Sword Group : Organisation d’une visioconférence destinée aux investisseurs particuliers

Sword Group, ESN spécialisée dans la valorisation des données et la transformation technologique et digitale, annonce l’organisation d’une visioconférence actionnaires et investisseurs particuliers le :



6 Novembre 2023 à 18 H 00



Cette visioconférence sera l’occasion de présenter la stratégie de développement de Sword Group et de permettre aux actionnaires ou investisseurs particuliers d’échanger avec l’équipe de direction.



Pour participer à cette visioconférence, veuillez-vous inscrire en cliquant sur le lien ci-après et ce avant le 3 novembre 2023.



Les informations de connexion seront envoyées aux participants inscrits au plus tard le matin de l’événement.







A propos de Sword Group

Sword, c’est 2 800+ spécialistes en IT/Digital actifs sur 50+ pays, qui vous accompagnent dans l’évolution de votre organisation à l’ère du numérique.

Sword possède une solide réputation dans la conduite de projets IT & business complexes en tant que leader de la transformation technologique et digitale.

Sword optimise vos processus et valorise vos données.

Agenda

25/10/2023



Publication du Chiffre d’Affaires du



3ème trimestre 2023



25/01/24

Publication du Chiffre d’Affaires du

4ème trimestre 2023

07/03/24

Réunion de Présentation des Résultats

Annuels 2023, 10 heures, Paris

Contact : Sword Group - 2, rue d’Arlon L-8399 Windhof - relationsfinancieres@sword-group.lu

