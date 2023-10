La Fondation TELUS pour un futur meilleur lance un nouveau programme de bourses de 50 millions de dollars – le plus gros programme de bourses au Canada

Créé grâce à un don de 25 millions de dollars de TELUS, ainsi qu'à une collecte de fonds supplémentaire de 25 millions de dollars, le programme de bourses pour étudiants de TELUS soutiendra chaque année des centaines d'étudiants qui s'engagent à faire une différence dans leurs communautés, afin de réaliser l'éducation qui les passionne



75 pour cent des étudiants éprouvent d’énormes difficultés à assumer les frais d’études postsecondaires, tandis que près du tiers d’entre eux ont envisagé d’abandonner leurs études pour des raisons financières

TORONTO, 11 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, la Fondation TELUS pour un futur meilleur a annoncé le lancement du plus gros programme de bourses au Canada : la bourse pour étudiants de TELUS afin d’appuyer les étudiants confrontés à des obstacles financiers qui les empêchent de s’inscrire à un programme d’études ou de le poursuivre. Créée grâce à un don de 25 millions de dollars de TELUS et un engagement supplémentaire de 25 millions de dollars de la Fondation TELUS pour un futur meilleur, la bourse pour étudiants de TELUS, remise chaque année à des jeunes de 17 à 29 ans qui ont été admis à un programme de premier cycle ou menant à un diplôme collégial, universitaire ou d’institut polytechnique au Canada, permet à des jeunes de partout au pays d’accéder aux études supérieures.

« Par l’intermédiaire de la bourse pour étudiants de TELUS, nous contribuons à habiliter et à motiver les jeunes à poursuivre leurs rêves, à réaliser pleinement leur potentiel et à créer un monde meilleur, indique Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. En plus des 120 millions de dollars que TELUS a versés lors du lancement de la Fondation en 2018, le don supplémentaire de TELUS pour créer le plus gros programme de bourses au Canada témoigne de l’engagement inébranlable de notre équipe à faire en sorte que chaque jeune Canadien puisse réaliser son rêve de faire des études postsecondaires. Avec la Fondation TELUS pour un futur meilleur, notre programme de bourses permettra à des milliers de jeunes qui n’en ont pas les moyens de fréquenter un collège, une université ou une école professionnelle technique. TELUS s’engage à faire en sorte que la prochaine génération de leaders ait accès à un avenir plus brillant et plus inclusif, tout en faisant une différence positive dans leurs communautés autour des causes qui leur tiennent le plus à cœur. »

Bien que l’éducation ouvre les portes à un avenir plus prometteur, malheureusement, les jeunes n’ont pas tous les ressources nécessaires pour fréquenter le collège ou l’université. Des rapports récents indiquent que 75 pour cent des étudiants éprouvent d’énormes difficultés à assumer les frais d’études postsecondaires, alors que près du tiers d’entre eux ont envisagé d’abandonner leurs études pour des raisons financières. Le programme de bourse pour étudiants de TELUS propose des bourses de 5 000 $ aux étudiants de l’université et de 3 000 $ à ceux du collège, pour les aider à surmonter les obstacles financiers, à s’épanouir et à réaliser pleinement leur potentiel.

« Dans un monde en évolution rapide, nous ne pouvons nous permettre de laisser des jeunes de côté. La bourse pour étudiants de TELUS ne se limite pas au financement; elle repose aussi sur la croyance au potentiel illimité et à la puissance transformatrice de notre jeunesse, soutient Ashif Mawji, président du conseil d’administration de la Fondation TELUS pour un futur meilleur. Un des facteurs distinctifs de la bourse pour étudiants de TELUS, c’est que les étudiants s’engageront à entreprendre un projet qui apportera des changements sociaux, environnementaux et sanitaires positifs pendant leurs études, ce qui fera en sorte qu’ils auront tous l’occasion non seulement d’étudier un domaine qui les passionne, mais aussi de redonner en ayant des répercussions sociales dont ils assument la promotion et la responsabilité. »

Au début de l’année scolaire 2023-2024, la Fondation TELUS pour un futur meilleur a remis des bourses aux plus de 400 étudiants du premier groupe de bénéficiaires au pays. Ceux-ci, qui puisent dans leurs propres expériences, que ce soit leur immigration au Canada, leur parcours dans des foyers d’accueil ou leur expérience de l’injustice sociale, sont les acteurs du changement social de demain; ils dirigeront l’action climatique, contribueront à la réconciliation, défendront les droits de la personne et renforceront les communautés marginalisées du pays et du monde.

« En tant que personne qui a grandi dans des foyers d’accueil, j’ai éprouvé beaucoup de difficulté à poursuivre mon rêve d’aller à l’université, note Clementine Jarrett, une étudiante de troisième année de l’Université Carleton qui a reçu une bourse pour étudiants de TELUS en 2023. J’ai appris et constaté par ma propre expérience que seulement 8 enfants canadiens sur 1 000 confiés aux foyers d’accueil obtiendront un diplôme d’études postsecondaires. Je crois sincèrement qu’avec le soutien de TELUS et de la Fondation TELUS pour un futur meilleur, j’aurai non seulement les ressources pour obtenir mon diplôme, mais je pourrai aussi améliorer les chances d’autres enfants à l’avenir, car j’espère travailler à l’évolution du système de protection de l’enfance. »

D’ici la fin de 2023, la Fondation TELUS pour un futur meilleur aura versé 2 millions de dollars en bourses aux étudiants qui fréquentent des établissements postsecondaires de partout au Canada, notamment par certains partenaires postsecondaires tels que l’Université de Victoria, le Northern Alberta Institute of Technology (NAIT), le Collège Humber, l’Université McGill et Indspire, un organisme de bienfaisance national autochtone qui investit dans l’éducation des peuples des Premières Nations, des Inuits et des Métis. En plus du soutien financier pour les études, la bourse pour étudiants de TELUS vise à faciliter d’autres défis des étudiants, par exemple l’abordabilité et les possibilités de carrière. Les boursiers ont droit à des forfaits gratuits de services mobiles et Internet grâce aux programmes Internet et Mobilité pour l’avenir de TELUS , de même qu’à du mentorat, du réseautage et d’autres possibilités de perfectionnement professionnel pendant leurs études et après l’obtention de leur diplôme, ce qui facilite leur réussite professionnelle continue.

La prochaine période de soumission de demande sera au printemps 2024. Pour en savoir plus, visitez futurmeilleur.com .

À propos de la Fondation TELUS pour un futur meilleur

La Fondation TELUS pour un futur meilleur est un organisme de bienfaisance canadien enregistré qui estime que tous les jeunes méritent des chances égales de réaliser tout leur potentiel, peu importe les circonstances. En finançant chaque année plus de 500 organismes de bienfaisance qui offrent des bourses d’études de même que des programmes d’éducation et de santé, dont beaucoup sont appuyés par la technologie, la Fondation TELUS pour un futur meilleur aide plus de deux millions de jeunes dans les collectivités partout au Canada à acquérir des compétences, à gagner en assurance et à développer un sentiment d’appartenance. En 2022 seulement, nous avons versé plus de 10,6 millions de dollars en subventions à des organismes de bienfaisance au pays.

Pour en savoir plus sur la Fondation TELUS pour un futur meilleur, visitez futurmeilleur.com .