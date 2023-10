Antonio Cançado Ganha o Prêmio Melhor Empreendedor no Mundo No Palácio Do Parlamento Britânico

Antonio Cançado. Crédito da foto: Robson Denian Mateus - Revista High Profile. Antonio Cançado sendo entrevistado pela repórter do TV Londres Notícias. Crédito da foto: Robson Denian Mateus - Revista High Profile. Luiza Brunet e Antonio Cançado. Crédito da foto: Robson Denian Mateus - Revista High Profile.

Este sonho aconteceu graças a iniciativa da High Profile Magazine. Me sinto honrado de ter sido o mais votado pelo público, e sair do Parlamento Britǎnico com o Prêmio de Melhor Empreendedor no Mundo.” — Antônio Cançado de Araujo

LONDON, UK, REINO UNIDO, October 12, 2023 / EINPresswire.com / -- Em uma noite de celebração que ficará gravada na memória da comunidade brasileira e na história do Brasil, o Palácio do Parlamento Britânico foi palco da Premiação "Melhor do Brasil no Mundo" - a primeira premiação no mundo a ser apresentada no parlamento como símbolo da democracia mundial. Organizado pela High Profile Magazine , o evento, ocorrido em 16 de setembro de 2023, reuniu vencedores e homenageados de diversas categorias e marcou um momento histórico para a comunidade brasileira no Reino Unido e além.Em 2023, o Palácio do Parlamento Britânico abriu suas portas de maneira inédita para celebrar a excelência e o talento da comunidade brasileira, demonstrando a crescente importância e influência dos brasileiros no cenário internacional.Na cerimônia de gala, haviam convidados ilustres como a Sua Majestade Real, a Rainha Diambi do Congo, o Senador Britânico Neil Coyle, a ministra e cônsul-adjunta Christiane Bonomo e o empresário premiado da noite, Christhian Porto, presidente da premiada cachaça Porto Faria. O evento, que é apresentado pela ativista e empresária Luiza Brunet e pelo idealizador e empresário Rafael dos Santos, homenageou várias personalidades brasileiras do Brasil e residentes no exterior.Um dos vencedores saiu do Palácio do Parlamento Britânico com dois troféus: o primeiro foi Troféu Recorde, onde somente 1 dos candidatos (dos 300 que foram nomeados) poderia levar para casa. Antônio, que fez campanha de votos na sua cidade natal, Bom Despacho, ganhou quase 1300 votos, sendo o mais votado da Premiação em 2023.Não bastando, Antônio também ganhou o Prêmio de Melhor Empreendedor do Mundo, que para ganhar foi a soma dos votos do público mais os votos dos jurados, que segundo a organização, a decisão dos jurados foi unânime na hora de votar na categoria.A revista High Profile também homenageou o queijo de minas com o honrado 'Prêmio Canário de Ouro' na categoria 'Ícone da Gastronomia Brasileira'. Antônio, por ser mineiro, foi convidado a representar o estado de Minas Gerais e receber a honraria em nome de todos os mineiros.O vencedor Antônio Cançado é empresário, filósofo e realiza trabalho voluntário. Sinônimo de coragem, perseverança, alegria e vivacidade. Nasceu em Bom Despacho, terra de gente laboriosa, criativa e de reconhecido talento para as artes culinárias. Antônio herdou de sua mãe a paixão pelo pão de queijo, especialidade das Minas Gerais, receita que trouxe consigo para a Europa. Com a finalidade de alcançar um maior público e tornar este alimento conhecido, lançou a sua própria marca “Monsieur Pão de Queijo” alcançando sucesso imediato pela qualidade dos ingredientes e respeito da receita tradicional. Com tantas realizações e outros tantos sonhos esse cidadão brasileiro levou e levará muitas alegrias mundo afora.Nas palavras de Antônio “Quem nunca sonhou em ser premiado num dos mais emblemáticos palácios do mundo? O que dizer quando os teus sonhos se tornam realidade, ser recebido com tapete vermelho, homenagens, reconhecimento, aplaudido pelo empreendedorismo? Este sonho aconteceu graças à brilhante iniciativa da High Profile Magazine, numa surpreendente parceria com Parlamento Britânico organizou esta cerimônia inédita de recompensas aos brasileiros que brilham mundo afora. O coração dispara, as emoções afloram na certeza de que valeu a pena o esforço da caminhada. Este é o começo de uma nova história de sucesso na certeza do caminho certo”.

Antonio Cançado Sendo Homenageado Pela Revista High Profile Magazine No Palácio Do Parlamento Britânico