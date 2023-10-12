全球投資者法律顧問 ROSEN 鼓勵蒙受損失的 GigaCloud Technology Inc. 投資者在對 GCT 提出證券集體訴訟的重要截止日期之前聘請律師

紐約, Oct. 12, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) --

事因：紐約州，紐約，2023 年 10 月 11 日全球投資者權益法律事務所 Rosen Law Firm 提醒 (i) 購買該公司依據及／或可追溯至 2022 年 8 月首次公開招股（「IPO」或「招股」）有關登記聲明和招股說明書而發行之 GigaCloud Technology Inc. (NASDAQ: GCT) A 類普通股之人士；及／或 (ii) 在 2022 年 8 月 18 日至 2023 年 9 月 27 日（含上述兩日，簡稱「集體訴訟期」）期間購買該公司證券之人士注意。該案已提起集體訴訟。若您希望擔任首席原告，請務必於 2023 年 12 月 4 日前向法院提出申請。

這意味著什麼：若您曾在集體訴訟期間購買過 GigaCloud 證券，您可能有權獲得賠償，並透過後酬約定而無需支付任何自付費用或訟費。

接下來該做些什麼：如欲加入 GigaCloud 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=19098，或撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電郵至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 諮詢 Phillip Kim 律師，瞭解集體訴訟案的資訊。該案已提起集體訴訟。若您希望擔任首席原告，請務必於 2023 年 12 月 4 日前向法院提出申請。首席原告人是代表集體訴訟中其他成員指導訴訟的代表方。

為什麼選擇 ROSEN LAW：我們建議投資者選擇在起主導作用方面具有成功業績紀錄的合格法律顧問。通常，發布通知的法律事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。許多此類律所實際上並不處理證券集體訴訟方面的業務，只是充當轉介客戶的中間人，或與實際提起訴訟的律所合作。選擇法律顧問還需明智。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據訴訟，被告作出了重大虛假及／或誤導性陳述，並且未披露與 GigaCloud 業務運營和前景有關的重大不利事實。具體而言，被告未能向投資者披露：(1) 從 GigaCloud 倉庫的人員配置和活動情況來看，GigaCloud 的業務只是其公開宣稱的一小部分；(2) GigaCloud 誇大了其關鍵階段的業務運營；(3) GigaCloud 參與了未披露的關聯方交易；(4) 因此，GigaCloud 的財務業績被誇大；以及 (5) 由於上述原因，GigaCloud 關於 GigaCloud 業務、運營和前景的積極陳述具有重大誤導性及／或缺乏合理依據。當真相被公開時，訴訟聲稱投資者遭受了損失。

如欲加入 GigaCloud 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=19098，或撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電郵至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 諮詢 Phillip Kim 律師，瞭解集體訴訟案的資訊。

集體訴訟尚未獲得認證。在集體訴訟獲得認證之前，除非您聘請律師，否則不會有律師為您代理。您可以自行選擇聘請律師,也可以繼續作為集體訴訟缺席成員，並在現階段不採取任何行動。投資者在未來任何可能的賠償中的分成金額與其是否為首席原告無關。

透過以下方式獲知我們的最新動態，LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/the-rosen-law-firm、Twitter：https://twitter.com/rosen_firm或 Facebook：https://www.facebook.com/rosenlawfirm/。

律師廣告。過往結果並不保證獲得類似的結果。

聯絡資訊：

Laurence Rosen 律師

Phillip Kim 律師

The Rosen Law Firm, P.A.

275 Madison Avenue, 40th Floor

New York, NY 10016 （美國）

電話：(212) 686-1060

免費電話：(866) 767-3653

傳真：(212) 202-3827

lrosen@rosenlegal.com

pkim@rosenlegal.com

cases@rosenlegal.com

www.rosenlegal.com