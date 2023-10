Urban Outfitters Inc. verbessert mit Brivo-Zugangslösung die Sicherheit in seinen US-Vertriebszentren

Unternehmen integriert cloudbasierte Zugangskontrolle von Brivo zur landesweiten Fernsicherung seiner Anlagen in den USA

BETHESDA, MARYLAND, UNITED STATE OF AMERICA, October 18, 2023 / EINPresswire.com / -- Urban Outfitters, Inc. (NASDAQ:URBN), ein führendes Unternehmen für Lifestyle-Produkte und -Dienstleistungen, betreibt ein Portfolio globaler Verbrauchermarken, das die Marken Anthropologie Group (Anthropologie und Terrain), Free People Group (Free People und FP Movement), Urban Outfitters, Nuuly und Menus & Venues umfasst. Das Unternehmen gab heute seine Partnerschaft mit Brivo bekannt, um seine physischen Sicherheitssysteme zu modernisieren. Brivo ist ein weltweit führender Anbieter von cloudbasierten Zugangskontroll- und Smart Building-Technologien.URBN ist bekannt für seine ausgefallenen Produkte und sein unverwechselbares Ladendesign. Das Unternehmen verfügt über 562 Läden und 23.000 Mitarbeiter in ganz Nordamerika und hat sich in der Einzelhandelsbranche einen bedeutenden Namen gemacht. Um den wachsenden Anforderungen des Marktes gerecht zu werden, musste das Unternehmen die physische Sicherheit seiner Vertriebszentren neugestalten. URBN wollte Geschwindigkeit, Fernzugriffmöglichkeiten und Automatisierung der Benutzerdatenbank verbessern. Das Ziel war die Umstellung auf ein hochmodernes, cloudbasiertes System mit einer innovativen Administrations-Oberfläche. Zudem wollte URBN das charakteristische Aussehen und den Charakter der ursprünglichen Gebäude bewahren. Nach einer umfassenden Evaluierung verschiedener Lösungen entschied sich das Unternehmen für Brivo.John Owad, Director of Loss Prevention, Logistics bei URBN, erklärte: "Urban Outfitters ist bestrebt, sowohl in der Einzelhandels- als auch in der Technologiebranche an der Spitze zu bleiben. Um als Handelsunternehmen weiterhin prosperieren zu können, wussten wir, dass wir die Einführung eines umfassenderen und benutzerfreundlicheren Zugangskontrollsystems in Betracht ziehen mussten. Nachdem wir mit unserer bestehenden Sicherheitsplattform an ihre Grenzen gestoßen waren, hielten wir Brivo für den besten Partner für den geplanten Systemwechsel. Die Zutrittskontrolllösung von Brivo stellte die perfekte Anwendung dar, da sie hochwertige Hardware und ein ganzheitliches Netzwerk bot, das die Sicherheitsprozesse von URBN optimierte."Die Auswahlkriterien für das neue Sicherheitssystem von URBN waren streng. Es musste auf bewährter Technologie basieren, eine einwandfreie Leistung bieten und einen nahtlosen Zugang für Gäste und Besucher ermöglichen, ohne die Zuverlässigkeit der Hardware zu beeinträchtigen. Bill Rose, National Accounts Manager bei Everon™, unterstützte die Partnerschaft mit Brivo im Hinblick auf die von URBN benötigte Lösung. Brivo ermöglichte es URBN, die Zutrittskontrolle für Besucher nahtlos in seinen Geschäftsprozess zu integrieren."Wir freuen uns, mit URBN zusammenzuarbeiten, um dieser neuen Sicherheitslösung Leben einzuhauchen. Alles, was URBN macht, hat sogar im Backend ein so einzigartiges Erscheinungsbild, dass wir wussten, dass die Erhaltung der physischen Strukturen eine hohe Priorität hat. Wir haben bei jedem Schritt eng mit dem Unternehmen zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass diese Integrität erhalten bleibt. Durch die Nutzung der Leistungsfähigkeit cloudbasierter und modernster Zutrittskontrollsysteme, ist URBN in der Lage, sein Wachstum und seine Innovationen in der sich ständig weiterentwickelnden Einzelhandelslandschaft fortzusetzen", so Mary Clark, CMO bei Brivo.Seit ihrer Einführung hat die Lösung von Brivo die Effizienz sämtlicher Geschäftsabläufe bei URBN verbessert. Alle Call- und Vertriebszentren des Unternehmens nutzen jetzt Brivo. Das Unternehmen arbeitet effizienter, da sich das Team auf seine Kernaufgaben konzentrieren kann anstatt die Datenbank zu pflegen - dank der Fernverwaltungsfunktionen und der Integration mit dem Verzeichnisdienst Active Directory. Durch die Automatisierung der Datenbank hat das Unternehmen schätzungsweise 650 Arbeitsstunden pro Jahr eingespart. Diese Zahl wird weiter steigen, da das Unternehmen sein Lieferkettennetzwerk in ganz Nordamerika ausbaut.Die Integration von Brivo ermöglichte es URBN außerdem, Fragen zur Überprüfung von Besuchern direkt in den Check-in-Prozess einzubinden, was den Zugriff auf alle erforderlichen Frachtdokumente und deren digitale Unterzeichnung erleichtert, insbesondere in den staatlichen Handelszonen. Dieser rationalisierte Ansatz erhöht die Sicherheit und vereinfacht gleichzeitig das Besuchermanagement.