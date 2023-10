Sage Intacct Paie réalisée par ADP est lancée au Canada

Une solution innovante qui fonctionne en continu avec Sage Intacct et simplifie la comptabilité, les RH et la paie pour les moyennes entreprises

TORONTO, 16 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sage, le chef de file des technologies comptables, financières, RH et paie pour les petites et moyennes entreprises (PME), lance aujourd’hui Sage Intacct Paie en partenariat avec ADP Canada. La solution est déjà offerte sur le marché américain depuis juin 2022.

Sage Intacct Paie, réalisée par ADP, offre les fonctionnalités de paie et RH pour aider les moyennes entreprises à travailler de manière plus intelligente à mesure qu’elles se développent et prennent de l’expansion. C’est la seule solution de paie de pointe sur le marché qui fonctionne en continu avec Sage Intacct, la plateforme de gestion financière nuagique.



Grâce à Sage Intacct Paie, les entreprises peuvent enrichir l’engagement des employés, réduire les erreurs et exploiter les informations pertinentes avec une solution intégrée, tout-en-un pour les besoins de la comptabilité, de la paie et des RH. De plus, les capacités de libre-service et une expérience mobile de premier ordre contribuent à offrir une expérience conviviale pour les le personnel.



« Le lancement de Sage Intacct Paie au Canada marque une étape importante pour Sage, car nous sommes encore plus déterminés à être le réseau de confiance pour les moyennes entreprises en croissance et en expansion », a déclaré Mark Hickman, directeur général de Sage au Canada.



Sage Intacct Paie permet aux entreprises de rationaliser leurs processus de paie via un système sécurisé et évolutif, qui les aide à consacrer moins de temps aux tâches administratives et plus de temps à la croissance des activités de l’entreprise.



« Je suis à la fois directrice des finances et des ressources humaines. Je suis donc toujours à la recherche de moyens d’automatiser et de rationaliser des tâches afin de consacrer plus de temps aux initiatives RH et à l’analyse de la comptabilité », a indiqué Angela Biermann, directrice des finances et RH de Nextmune US LLC. « Sage Intacct Paie représente un énorme gain de temps pour moi, car elle m'aide à automatiser et rationaliser les tâches dans une seule solution. De plus, la puissance de paie d’ADP est totalement intégrée à Sage Intacct », conclut-elle.



La première plateforme du genre permet une collaboration et une productivité accrues entre les équipes de la comptabilité, des RH et de la paie tout en permettant aux entreprises de réaliser d’importantes économies de temps et d’argent.



« ADP est fière de faire équipe avec Sage pour offrir Sage Intacct Paie aux entreprises canadiennes », a dit Holger Kormann, Président, ADP Canada. « Alors que les entreprises cherchent à révolutionner leur façon de travailler, notamment leurs systèmes de comptabilité, de RH et de la paie, cette solution fournira aux équipes et aux employés les bons outils et les informations financières pertinentes pour les aider à réaliser plus qu’ils ne l’auraient jamais cru possible ».

Grâce à Sage Intacct Paie, les entreprises peuvent profiter de :

Intégration robuste – intégrée en continu à Sage Intacct, qui permet l’analyse des données de paie et des informations du personnel.





– intégrée en continu à Sage Intacct, qui permet l’analyse des données de paie et des informations du personnel. Évolutivité – gérez tout le processus de paie à partir de n’importe où, n’importe quand grâce à une solution de paie et de RH hors pair. Totalement évolutive pour répondre à une variété de besoins de l’entreprise, y compris l’administration des avantages, la gestion des RH, le recrutement et plus encore.





– gérez tout le processus de paie à partir de n’importe où, n’importe quand grâce à une solution de paie et de RH hors pair. Totalement évolutive pour répondre à une variété de besoins de l’entreprise, y compris l’administration des avantages, la gestion des RH, le recrutement et plus encore. Simplicité – simplifiez les tâches administratives avec un seul fournisseur pour la comptabilité, la planification, la paie et la gestion des RH avec une seule facture facile à comprendre.





– simplifiez les tâches administratives avec un seul fournisseur pour la comptabilité, la planification, la paie et la gestion des RH avec une seule facture facile à comprendre. Sécurité – sentez-vous en confiance grâce à un cryptage robuste et une sécurité inégalée en offrant une protection à plusieurs niveaux des données de l’entreprise.

Sage Intacct Payroll est maintenant offerte au Canada.



Contact des médias:



Monique Daniel

Sage

monique.daniel@sage.com

905 781-0758



À propos de Sage



Sage vise à éliminer les obstacles afin que les millions de petites et moyennes entreprises que nous servons, de même que nos partenaires et comptables, puissent prospérer. De plus, les clients font confiance à notre logiciel de gestion financière, de RH et de la paie pour faciliter l’exécution de leurs tâches et générer des revenus. En numérisant les processus d’affaires et les relations avec les clients, fournisseurs, employés, banques et gouvernements, notre réseau numérique se connecte facilement aux PME et supprime ainsi les différends et fournit des informations financières pertinentes. L’élimination des obstacles nous permet d’utiliser notre technologie et notre expérience et de consacrer notre temps à lutter contre les inégalités numériques, les inégalités économiques et les changements climatiques. Découvrez-en plus en vous rendant à Sage.com/fr-ca/



À propos de ADP

Concevoir de meilleures façons de travailler grâce à des produits de pointe, des services haut de gamme et des expériences exceptionnelles qui permettent aux employés de réaliser leur plein potentiel. RH, talent, gestion du temps, avantages et paie. Informée par les données et conçue pour les employés.