MoneyHero Group 成功與 Bridgetown Holdings Limited 完成企業合併

約 1 億美元的收益將用於加速自然增長，並追求潛在的併購機會，以進一步加強 MoneyHero Group 在大東南亞這一具有吸引力的增長地區的市場領先地位，該地區正經歷着對金融產品分銷的數字渠道加速轉變

交易使 MoneyHero Group 的企業價值達到 2 億美元，並在交易前的基礎上估值約 1.98 億美元的股權價值；在交易後基礎上，企業價值估值約 3.1 億美元，股權價值估值約 2.83 億美元

新加坡和香港, Oct. 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- CompareAsia Group Capital Limited（「MoneyHero」或「公司」），一個在大東南亞地區擁有領先市場地位的金融產品平台，已於 2023 年 10 月 12 日（美國東部時間）完成先前宣布的與 Bridgetown Holdings Limited（NASDAQ: BTWN）（「Bridgetown」）的企業合併，Bridgetown 是一家特殊目的收購公司，由 Pacific Century Group（「Pacific Century」）和 Thiel Capital LLC（「Thiel Capital」）合作形成。企業合併在 2023 年 10 月 10 日 Bridgetown 股東的一次非常大會上獲得了 Bridgetown 股東的核准。

MoneyHero Limited（「PubCo」）的普通股和公眾認股權證預計將於 2023 年 10 月 13 日在納斯達克股票市場（「Nasdaq」）下的股票代號「MNY」和「MNYWW」開始交易。

交易細節

企業合併的完成使 MoneyHero 的企業價值達到約 3.1 億美元，並在反映交易淨收益後，其股權價值達到約 2.83 億美元。

MoneyHero 透過 Bridgetown 的信託帳戶中的現金貢獻，獲得了約 1 億美元的總收益，這完全是在計算了 Bridgetown 社會公眾股約 36% 的贖回後的數字。

MoneyHero 行政總裁 Prashant Aggarwal 評論道：「我們很自豪能在我們的旅程中達到這一重大里程碑。我們與 Bridgetown 的合併不僅提供了進一步推動我們戰略願景的資本，而且還加強了我們致力於簡化新加坡、香港、菲律賓、馬來西亞和台灣數百萬用戶的金融決策的堅定承諾。這種合夥將透過我們頂級金融產品平台的持續投資，進一步鞏固我們在大東南亞這一高增長地區的領先市場地位，該平台充當着消費者和金融機構之間的關鍵橋樑。」

MoneyHero 將於 10 月 13 日（星期五）透過敲響 NASDAQ 開市鐘來慶祝這一里程碑事件。

「MoneyHero 正賦予大東南亞地區的金融服務提供者改變與消費者連接方式的能力——我們很榮幸，能在它成為該地區零售金融產品家喻戶曉的在線平台的旅程中參與進來。」Bridgetown 的主席 Matt Danzeisen 說。「我們相信 MoneyHero 在這個充滿活力且不斷增長的市場上是一個強有力的領導者，我們很高興能支持 Prashant 及其才華橫溢的團隊為我們的股東、員工和合夥人創造持久價值。」

顧問

Kirkland & Ellis 擔任 MoneyHero Group 的法律顧問。

Skadden，Arps，Slate，Meagher & Flom LLP 擔任 Bridgetown 的法律顧問。

關於 MoneyHero Group

MoneyHero Group，以前稱為 Hyphen Group 或 CompareAsia Group，是大東南亞在線個人集資融資和比較行業的市場領導者。該公司在新加坡、香港、台灣、菲律賓和馬來西亞透過各自的當地市場品牌營運，目前擁有 270 個商業合作夥伴，並在 2023 年上半年平均每月獨立用戶數為 910 萬。

如欲了解更多資訊，包括 投資者推介 ，請瀏覽 https://www.moneyherogroup.com/

關於 Bridgetown Holdings

Bridgetown Holdings Limited 是一家為了實施與一個或多家企業的合併、股份交換、資產收購、股份購買、重組或類似業務組合而設立的空白支票公司，專注於東南亞的技術、金融服務或媒體行業。該公司是 Pacific Century Group 和 Thiel Capital 之間的一個合作項目，由行政總裁和財務總監 Daniel Wong 以及主席 Matt Danzeisen 領導。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 https://www.bridgetownholdings.net/

