Marisa Abel É Homenageada Pela Revista High Profile Magazine No Palácio Do Parlamento Britânico

Marisa Abel. Crédito da foto: Robson Denian Mateus - Revista High Profile. Robson Denian Mateus, Marisa Abel, Luiza Brunet e Rafael dos Santos. Crédito da foto: Robson Denian Mateus - Revista High Profile.

Acreditei que poderia contribuir de forma significativa para a disseminação da informação e para promover mudanças positivas na sociedade.” — Marisa Abel

LONDON, UK, REINO UNIDO, October 20, 2023 / EINPresswire.com / -- Em uma noite de celebração que ficará gravada na memória da comunidade brasileira e na história do Brasil, o Palácio do Parlamento Britânico foi palco da Premiação "Melhor do Brasil no Mundo" - a primeira premiação no mundo a ser apresentada no parlamento como símbolo da democracia mundial. O evento, ocorrido em 16 de setembro de 2023, reuniu personalidades brasileiras de sucesso de diversos ramos e marcou um momento histórico para a comunidade brasileira no Reino Unido e além.Em 2023, o Palácio do Parlamento Britânico abriu suas portas de maneira inédita para celebrar a excelência e o talento da comunidade brasileira, demonstrando a crescente importância e influência dos brasileiros no cenário internacional.Na cerimônia de gala, haviam convidados ilustres como a Sua Majestade Real a Rainha Diambi do Congo, o Senador Britânico Neil Coyle, a ministra e cônsul-adjunta Christiane Bonomo e o empresário premiado da noite, Christhian Porto, presidente da premiada cachaça Porto Faria. O evento, que é apresentado pela ativista e empresária Luiza Brunet e pelo idealizador e empresário Rafael dos Santos, homenageou várias personalidades brasileiras do Brasil e residentes no exterior.A vencedora Marisa Abel , é jornalista profissional há 21 anos. Formou-se em jornalismo na PUC-Campinas e cursou cinema no Instituto de Artes da Unicamp. Iniciou sua carreira como repórter de TV, por 10 anos trabalhou em duas editoras no Brasil, como chefe de redação de diversas revistas customizadas. Há mais de uma década, mudou-se para os EUA, mora em NYC. Atualmente, é jornalista, fotógrafa e atriz. Fluente em inglês, português e espanhol, é colunista do Brazilian Times, editora-chefe da BeyondUs Magazine e CEO da Isarte Communication. Também comanda seu canal no YouTube, cobrindo eventos esportivos e turismo.“Receber esse prêmio é uma honra e essa conquista representa anos de dedicação, esforço e amor pela minha profissão. Desde o início da minha carreira, sempre busquei excelência e impacto por meio do meu trabalho na imprensa. Acreditei que poderia contribuir de forma significativa para a disseminação da informação e para promover mudanças positivas na sociedade”.

Premiação Melhor do Brasil no Mundo no Palácio do Parlamento Britânico - Revista High Profile