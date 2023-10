Massive Bio lance la campagne "Donation for Life" pour soutenir les associations de lutte contre le cancer Massive Bio lance la campagne "Donation for Life" pour soutenir les associations de lutte contre le cancer

UNITED STATES, October 5, 2023 / EINPresswire.com / -- Massive Bio , pionnière dans la mise en relation de patients atteints de cancer avec des essais cliniques de nouvelles thérapies innovantes, est fière d'annoncer le lancement de sa dernière initiative, "Donation for Life". Cette campagne de sensibilisation innovante a été conçue pour renforcer le soutien aux associations et fondations de lutte contre le cancer aux États-Unis et en Europe.Dans le cadre de "Donation for Life", Massive Bio sélectionnera de nombreuses organisations qui soutiennent les patients atteints de cancer et fera des dons pour les aider dans leur travail essentiel. La campagne s'étendra sur une année entière, avec des mises à jour régulières partagées via le site web de Massive Bio et les plateformes de médias sociaux.Les responsables de l'entreprise ont pour objectif d'offrir des milliers de dons d'ici la fin de l'année 2023. En outre, Massive Bio vise à inspirer d'autres entreprises à aller de l'avant et à soutenir la noble cause des associations et fondations de lutte contre le cancer par le biais de la campagne "Donation for Life"."Les associations et fondations de lutte contre le cancer jouent un rôle crucial dans l'éducation des patients sur le cancer et les aspects connexes, tels que la participation aux essais cliniques", explique Selin Kurnaz , PDG et cofondatrice de Massive Bio. "Grâce à cette campagne, nous souhaitons apporter à ces organisations un soutien à la fois financier et opérationnel, afin d'amplifier leurs efforts. Le défi du cancer est bien trop immense pour être surmonté par une seule organisation; nous voulons servir de tissu conjonctif qui rassemble les différentes parties prenantes dans un front uni contre cette maladie dévastatrice, un patient à la fois." Erkan Terzi , directeur du marketing chez Massive Bio, a mis en relief les difficultés que rencontrent souvent les patients atteints de cancer pour faire entendre leur voix. Il a déclaré : "Les fondations et les associations sont essentielles pour défendre les droits des patients, permettre à leur voix de résonner au niveau mondial et soutenir leur quête de traitements accessibles. Beaucoup de ces organisations dépendent fortement des bénévoles et fonctionnent souvent avec des budgets modestes".Il a ajouté : "Chez Massive Bio, notre mission est de lutter sans relâche pour un monde sans cancer. À cette fin, nous donnerons toujours la priorité au soutien et à la collaboration avec les organisations qui partagent notre objectif."À propos de Massive BioMassive Bio permet aux patients atteints de cancer de trouver les meilleures options de traitement, en utilisant l'intelligence artificielle pour améliorer l'accès équitable et le ciblage de précision pour l'appariement des essais cliniques, l'appariement des médicaments et le développement des médicaments. Massive Bio associe sa plateforme d'IA de premier ordre à des services technologiques pour éliminer les obstacles à l'inscription aux essais cliniques, aux décisions oncologiques fondées sur la valeur et aux traitements anticancéreux fondés sur les données. La société dessert plus de deux douzaines de sociétés pharmaceutiques, d'organismes de recherche sous contrat et de réseaux hospitaliers, et s'est vu attribuer un contrat SBIR par l'Institut national du cancer. Massive Bio a été fondée en 2015 par des responsables cliniques, technologiques et de fusions-acquisitions, et a une présence mondiale avec près de 100 personnes dans 12 pays. Suivez @MassiveBio sur les réseaux sociaux.