Aline Senatore É Homenageada Pela Revista High Profile Magazine No Palácio Do Parlamento Britânico

Aline Senatore. Crédito da foto: Robson Denian Mateus - Revista High Profile. Rafael dos Santos, Bárbara Andrade, Aline Senatore, Érika Fernandes e Luiza Brunet. Crédito da foto: Robson Denian Mateus - Revista High Profile. Aline Senatore. Crédito da foto: Robson Denian Mateus - Revista High Profile.

Cada lágrima que derramo ao relembrar desse momento é uma emoção indescritível que ficará gravada em minha memória para sempre.” — Aline Senatore

LONDON, REINO UNIDO, October 12, 2023 / EINPresswire.com / -- Em uma noite de celebração que ficará gravada na memória da comunidade brasileira e na história do Brasil, o Palácio do Parlamento Britânico foi palco da Premiação "Melhor do Brasil no Mundo" - a primeira premiação no mundo a ser apresentada no parlamento como símbolo da democracia mundial. O evento, ocorrido em 16 de setembro de 2023, reuniu personalidades brasileiras de sucesso de diversos ramos e marcou um momento histórico para a comunidade brasileira no Reino Unido e além.Em 2023, o Palácio do Parlamento Britânico abriu suas portas de maneira inédita para celebrar a excelência e o talento da comunidade brasileira, demonstrando a crescente importância e influência dos brasileiros no cenário internacional.Na cerimônia de gala, haviam convidados ilustres como a Sua Majestade Real a Rainha Diambi do Congo, o Senador Britânico Neil Coyle, a ministra e cônsul-adjunta Christiane Bonomo e o empresário premiado da noite, Christhian Porto, presidente da premiada cachaça Porto Faria. O evento, que é apresentado pela ativista e empresária Luiza Brunet e pelo idealizador e empresário Rafael dos Santos, homenageou várias personalidades brasileiras do Brasil e residentes no exterior.A vencedora é Aline Senatore , natural de Dourados, MS. Se mudou para Houston, Texas, em 2014, e descobriu a paixão pelo empreendedorismo. Após especializar-se e frequentar renomadas instituições, desenvolveu um método exclusivo. Visando criar uma comunidade de mulheres autoconfiantes, motivadas a abraçar sua própria beleza sem recorrer a métodos invasivos. Com suas soluções únicas e criativas, está transformando o mundo da estética.Aline disse “ganhar o prestigiado prêmio, considerado o "Oscar brasileiro", é uma honra inigualável. Esse reconhecimento é o ápice de uma jornada de dedicação e paixão pelo que faço. Cada lágrima que derramo ao relembrar desse momento é uma emoção indescritível que ficará gravada em minha memória para sempre”.

Premiação Melhor do Brasil no Mundo no Palácio do Parlamento Britânico - Revista High Profile