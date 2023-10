Karine Aguiar Ganha O Prêmio de 'Melhor Cantora Do Mundo' No Palácio Do Parlamento Britânico Em Londres

Karine Aguiar. Crédito da foto: Robson Denian Mateus - Revista High Profile. Karine Aguiar. Crédito da foto: Robson Denian Mateus - Revista High Profile. Rafael dos Santos, Karine Aguiar, Neto Brazil e Luiza Brunet. Crédito da foto: Robson Denian Mateus - Revista High Profile.

Nada se compara à grandiosidade de ter sido condecorada no mesmo lugar onde já estiveram reis, rainhas e as maiores autoridades mundiais.” — Karine Aguiar

LONDON, UK, October 12, 2023 / EINPresswire.com / -- Em uma noite de celebração que ficará gravada na memória da comunidade brasileira e na história do Brasil, o Palácio do Parlamento Britânico foi palco da Premiação "Melhor do Brasil no Mundo" - a primeira premiação no mundo a ser apresentada no parlamento como símbolo da democracia mundial. O evento, ocorrido em 16 de setembro de 2023, reuniu personalidades brasileiras de sucesso de diversos ramos e marcou um momento histórico para a comunidade brasileira no Reino Unido e além.Em 2023, o Palácio do Parlamento Britânico abriu suas portas de maneira inédita para celebrar a excelência e o talento da comunidade brasileira, demonstrando a crescente importância e influência dos brasileiros no cenário internacional.Na cerimônia de gala, haviam convidados ilustres como a Sua Majestade Real a Rainha Diambi do Congo, o Senador Britânico Neil Coyle, a ministra e cônsul-adjunta Christiane Bonomo e o empresário premiado da noite, Christhian Porto, presidente da premiada cachaça Porto Faria. O evento, que é apresentado pela ativista e empresária Luiza Brunet e pelo idealizador e empresário Rafael dos Santos, homenageou várias personalidades brasileiras do Brasil e residentes no exterior.A vencedora é cantora, compositora, pesquisadora amazonense e Membro Imortal da Academia Amazonense de Música. Karine Aguiar possui mestrado em Sustentabilidade na Amazônia e Doutorado em Eco Musicologia. Gravou dois discos e um DVD em parceria com artistas norte-americanos e europeus, consagrando-se internacionalmente com seu “Jungle Jazz”. Radicada na Itália desde 2020, estabelece colaborações com o grupo Gen Rosso com quem gravou e realizou concertos transmitidos para mais de 180 países. Em 2022 foi a única artista brasileira no “Earth Day Itália” promovido pela RAI – Radio Televisione Italiana. Em 2023 venceu a premiação “Melhor do Brasil no Mundo” em Londres como Melhor Cantora Brasileira no Mundo.“Nada se compara à grandiosidade de ter sido condecorada no mesmo lugar onde já estiveram reis, rainhas e as maiores autoridades mundiais. Venho de uma origem muito simples e, embora eu tenha projetado grandes coisas através da música, jamais imaginei ter tamanho reconhecimento ainda em vida e estar entre os melhores do mundo aos 36 anos. Espero não ser a única e nem a última mulher de origem humilde nascida e criada na maior floresta tropical do planeta a poder receber esta premiação. A Amazônia tem muitos talentos que merecem ser reconhecidos pelo resto do Brasil e do mundo”.Karine Aguiar Ganha O Prêmio de 'Melhor Cantora Do Mundo' No Palácio Do Parlamento Britânico Em Londres

