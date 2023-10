Déclaration d’Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier

MONTRÉAL, 06 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Au nom de Bombardier, de nos 17 000 employés et de notre chaîne d’approvisionnement pancanadienne, je me réjouis de la motion adoptée hier à l’unanimité par l’Assemblée nationale du Québec exhortant le gouvernement fédéral de s’engager dans un processus d’approvisionnement ouvert pour octroyer le contrat d’aéronefs multimissions canadiens (AMC). Après les premiers ministres de l'Ontario et du Québec qui ont uni leurs forces en juillet dernier pour demander au gouvernement fédéral de lancer un processus d'approvisionnement équitable, cette dernière action de l'Assemblée nationale du Québec démontre clairement l'importance de l'industrie aéronautique dans notre pays.

La solution de Bombardier, fabriquée au Canada, est basée sur l’avion d’affaires Global 6500 qui a fait ses preuves et est fiable. Cette solution fait appel à une immense chaîne d’approvisionnement canadienne incluant plus de 40 fournisseurs du riche écosystème aéronautique québécois. De plus, permettre à Bombardier et ses partenaires de présenter une offre dans le cadre du projet AMC mettra en vitrine à l’échelle mondiale l’expertise et l’innovation en matière de défense du Canada.

La solution de la prochaine génération de Bombardier générera ultimement une valeur et des performances supérieures tout en ayant un impact économique à long terme plus élevé pour les Canadiens. Nous sommes impatients de présenter avec fierté notre offre, et nous demandons à obtenir plus de clarté quant au délai d’exécution d’un appel d’offres effectué dans le cadre d’un processus gouvernemental équitable et légal.

