Julia L. Rosengren É Premiada Pela Revista Inglesa High Profile Magazine No Palácio Do Parlamento Britânico

Julia L. Rosengren. Crédito da foto: Robson Denian Mateus - Revista High Profile. Julia L. Rosengren sendo entrevistada pela repórter do TV Londres Notícias. Crédito da foto: Robson Denian Mateus - Revista High Profile. Julia L. Rosengren e Luiza Brunet. Crédito da foto: Robson Denian Mateus - Revista High Profile.

Agradeço a todos os participantes nomeados e ganhadores que também me ajudaram a ganhar este lindo prêmio. Minha luta só está começando, e com esse prêmio me levará ainda mais longe.” — Julia L. Rosengren

LONDON, UK, REINO UNIDO, October 12, 2023 / EINPresswire.com / -- Em uma noite de celebração que ficará gravada na memória da comunidade brasileira e na história do Brasil, o Palácio do Parlamento Britânico foi palco da Premiação "Melhor do Brasil no Mundo" - a primeira premiação no mundo a ser apresentada no parlamento como símbolo da democracia mundial. O evento, ocorrido em 16 de setembro de 2023, reuniu personalidades brasileiras de sucesso de diversos ramos e marcou um momento histórico para a comunidade brasileira no Reino Unido e além.Em 2023, o Palácio do Parlamento Britânico abriu suas portas de maneira inédita para celebrar a excelência e o talento da comunidade brasileira, demonstrando a crescente importância e influência dos brasileiros no cenário internacional.Na cerimônia de gala, haviam convidados ilustres como a Sua Majestade Real a Rainha Diambi do Congo, o Senador Britânico Neil Coyle, a ministra e cônsul-adjunta Christiane Bonomo e o empresário premiado da noite, Christhian Porto, presidente da premiada cachaça Porto Faria. O evento, que é apresentado pela ativista e empresária Luiza Brunet e pelo idealizador e empresário Rafael dos Santos, homenageou várias personalidades brasileiras do Brasil e residentes no exterior.A vencedora Julia L. Rosengren , pioneira e empreendedora criativa e destemida, nasceu e cresceu em Timbaúba, Brasil, enfrentando desafíos de pobreza. Como filha do meio, buscou um futuro melhor para sua família. Na vida adulta, deixou sua marca na modelagem, permitindo-lhe viajar por vários países e mergulhar em diferentes culturas. Julia fala vários idiomas e, mesmo após superar dificuldades, mantém seu compromisso com o aprendizado e a inovação. Sua jornada é uma inspiração para todos.Segunda Julia “Ser nomeada ao Prêmio Luiza Brunet De Enfrentamento Contra a Violência à Mulher já foi um prêmio para mim. E ganhar dentro do Palácio do Parlamento Britânico foi algo que é mais que um sonho. Agradeço ao time da High Profile Magazine & Rafael dos Santos. Foi e está sendo um privilégio compartilhar com todo o mundo. Agradeço a todos os participantes nomeados e ganhadores que também me ajudaram a ganhar este lindo prêmio. Minha luta só está começando, e com esse prêmio me levará ainda mais longe”.A Julia ganhou o Prêmio Luiza Brunet de Enfrentamento À Violência Contra a Mulher e recebeu o prêmio das mãos de Luiza Brunet.

Premiação Melhor do Brasil no Mundo no Palácio do Parlamento Britânico - Revista High Profile