聯絡人資訊

對於 MoneyHero Group：

Kate Lee ir@moneyherogroup.com

Ruby Chou press@moneyherogroup.com

對於 Bridgetown Holdings：

Karin Wong

+852 9755 6265

Karin.Wong@pcg-group.com

重要法律資訊

前瞻性陳述

今次通訊包含了有關建議企業合併的「前瞻性陳述」，符合美國聯邦證券法的涵義。今次通訊中包含的所有陳述，除了歷史事實的陳述外，包括但不限於有關 PubCo 證券上市、PubCo 營運市場的增長潛力，以及完成建議企業合併的潛在好處的陳述，都是前瞻性陳述。其中一些前瞻性陳述可以透過使用包括「展望」、「相信」、「期望」、「潛力」、「持續」、「可以」、「將會」、「應該」、「能夠」、「尋求」、「預測」、「打算」、「趨勢」、「計劃」、「估計」、「預期」或這些詞語的否定形式或其他可用作比較的詞語來識別。所有的前瞻性陳述都基於估計和預測，並反映了 Bridgetown 和該公司的觀點、假設、預期和意見，這些都可能由於各種因素（包括但不限於整體經濟狀況的變化）而發生變化。不論在今次通訊中是否被識別出來，任何這些估計、假設、預期、預測、觀點或意見，都應被視為指示性、初步和為了說明目的的，不應依賴它們作為未來結果的必然指示。

前瞻性陳述以及今次通訊中包含的財務預測和規劃，受到多個因素、風險和不確定性的影響。可能的風險和不確定性，這些可能導致實際結果與前瞻性陳述表達或暗示的結果產生重大差異，包括但不限於：企業、市場、財務、政治和法律環境的變化；由於企業合併的宣布和完成而打亂 Bridgetown 或該公司目前的計劃和營運的風險；在企業合併後，PubCo 無法在 Nasdaq 上獲得或保持其證券上市的能力；未能實現企業合併的預期利益；與該公司相關的預測財務資訊的不確定性相關的風險；Bridgetown 股東提出的贖回請求的數量以及 Bridgetown 信託賬戶中的可用資金數量；該公司以成本效益的方式吸引新客戶並保留現有客戶的能力；公司及其子公司（「集團」）營運的行業中的競爭壓力和任何干擾；集團即使擁有虧損歷史仍能實現盈利的能力；集團實施其增長策略和管理其增長的能力；集團滿足消費者期望的能力；集團提供的新產品或服務的成功；集團吸引流量到其網站的能力；集團的內部控制；外幣匯率的波動；集團籌集資金的能力；媒體對集團的報導；集團獲取足夠保險保障的能力；集團經營的國家的監管環境（例如反壟斷法、外國所有權限制和稅收制度）以及整體經濟狀況的變化；集團吸引和保留管理層和技術熟練僱員的能力；COVID-19 大流行或任何其他大流行對集團業務的影響；集團的策略性投資和收購的成功；集團與其現有顧客、供應商和服務提供商的關係的變化；集團的資訊科技系統和網絡的中斷；集團增長和保護其品牌以及集團的聲譽的能力；集團保護其知識產權的能力；法規和其他意外事件的變化；集團實現其公司結構和集團安排的省減課稅的能力；集團可能參與的潛在和未來的訴訟；以及在企業合併完成期間或與之相關，集團可能招致或需要的未預見的損失、資產減值或核銷、重組和減損或其他費用、稅收或其他負債，以及集團所在行業的技術進步。上述因素列表並不詳盡無遺。您應該仔細考慮上述因素和在 PubCo 的 F-4 表格登記聲明（「登記聲明」）、下文討論的股東會議說明書/招股說明書、Bridgetown 的定期報告和由 PubCo 或 Bridgetown 不時與美國證券交易委員會（「SEC」）提交的其他文件中描述的其他風險和不確定性。這些文件識別並解釋了可能導致前瞻性陳述所包含的實際事件和結果產生重大差異的其他重要風險和不確定性。此外，可能還有其他既不為 Bridgetown 也不為該公司所知的風險，或者 Bridgetown 或該公司目前認為不重要的風險，也可能導致實際結果與前瞻性陳述中所包含的結果產生差異。前瞻性陳述反映了 Bridgetown 和該公司對未來事件的期望、計劃、規劃或預測以及觀點。如果任何風險實現或 Bridgetown 或該公司的假設被證明不正確，實際結果可能與這些前瞻性陳述所暗示的結果產生重大差異。

前瞻性陳述僅表達其作出之日期的狀態。Bridgetown 和該公司預計後續的事件和發展可能會改變它們的評估。然而，儘管 PubCo、Bridgetown 和該公司可能會選擇在未來某個時點更新這些前瞻性陳述，PubCo、Bridgetown 和該公司特此聲明，除非法律要求，否則無義務這樣做。本文件中包含的任何陳述均不構成該公司、Bridgetown 或任何其他人對該等陳述所描述的事件或情況具有實質性的承認。這些前瞻性陳述不應被視為是在本文件之日之後的任何日期的 Bridgetown 或該公司的評估。因此，不應過分依賴這些前瞻性陳述。此外，本文中包含的對公司和 Bridgetown 的分析不是，也不擬作為，對公司、Bridgetown 或任何其他實體的證券、資產或業務的估價。