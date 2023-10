Declaração oficial: Saurabh Chandrakar esclarece informações incorretas sobre despesas de casamento e outras alegações

DELI, Índia, Oct. 17, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- À luz dos recentes relatos dos meios de comunicação social em torno do caso da aplicação Mahadev, Saurabh Chandrakar, um empresário oriundo de Bhilai, Chatisgar, considera imperativo abordar a desinformação flagrante e as acusações infundadas que surgiram. Sendo um homem de negócios dedicado e com um currículo irrepreensível, o Sr. Chandrakar foi apanhado de surpresa pelas alegações infundadas sobre o seu alegado envolvimento em atividades ilícitas.



Contrariamente aos relatos sensacionalistas, o Sr. Chandrakar afirma com veemência que toda a cerimónia de casamento, que custou cerca de 10 milhões de AED, foi inteiramente financiada pelas suas poupanças e provisões internas. Existem registos meticulosos e bem documentados que comprovam as suas fontes de rendimento. As notícias que circulam sugerindo um pagamento de 200 milhões de rupias em numerário suscitam incredulidade e, embora o Sr. Chandrakar questione a viabilidade de uma transação em numerário tão avultada, sublinha a falta de viabilidade prática de tais alegações.

O Sr. Chandrakar refuta as afirmações sobre as supostas despesas extravagantes relatadas por certas fontes. Indica especificamente que todos os aspectos financeiros do evento foram supervisionados por gestores de eventos profissionais e que não houve transações em numerário em qualquer fase do planeamento ou da execução; insinuar o contrário é puramente especulativo e infundado. Existem documentos e registos financeiros que comprovam estes factos, fornecendo provas claras que dissipam quaisquer noções de irregularidade.

Além disso, o Sr. Chandrakar acredita firmemente que a menção da presença de celebridades no evento foi grosseiramente exagerada. Indica que todas as pessoas que assistiram ao casamento foram contactadas pela empresa de gestão de eventos, que facilitou as suas presenças. O Sr. Chandrakar também faz questão de sublinhar que todos os artistas foram contratados pela empresa exclusivamente para participar e atuar no evento. Não houve transações financeiras diretas entre o Sr. Chandrakar e estas celebridades, uma vez que todos os pagamentos foram processados com total transparência através da empresa de gestão de eventos, através de canais bancários legais.

O Sr. Chandrakar afirma veementemente que não tem qualquer ligação com a aplicação Mahadev ou com as suas operações. As acusações que o descrevem como "fundador/promotor/diretor" da aplicação Mahadev carecem de credibilidade e são inequivocamente falsas. Além disso, as alegações sobre o seu envolvimento em 60 plataformas offshore ilícitas são infundadas e não têm qualquer fundamento.

O Sr. Chandrakar nega veementemente quaisquer ligações suspeitas com indivíduos ou organizações que participem em atividades ilegais. Quaisquer alegações semelhantes são meros rumores, completamente infundados e nada mais do que "fruto da imaginação". O Sr. Chandrakar manifesta o seu espanto perante tais alegações.

É igualmente imperativo esclarecer que não existem operações no Paquistão, no Sri Lanka ou no Nepal associadas com o Sr. Chandrakar. Estas afirmações são totalmente falsas e difamatórias, não tendo qualquer vestígio de verdade. O Sr. Chandrakar nunca viajou para estes países, e quaisquer alegações da sua alegada participação em atividades ilícitas nestas regiões carecem de qualquer fundamento e são completamente caluniosas.

O Sr. Chandrakar pede encarecidamente aos meios de comunicação social que cessem a difusão de rumores infundados e de histórias sensacionalistas e exageradas que não só mancham a sua reputação como também minam a confiança do público no jornalismo responsável.

Fonte: Newsbeatwire

