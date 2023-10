Ingredion publiera ses résultats financiers du troisième trimestre 2023 le 7 novembre 2023

WESTCHESTER, Illinois, 18 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ingredion Incorporated (NYSE : INGR), l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d’ingrédients pour l’industrie agroalimentaire, publiera ses résultats financiers du troisième trimestre 2023 arrêtés au 30 septembre 2023, en amont de l’ouverture du marché le mardi 7 novembre 2023.



Jim Zallie, président et directeur général, et James Gray, vice-président exécutif et directeur financier, organiseront une conférence téléphonique le 7 novembre à 8 heures du matin, heure du Centre, pour présenter la performance financière de la société. La conférence téléphonique et le diaporama seront retransmis en direct sur le site Internet : https://ir.ingredionincorporated.com/events-and-presentations. Les participants sont invités à se connecter au webcast environ 10 minutes avant le début de la présentation. Une rediffusion de la présentation sera disponible sur le site Internet de la société.

