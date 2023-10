Precision Cancer Consortium et Massive Bio unissent l'IA pour optimiser les essais cliniques mondiaux en oncologie

Precision Cancer Consortium s'associe à Massive Bio pour utiliser l'analyse de l'IA et améliorer l'adéquation des essais cliniques pour les patients atteints de cancer dans le monde entier. Collaboration entre Precision Cancer Consortium et Massive Bio pour optimiser, grâce à l'IA, les essais cliniques pour les patients cancéreux mondiaux

UNITED STATES, October 6, 2023 / EINPresswire.com / -- Massive Bio , une société d'analyse d'intelligence artificielle (IA) spécialisée dans l'oncologie de précision, a été sélectionnée par le Precision Cancer Consortium (PCC), une collaboration de plusieurs sociétés biopharmaceutiques mondiales, pour optimiser l'appariement des essais cliniques grâce à ses outils d'analyse d'IA innovants. Le PCC a été créé en 2022 avec la vision commune de permettre l'accès à des tests complets pour tous les patients atteints de cancer dans le monde, et est actuellement composé de Roche/Genentech, Novartis, GSK, Bayer, Eli Lilly & Company, Johnson & Johnson/Janssen et AstraZeneca. Le partenariat intégrera les protocoles d'essais cliniques des membres du PCC et les critères d'inclusion et d'exclusion des patients dans les algorithmes d'apprentissage automatique de SYNERGY-AI utilisés dans le système d'apprentissage profond des essais cliniques (DLCTMS) de Massive Bio. Cela permettra d'optimiser la qualité et l'efficacité de l'appariement des patients aux essais dans les programmes des sponsors et d'améliorer l'accès des patients aux tests de séquençage de nouvelle génération (NGS) ciblés et aux interventions sur mesure. Selin Kurnaz PhD , co-fondatrice et PDG de Massive Bio, a déclaré: "Nous sommes ravis de travailler avec le Precision Cancer Consortium pour faire progresser l'oncologie de précision grâce à nos outils d'analyse innovants en matière d'IA. Grâce à ce partenariat, nous pouvons rationaliser le processus d'appariement des essais cliniques et réduire la charge qui pèse sur les patients et les systèmes de santé."Le PCC est une initiative de collaboration visant à faire de l'oncologie de précision fondée sur les données la nouvelle norme pour tous les patients atteints de cancer dans le monde, en se concentrant sur l'amélioration de l'accès des patients à des tests NGS ciblés et à des interventions sur mesure. Le programme parrainé par le PCC produira des données et des informations combinées afin d'optimiser l'appariement des patients aux essais cliniques disponibles ("locaux") en fonction des tests NGS ou du profil génomique complet, des caractéristiques cliniques et des caractéristiques du patient, ainsi que des critères d'admissibilité aux essais.Dr. Arturo Loaiza-Bonilla, co-fondateur et directeur médical de Massive Bio, a déclaré : "Nous sommes fiers de nous associer au Precision Cancer Consortium et d'apporter nos outils d'analyse de l'IA à l'avant-garde de l'oncologie de précision. Notre technologie utilise les données génomiques et cliniques de diverses plateformes pour présenter les options d'intervention disponibles pour chaque patient afin d'optimiser l'appariement des essais cliniques en réduisant les inefficacités et les dépistages multiples. Ensemble, nous pouvons aider davantage de patients à accéder aux bonnes options thérapeutiques et à améliorer les résultats."Dans le cadre de ce partenariat, Massive Bio concevra et pilotera un outil d'appariement d'essais permettant d'apparier prospectivement des patients, par le biais de tests génomiques et de données cliniques, à un ensemble d'essais cliniques en cours axés sur des biomarqueurs, dans des lieux préalablement définis (c'est-à-dire un site, une organisation de soins de santé, un pays). Les entreprises étudieront également les possibilités d'application à plus grande échelle ou dans le monde réel en vue d'un développement ultérieur.Yinghui Zhou PhD, chef du projet PCC et directeur principal de Bayer Translational Sciences Oncology, a ajouté : "Cette collaboration a le potentiel de relever un défi majeur en oncologie de précision et d'améliorer les résultats pour les patients. En travaillant ensemble et en utilisant une collection de données génomiques provenant de sources multiples centralisées avec l'aide de l'IA, nous pouvons créer une ressource scientifique précieuse et optimiser l'efficacité de l'appariement des essais cliniques à l'échelle mondiale."À propos du Precision Cancer Consortium (PCC)Le Precision Cancer Consortium est composé de sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques dont l'objectif est de favoriser la collaboration sur les questions et les opportunités liées à l'oncologie de précision afin d'améliorer les résultats pour les patients en augmentant l'accès des patients atteints de cancer à des tests génomiques complets, y compris le séquençage de nouvelle génération, et en comblant les principales lacunes dans la disponibilité des diagnostics de précision. Pour plus d'informations, visitez le site web de la PCC à l'adresse https://www.precisioncancerconsortium.com/ À propos de Massive BioMassive Bio permet aux patients atteints de cancer de trouver leurs meilleures options de traitement, en utilisant l'intelligence artificielle pour améliorer l'accès équitable et le ciblage de précision pour l'appariement des essais cliniques, l'appariement des médicaments et le développement des médicaments. Massive Bio associe sa plateforme d'intelligence artificielle de premier ordre à des services technologiques pour éliminer les obstacles à l'inscription aux essais cliniques, aux décisions oncologiques fondées sur la valeur et aux traitements anticancéreux fondés sur les données. La société dessert plus de deux douzaines de sociétés pharmaceutiques, d'organismes de recherche sous contrat et de réseaux hospitaliers, et s'est vu attribuer un contrat SBIR par l'Institut national du cancer. 