminaux de l’aéroport international Pearson de Toronto et de l’aéroport international Stanfield de Halifax.





Évalué à 55 millions de dollars, l’hôtel devrait ouvrir ses portes en 2025. Selon Hugo Germain, vice-président aux opérations de Germain Hôtels : « Nous travaillons avec l’aéroport d’Ottawa sur ce projet depuis cinq ans. Nous sommes très heureux de commencer la construction de cet hôtel qui emploiera plus de 40 personnes. Nous croyons en Ottawa et sommes investis dans la région, car il s’agit de notre troisième établissement dans la ville. »

« Nous sommes fiers de collaborer avec Germain Hôtels pour offrir un hôtel connecté au terminal à l’aéroport d’Ottawa », a déclaré Mark Laroche, président-directeur général de l’Autorité de l’aéroport international d’Ottawa. « La détermination inébranlable et la résilience dont a fait preuve l’équipe Germain pour surmonter de nombreux obstacles témoignent de leur engagement envers Ottawa. L’Hôtel Alt Aéroport d’Ottawa représente une pierre angulaire essentielle de la stratégie de croissance de YOW et souligne notre engagement constant à favoriser la prospérité économique au sein de notre communauté. »

À propos des Hôtels Alt

Aux Hôtels Alt, nous aimons défier les conventions. C’est pourquoi nous offrons à nos invités ce dont ils ont vraiment besoin, sans superflu. Des chambres confortables et bien pensées, un design branché et un environnement écoresponsable : voilà ce qui les attend à leur arrivée. Les Hôtels Alt sont situés à Calgary, Saskatoon, Winnipeg, Toronto, Ottawa, Québec, Montréal, Brossard, Halifax et St. John’s. Hôtels Alt. Stylés. Futés.

À propos de Germain Hôtels

Germain Hôtels est une entreprise familiale fondée à Québec en 1988. Possédant et opérant un réseau de 19 propriétés aux quatre coins du pays sous les bannières Le Germain, Alt et Escad, l’entreprise demeure à ce jour le seul groupe hôtelier véritablement canadien. Modèle d’innovation et d’audace, Germain Hôtels est reconnue pour sa philosophie d’accueil et son sens de l’esthétisme uniques. Sa présence nationale ainsi que sa volonté de s’entourer de collaborateurs locaux font d’elle une experte de l’art de vivre canadien. Germain Hôtels.

Contacts Média

France Savard Paula Worthington Conseillère relations publiques et partenariats Worthington PR & Story, Germain Hôtels pour Germain Hôtels fsavard@germainhotels.com paula@worthingtonpr.com 514-954-9504 403-585-2429

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles à

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/af593cc7-7b02-4323-8eac-cfa8a451d705/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/14dc1beb-5419-4557-9c72-e9c88b44ca6f/fr