Le projet de système de péage aux ponts transfrontaliers remporte un prix international

Faits saillants :



L’International Bridge, Tunnel and Turnpike Association a décerné le prix d’excellence 2023, dans la catégorie Administration et finances, au projet de système de péage de deux ponts internationaux situés à la frontière entre l’Ontario et le Michigan.

Dans le cadre d’un contrat de 9,3 millions de dollars, le pont international de Sault Ste. Marie (reliant Sault Ste. Marie au Michigan, à Sault Ste. Marie en Ontario) et le pont Blue Water (reliant Port Huron au Michigan, à Point Edward en Ontario) ont modernisé leur système de péage.

Les avantages du nouveau système de péage pour les deux ponts comprennent des économies de frais administratifs, des mises à niveau technologiques et une bonification du service à la clientèle.



SEATTLE, 11 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’International Bridge, Tunnel and Turnpike Association (IBTTA) décerne un prix aux organismes responsables de deux ponts transfrontaliers entre l’Ontario et le Michigan pour l’acquisition et la mise en œuvre de leur système de péage novateur.

L’IBTTA décerne son prix d’excellence du péage 2023, dans la catégorie Administration et finances, au Michigan Department of Transportation (MDOT) et à La Société des ponts fédéraux Limitée (La SPFL). Le prix a été décerné lors de la rencontre annuelle du groupe se déroulant cette semaine à Seattle.

Lors de la remise du prix, l’IBTTA a cité le partenariat binational réussi, les améliorations pour les clients et l’efficacité accrue pour les exploitants comme étant des aspects remarquables du projet de système de péage.

Il s’agit du premier projet canado-américain d’acquisition d’un système de péage mené par trois exploitants de ponts internationaux indépendants ayant des structures d’exploitation différentes. Le partenariat binational s’appuie sur une entente préexistante entre le MDOT et La SPFL à la Sault Ste. Marie International Bridge Authority (IBA). Les autres organisations participantes comprenaient le pont Blue Water (PBW), la Corporation du pont International de la voie maritime (CPIVM) et le consultant WSP Canada Group Limited.

Cette entente a permis la création d’un nouveau protocole d’entente regroupant tous les partenaires dans le cadre d’un contrat unique, délivré et administré par l’IBA. Ce projet a permis la première interopérabilité technique à la frontière entre les États-Unis et le Canada, les clients pouvant lier plusieurs comptes dans différentes devises à un transpondeur binational unique afin de faciliter leurs déplacements.

Les clients créent un compte et se procurent un transpondeur auprès d’un exploitant de pont. Ils peuvent ensuite créer des comptes auprès des deux autres exploitants de pont dans l’une des devises autorisées par les exploitants de pont. Le client lie ensuite son transpondeur aux organismes partenaires, le tout au moyen d’une interface client fluide. Le système est évolutif et peut s’étendre à d’autres organismes de péage semblables à l’avenir.

Dans le cadre d’un contrat de 9,3 millions de dollars, le pont international de Sault Ste. Marie (reliant Sault Ste. Marie, au Michigan, à Sault Ste. Marie, en Ontario) et le pont Blue Water (reliant Port Huron, au Michigan, à Point Edward, en Ontario) ont modernisé leur système de péage.

L’IBA administre le partenariat transfrontalier dans le cadre d’une entente entre l’IBA, le MDOT et La SPFL. Le nouveau système de péage est en service depuis l’automne 2022.

« Accepter le prix d’excellence du péage 2023 de l’International Bridge, Tunnel and Turnpike Associations est un véritable honneur pour La Société des ponts fédéraux Limitée et pour nos respectés partenaires, le Michigan Department of Transportation et l’International Bridge Administration », a déclaré Natalie Kinloch, première dirigeante de La SPFL. « Ce prix témoigne de notre engagement commun en faveur de l’innovation et de la collaboration transfrontalières, et ce, toujours avec un accent sur l’amélioration du service. Puissent nos efforts communs continuer à paver la voie à des déplacements fluides entre nos pays interreliés, axés sur la clientèle. »

« Ce prix rend hommage à notre partenariat binational », a déclaré Amy Winn, directrice du pont Blue Water au MDOT. « Malgré des défis importants et des échéances serrées, nous avons lancé les travaux à temps et dans le respect du budget aux trois emplacements. »

Joe Dedecker, directeur du pont Blue Water à La SPFL, est du même avis. « Il s’agit d’une nouvelle étape dans notre collaboration. Au cours de la prochaine décennie, nous nous efforcerons de rendre le passage à la frontière encore plus fluide pour nos clients. »

Peter Petainen, directeur du pont à l’IBA, a déclaré que ce prix constituait une reconnaissance pour toute l’équipe. « Ce prix témoigne de la persévérance et du dévouement de toute notre équipe binationale de projet », a-t-il déclaré. « C’est avec humilité et reconnaissance que je remercie l’IBTTA pour le témoignage de reconnaissance que représente ce prix. »

Le coût contractuel du nouveau système est réparti en parts égales entre l’IBA, le MDOT et La SPFL, une société d’État canadienne appartenant entièrement au gouvernement du Canada. Par l’entremise de son Conseil d’administration, le pont international de Sault Ste. Marie est géré comme une coentreprise de La SPFL et du MDOT. La partie américaine du pont Blue Water est une entité de l’état du Michigan.

L’IBTTA est une association internationale de propriétaires et d’exploitants de postes de péage et d’entreprises connexes. Fondée en 1932, l’IBTTA compte des membres dans 23 pays répartis sur six continents.





Des représentants du pont international de Sault St. Marie, du Michigan Department of Transportation (MDOT), du pont Blue Water et de La Société des ponts fédéraux Limitée (SPFL) ont reçu lundi le prix d’excellence 2023 de l’International Bridge, Tunnel and Turnpike Association (IBTTA) pour l’acquisition et la mise en œuvre du système de péage. (Photo, gracieuseté de l’IBTTA)

PERSONNES-RESSOURCES POUR LES MÉDIAS :

Dan Weingarten

WeingartenD@Michigan.gov

Jocelyn Garza

GarzaJ10@Michigan.gov

Alexandre Gauthier

agauthier@pontsfederaux.ca

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a128919e-9260-4b54-a55d-76bf238e4885