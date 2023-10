Duda Orlando É Premiada Pela Revista High Profile Magazine No Palácio Do Parlamento Britânico

Duda Orlando. Crédito da foto: Robson Denian Mateus - Revista High Profile. Duda Orlando sendo entrevistada pela repórter do TV Londres Notícias. Crédito da foto: Robson Denian Mateus - Revista High Profile. Rafael dos Santos, Duda Orlando, Luiza Brunet e Christhian Porto. Crédito da foto: Robson Denian Mateus - Revista High Profile.

LONDON, UK, REINO UNIDO, October 12, 2023 / EINPresswire.com / -- Em uma noite de celebração que ficará gravada na memória da comunidade brasileira e na história do Brasil, o Palácio do Parlamento Britânico foi palco da Premiação "Melhor do Brasil no Mundo" - a primeira premiação no mundo a ser apresentada no parlamento como símbolo da democracia mundial. O evento, ocorrido em 16 de setembro de 2023, reuniu personalidades brasileiras de sucesso de diversos ramos e marcou um momento histórico para a comunidade brasileira no Reino Unido e além.Em 2023, o Palácio do Parlamento Britânico abriu suas portas de maneira inédita para celebrar a excelência e o talento da comunidade brasileira, demonstrando a crescente importância e influência dos brasileiros no cenário internacional.Na cerimônia de gala, haviam convidados ilustres como a Sua Majestade Real a Rainha Diambi do Congo, o Senador Britânico Neil Coyle, a ministra e cônsul-adjunta Christiane Bonomo e o empresário premiado da noite, Christian Porto, presidente da premiada cachaça Porto Faria. O evento, que é apresentado pela ativista e empresária Luiza Brunet e pelo idealizador e empresário Rafael dos Santos, homenageou várias personalidades brasileiras do Brasil e residentes no exterior.A vencedora Dúnia Apas Oliveira, conhecida como Duda Orlando mora nos EUA na cidade de Orlando com seu marido e seus dois filhos a 9 anos, onde junto a sua empresa Duda Conecta, vem ajudando brasileiros do mundo todo a se conectarem com empresas dos EUA, auxiliando no processo imigratório, contábil e com informações relevantes para que as pessoas possam realizar o sonho americano, com segurança e da forma mais correta possível. Além de empresária, Duda é também influenciadora digital há 8 anos e em suas mídias traz informações precisas e verdadeiras sobre a vida de um imigrante na América do Norte, além de dar dicas sobre Orlando.“Sem dúvida uma das experiências mais gratificante e incrível que vivi em minha jornada empreendedora fora do Brasil, ser premiada na categoria Melhor Empreendedora Brasileira - Consolidada é realmente muito especial, meu coração está cheio de gratidão a Deus, a minha família, a minha maravilhosa equipe e a equipe da revista High Profile Magazine por fazer com tanto carinho um evento icônico e único” afirma Duda.Duda Orlando ganhou na categoria de empreendedora cujo negócio já está há seis anos ou mais no mercado.

