Le CN publie son Plan d’exploitation hivernale 2023-2024

MONTRÉAL, 05 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a publié son Plan d’exploitation hivernale 2023-2024. Le document décrit les mesures que le CN a pris pour répondre à la demande des clients de façon sécuritaire et efficace au cours des prochains mois d’hiver.



« Les conditions hivernales posent des défis uniques à chaque étape de la chaîne d’approvisionnement, de la production au marché. Le Plan d’exploitation hivernale du CN vise à anticiper ces défis, à en atténuer l’impact et à faciliter une reprise rapide. Mais la résilience et la fiabilité de la chaîne d’approvisionnement canadienne de bout en bout exigent que nous travaillions tous ensemble, en coordonnant notre planification et en harmonisant notre exécution. L’économie canadienne, nos clients et la position du Canada en tant que partenaire commercial fiable ont besoin de ce niveau de collaboration et l’attendent. »

Tracy Robinson, présidente-directrice générale, CN



Le Plan d’exploitation hivernale de cette année est axé sur le travail en toute sécurité, la collaboration pour répondre aux demandes de nos clients ainsi que sur l’amélioration de la performance et de la résilience du réseau.

Aperçu des nouvelles initiatives du Plan d’exploitation hivernale 2023-2024 :

Améliorer le plan d’exploitation à horaires fixes : Le plan d’exploitation que le CN a lancé en 2022 a permis d’atteindre la meilleure vitesse des trains depuis 2016 et a donné lieu à un transport solide et constant. La Compagnie s'attend à ce que les améliorations ultérieures du plan apportent des progrès supplémentaires.

Pour plus de renseignements au sujet du Plan d’exploitation hivernale du CN, veuillez télécharger la version complète du plan en cliquant ici.

À propos du CN

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel à l’économie, aux clients et aux collectivités qu’il dessert, le CN achemine annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. Le réseau du CN relie les côtes est et ouest du Canada au sud des États-Unis par un réseau ferroviaire de 18 600 milles. Le CN et ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN maintient son engagement à l’égard des programmes de responsabilité sociale et de l’environnement.

