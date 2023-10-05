Axi 推出開創性的全方位資本配置計劃 Axi Select，為熟練交易者提供高達 1,000,000 美元的融資

澳洲悉尼, Oct. 06, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先的外匯和差價合約經紀商 Axi 宣布推出突破性的資本配置計劃 Axi Select。 此計劃專門為交易者提供獲得高達 1,000,000 美元融資的途徑，並幫助他們晉升為專業交易員。 Axi Select 在業界內開創先河，為交易者提供獨有的優勢，加入此計劃毋須支付註冊費，更有機會賺取高達 90% 的利潤。

Axi Select 負責人 Greg Rubin 表示：「我們推出創新的資本配置計劃 Axi Select，旨在為交易者提供機會來開創成功的長期事業，幫助他們實現成為專業交易員的抱負。我們的全面計劃提供必要的資金、支援和資源，讓交易者在瞬息萬變的交易世界中突圍而出。我們致力激發他們的熱情，協助他們邁向成功，並在他們實現目標的過程中提供堅定支援。」此計劃具有各種備受注目的特點，包括不設限的交易條件、讓交易者微調策略並提升交易表現的優勢分數，以及作為專屬樞紐的獨家交易室，提供即時行情和精心設計的教育資訊。

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Axi Select 計劃僅適用於 AxiTrader Limited 的客戶。 差價合約涉及很高的投資損失風險。 此內容不適用於澳洲、新西蘭和英國客戶。 如欲了解更多資訊，請參閱我們的服務條款。 客戶可能需要支付其他費用。

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Axi 商務總裁 Louis Cooper 在談到 Axi Select 時表示：「Axi 對於品牌一貫為客戶帶來生活便捷的優勢而感到自豪。 我們革命性的新產品 Axi Select 在經紀商業界實屬創舉，亦再次真正體現了我們品牌的承諾。 我們之前在過往計劃中為交易者配置 3,900 萬美元，並幫助不少交易者成功獲得專業交易員的資格。 憑藉 Axi Select，我們將為交易者提供無出其右的良機，同時為交易活動帶來更多可能性，並且重塑金融業的發展形勢。」

Axi 就 Axi Select 安排簡化的登記流程：交易者無需註冊費或會員費，可以輕鬆提交申請，然後始交易。 交易者達到指定的交易優勢分數後，就可以開始獲得高達 1,000,000 美元的融資。

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Axi Select 計劃僅適用於 AxiTrader Limited 的客戶。 差價合約涉及很高的投資損失風險。 此內容不適用於澳洲、新西蘭和英國客戶。 如欲了解更多資訊，請參閱我們的服務條款。 客戶可能需要支付其他費用。

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關於 Axi

Axi 是一家全球網上外匯和差價合約交易公司，得到全球 100 多個國家/地區數千名雄心勃勃的客戶的信賴。 我們幫助所有類型的交易者、交易機構、銀行和金融組織，透過在世界金融市場上進行明智交易來獲得實現財務目標所需的優勢。 Axi 提供廣泛的金融產品，包括多種資產類別的差價合約，例如外匯、股票、黃金、白銀、石油、咖啡、指數和其他商品。

Axi 對身為誠實、公平和值得信賴的經紀商並享有盛譽而感到自豪。 我們屢獲殊榮，並在 Trustpilot 上廣受讚賞，證明我們贏得了客戶的信任，他們欣賞 Axi 具有出色服務、快速執行、安全支付、資金隔離和提款便捷等優勢。

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