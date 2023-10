Kia Canada établit de nouveaux records de ventes cumulées historiques

Les ventes cumulées sont les plus élevées de l’histoire du constructeur, avec un total de 66 339 véhicules vendus et une croissance de 31,4 % par rapport à l’année dernière



Les modèles les plus vendus restent le Seltos, le Sportage et la Forte

Les ventes cumulées de véhicules électriques ont triplé par rapport à celles de l’année passée, avec le Niro EV en tête

Les ventes de véhicules d’occasion certifiés ont atteint des records cumulés chaque mois en 2023

TORONTO, 04 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kia Canada annonce avoir atteint un nombre de ventes historique depuis le début de l’année. En effet, le constructeur a vendu 66 339 véhicules en 2023, ce qui représente une augmentation de 31,4 % par rapport à la même période de l’année dernière. Le dernier record cumulé, un total de 66 327 ventes, avait été atteint à la fin du 3e trimestre de l’année 2021. Rien qu’au 3e trimestre 2023, la marque a livré 23 390 unités, ce qui correspond à une augmentation de 35 % comparé à 2022. Avec 4 796 unités, le Kia Seltos, le modèle le plus populaire de la marque ces deux dernières années, est en tête des résultats des ventes du 3e trimestre, suivi du Sportage avec 4 530 ventes et de la Forte avec 2 899 livraisons.

Suivant sa stratégie Plan S visant à introduire 7 véhicules électrifiés sur le marché canadien d’ici la fin de l’année 2025, Kia a triplé ses ventes de véhicules électriques depuis le début de l’année avec, en tête, le Niro EV (2 788 unités) et l’EV6 (2 160 unités).

Les ventes de véhicules d’occasion certifiés (VOC) poursuivent leur ascension, atteignant des records de vente chaque mois en 2023 par rapport à 2022. À la fin du 3e trimestre, les ventes cumulées de VOC se montaient à 9 627 unités, ce qui représente une augmentation de 70 % par rapport à la même époque l’année passée. Le mois de mars 2023 fut le premier mois où la barre des 1 000 ventes de VOC avait été dépassée pour atteindre un total de 1 118 unités et, depuis, les ventes ont dépassé les 1 000 unités pendant 5 mois consécutifs.

« Nos véhicules plaisent aux Canadiens, qu’ils soient neufs ou d’occasion certifiés, » explique M. Elias El-Achhab, vice-président et chef de l’exploitation de Kia Canada. « De plus, notre gamme de véhicules électrifiés en pleine expansion dépasse les attentes. C’est particulièrement le cas de notre toute nouvelle gamme Niro, qui est en passe de devenir l’un des véhicules les plus vendus de notre marque. »

Kia finira l’année 2023 en beauté, en lançant le premier VUS à trois rangées entièrement électrique du marché, le Kia EV9. En tant que modèle phare de la marque, l’EV9 représente l’avenir d’une mobilité durable et technologiquement perfectionnée. Il doit arriver dans les concessions à la fin de l’année. Pour obtenir davantage d’informations sur l’EV9, veuillez visiter www.kia.ca/ev9.

Qui est Kia Canada

Kia Canada Inc., fondée en 1999, est une filiale de la Kia Corporation basée à Séoul, en Corée du Sud. La société emploie plus de 170 personnes à son siège social de Mississauga, en Ontario, ainsi que dans différents emplacements à travers le Canada et à son bureau régional de Montréal, au Québec. Kia offre des produits primés dynamiques, stylés et innovants, ainsi que des services pratiques et bien pensés par le biais d’un réseau de 198 concessionnaires répartis dans tout le pays. Le slogan « Du mouvement vient l’inspiration » symbolise l’engagement de Kia à créer un espace permettant d’inspirer ses clients et de donner vie à leurs idées. Pour en savoir plus, visitez kia.ca ou Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram.

