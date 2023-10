Dracula Technologies, Lauréate de l’appel à projets Première Usine, dévoile sa Green MicroPower Factory basée à Valence

Usine Dracula Technologies à Valence Produits LAYER de Dracula Technologies France 2030

Dracula Technologies dévoile sa "Green MicroPower Factory", la plus grande usine de dispositifs photovoltaïques organiques à impression numérique en Europe.

Nous sommes honorés d'être reconnus en tant que lauréats du projet "Première Usine". Cela va transformer l’entreprise en acteur majeur Européen des énergies renouvelables.” — Brice Cruchon, CEO, and founder of Dracula Technologies

VALENCE, FRANCE, October 16, 2023 / EINPresswire.com / -- Lauréate de l'appel à projets "Première Usine" dans le cadre de France 2023, Dracula Technologies dévoile sa nouvelle "Green MicroPower Factory", la plus grande usine de dispositifs photovoltaïques organiques (OPV) à impression numérique en Europe. D’une superficie de 2500 m², cette usine pourra produire jusqu'à 150 millions de cm² de dispositifs OPV par an, tout en divisant les coûts de production unitaires par 3. Dracula Technologies recrutera plus de 100 personnes additionnelles créant à horizon 2030 un leader européen de plus de 250 employés.Dracula Technologies est une PME française innovante spécialisée dans la conception, le développement et la fabrication de dispositifs OPV intégrable à tout type de supports grâce à son procédé unique d’impression numérique. Cette nouvelle usine de pointe entièrement automatisée va fabriquer des modules photovoltaïques OPV qui vont permettre de générer de l’énergie à partir de la lumière ambiante. Ces modules innovants et ultra performants, intégrés aux dispositifs de l'Internet des objets (IoT), permettent de s’affranchir de l’utilisation de piles. Cette installation d'envergure positionnera Dracula Technologies en tant que leader incontesté dans le domaine des énergies renouvelables et de l’IoT, et commencera à livrer massivement ses clients dès le début de 2024, tout en se préparant à accorder des licences pour sa technologie innovante.L’appel à projets « Première Usine » de France 2030 s’inscrit dans la stratégie « start-up » industrielles du programme France 2030 pilotée par la direction générale des entreprises, en lien avec le Secrétariat général pour l’investissement et les ministères concernés, et opérée par Bpifrance pour le compte de l’Etat. Lancé en janvier 2022, il vise à transformer sur le territoire le potentiel d’innovation des « start-up » innovantes en capacité de production et de faire émerger des acteurs ayant vocation à être des leaders sur leurs marchés. Dracula Technologies recevra un investissement de 5 millions d'euros dans le cadre de ce projet financé par l’État.Brice Cruchon, PDG de Dracula Technologies, exprime sa satisfaction : " Nous sommes honorés d'être reconnus en tant que lauréats du projet "Première Usine" et de recevoir le soutien financier de l'État français. Cela va transformer l’entreprise en acteur majeur Européen des énergies renouvelables et faire partie des 100 sites industriels attendus en France à l’horizon 2030. Cette distinction renforce notre détermination à contribuer activement à la souveraineté énergétique de la France et de l'Europe, en proposant des solutions innovantes et respectueuses de l'environnement."Une technologie de rupture pour remplacer les piles: Alors que le marché de l'IoT se développe, la nécessité de sources d'énergie durables devient plus cruciale que jamais. Les batteries traditionnelles sont fabriquées à partir de composants critiques et sont toxiques pour notre environnement. A noter que 30 000 tonnes de batteries sont jetées chaque année et que seulement 3,3% de celles-ci sont recyclées. Leur durée de vie limitée les rend inutiles pour les applications de l'IoT à usage industriel.Le lancement de cette usine intervient à un moment critique, coïncidant avec les directives de réglementation européennes visant à éliminer progressivement les piles non rechargeables des appareils IoT.Un marché en forte croissance: Il y avait déjà plus de 14,4 milliards d’objets connectés en 2022 et ce nombre devrait atteindre 27 milliards d’ici 2025. La majorité de ces applications sont alimentées par des piles qui doivent être très régulièrement remplacées (entre 3 à 5 ans) et qui sont encore très mal recyclées. Le fort développement du secteur de l’IoT au cours des 5 prochaines années, en particulier dans les secteurs du Smart Home et Smart Buildings, passera par des évolutions technologiques majeures autour de leur alimentation autonome et propre en énergie.Une technologie assurant une pleine souveraineté: Cette distinction pour la création d'une usine avant-gardiste dédiée à la production de dispositifs OPV reconnaît non seulement l’innovation apportée dans le domaine de l’« Energy Harvesting », son impact environnemental positif mais aussi sa technologie unique, renforçant la souveraineté énergétique de la France et de l'Europe.Dracula Technologies est la seule entreprise française spécialisée dans le développement de modules OPV par impression numérique de type « jet d’encre ». Les matériaux employés à la réalisation de ses encres ne contiennent pas de terres rares et proviennent quasi-exclusive de France. Cette compétence est clé et représente un atout stratégique et majeur à conserver en France.Forte de 3 levées de fonds, Dracula Technologies a su conserver un actionnariat essentiellement national (94%). En septembre 2022, Dracula Technologies a levé 5.5 millions d’euros auprès d’acteurs majeurs que sont La Banque des Territoires qui a participé pour le compte de l’État dans le cadre du programme Territoires d’innovation de France 2030, ainsi que le Fonds Souverain Auvergne- Rhône-Alpes et Semtech, fabricant mondial de semi-conducteurs, en tant qu’investisseur stratégique.À propos de Dracula Technologies : Fondée en 2011, la startup basée à Valence dans la Drôme et spécialisée dans la conception et l’impression de modules photovoltaïques organiques (OPV) emploie 30 personnes. Sa technologie LAYERrepose sur l’impression de couches d’encres qui possèdent chacune des propriétés physiques permettant de produire de l’énergie à partir de la lumière ambiante. Dracula Technologies est au cœur des enjeux environnementaux, avec une solution durable qui permet de remplacer les piles dans les objets d’intérieurs connectés, offrant ainsi à l’industrie des solutions respectueuses de l'environnement tout en minimisant la consommation électrique ainsi que les déchets électroniques (piles).

My name is LOW LIGHT