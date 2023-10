ECO Canada lance une tournée nationale destinée aux professionnels de l’environnement

CALGARY, Alberta, 05 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- ECO Canada est ravi d'annoncer le lancement de la très attendue "Tournée ECO Canada : Connecter les villes, inspirer des carrières". Cette tournée nationale débutera ce mois -ci et s'achèvera à la fin du mois de novembre 2023.

La Tournée ECO Canada est une expérience complète et immersive conçue pour mettre en contact des professionnels de l'environnement, des nouveaux venus sur le secteur en quête de carrière et des organisations engagées dans la main-d'œuvre environnementale. Cette tournée se déroulera dans plusieurs villes et régions du Canada afin de favoriser la collaboration, le partage des connaissances et le réseautage au sein du secteur de l'environnement.

Points forts de La Tournée ECO Canada :

Possibilités de réseautage : La tournée offrira aux professionnels de l'environnement une plateforme leur permettant d'entrer en contact avec des personnes partageant les mêmes idées, des employeurs potentiels et des mentors. Des événements de réseautage, des discussions de groupe et des séances interactives faciliteront la prise de contact.

Perspectives de carrière : Les nouveaux professionnels de l'environnement pourront glaner des connaissances précieuses sur les plans de carrière, le développement des compétences et les possibilités d'emploi dans le secteur de l'environnement. ECO Canada offrira une orientation professionnelle et des ressources pour aider les participants à franchir les prochaines étapes de leur carrière dans le domaine de l'environnement. Les non-EP® auront également l'occasion d'en apprendre davantage sur la désignation EP®.

Ateliers informatifs : Les participants auront la possibilité de prendre part à des ateliers informatifs animés par des experts de l'industrie. Ces ateliers porteront sur divers sujets, notamment les tendances environnementales, les mises à jour réglementaires et les stratégies de développement de carrière.

Connexion régionale : La Tournée ECO Canada répondra aux besoins et aux intérêts spécifiques de chaque ville, en abordant les opportunités et les défis régionaux liés à l’environnement. Cette tournée promeut des solutions et des collaborations spécifiques à chaque région. ECO Canada se rendra à Victoria, North Bay, Barrie, Ottawa, Kitchener, Toronto, Calgary, Halifax, Edmonton et Montréal.

"Je suis impatiente à l'idée de participer à La Tournée ECO Canada pour deux raisons: non seulement j'aurai l'occasion de rencontrer les membres d'EP® en personne, mais je pourrai également être témoin de la croissance de la communauté EP®. J'aime voir nos membres réaliser qu'ils font partie de quelque chose de plus grand qu'eux ", déclare Helen Crawley, responsable de la certification chez ECO Canada.

Le titre de Professionnel de l'environnement (EP®) d'ECO Canada est le seul titre environnemental reconnu à l'échelle nationale au Canada. Cette désignation est une certification professionnelle environnementale multidisciplinaire destinée aux spécialistes de tous les secteurs d'activité au Canada qui se consacrent à l'avancement des pratiques durables et à la croissance économique responsable. Être un EP® met en valeur le leadership, permet d’avoir une reconnaissance du grand public sur les valeurs partagées par l’EP® et de montrer son engagement face à la formation continue tout au long de sa carrière. Ces professionnels de l'environnement sont très diversifiés et regroupent des métiers variés comme des scientifiques, des ingénieurs, des techniciens, des biologistes et des consultants.

"La désignation EP® n'est pas seulement un titre ou quelques lettres ajoutées à la fin du nom d'une personne, elle représente également un engagement à l'excellence dans la gestion environnementale, ainsi qu'un dévouement et une passion pour la conservation de notre environnement", déclare Kevin Nilsen, président et directeur général d'ECO Canada.

Voici les dates de la tournée et les modalités d'inscription :

Victoria - 4 octobre

North Bay - 24 octobre

Barrie - 26 octobre

Ottawa/Gatineau - 30 octobre

Kitchener/Waterloo - 1er novembre

Toronto - 2 novembre

Calgary - 9 novembre

Halifax - 15 novembre

Edmonton - 22 novembre

Montréal - 30 novembre

Pour en savoir plus sur la tournée ECO Canada, y compris les dates et les lieux de la tournée, veuillez consulter le site https://eco.ca/environmental-professionals/environmental-professional/eco-canada-tour/.

À propos d'ECO Canada :

ECO Canada est le défenseur de l'industrie environnementale canadienne. De la création d'emplois au financement des salaires, en passant par la formation et la recherche sur le marché du travail, nous défendons la carrière complète d'un professionnel de l'environnement. Nous visons à promouvoir et à stimuler une croissance économique responsable et durable au sein de l'industrie, tout en veillant à ce que le respect de l'environnement et les meilleures pratiques soient des priorités. Au cours des 30 dernières années, nous avons mis en place des partenariats universitaires, des outils et des recherches pour former et certifier les demandeurs d'emploi dans le domaine de l'environnement et contribuer à pourvoir le marché du travail.

Nous travaillons avec les gouvernements, les décideurs politiques, les universités, les étudiants, les employeurs, les professionnels, l'industrie et les publics internationaux pour nous assurer que nous soutenons le Canada en tant que leader mondial en matière de solutions innovantes pour la main-d'œuvre et la création d'emplois. Nous demeurons la source de référence sur le marché du travail environnemental; nos recherches fournissent des statistiques et des analyses inégalées sur les tendances de l'industrie en matière d'économie et de main-d'œuvre, qui permettent d'identifier les lacunes en matière de main-d'œuvre.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Aaron Wilson

Vice-président, Marketing et ventes

ECO Canada

media@eco.ca