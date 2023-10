Massive Bio et CureMatch s'associent pour innover dans le traitement du cancer par IA

Collaboration Massive Bio et Curematch - Des études seront menées sur l'utilisation de l'intelligence artificielle et des traitements dans le domaine du cancer. Prise en charge de l'intelligence artificielle dont le secteur de la santé a besoin dans les futures études sur l'intelligence artificielle.

Massive Bio et CureMatch collaborent pour accélérer le développement de médicaments anticancéreux et améliorer l'accès aux thérapies et essais cliniques avancés

UNITED STATES, October 4, 2023 / EINPresswire.com / -- Massive Bio , une plateforme alimentée par l'IA qui met en relation les patients avec des essais cliniques, et CureMatch , une société de technologie de santé exploitant l'intelligence artificielle pour soutenir la médecine de précision en oncologie, ont annoncé un partenariat transformateur visant à révolutionner le traitement du cancer grâce à la génétique avancée, à l'intelligence artificielle et à l'accessibilité élargie aux essais cliniques.Massive Bio et CureMatch exploiteront leurs technologies de pointe pour offrir aux oncologues et à leurs patients un accès sans précédent à des essais cliniques susceptibles de sauver des vies, à des traitements anticancéreux personnalisés et à des rapports complets sur les thérapies les plus efficaces en fonction du profil de chaque patient. Selin Kurnaz , PDG et co-fondatrice de Massive Bio, souligne le potentiel de cette alliance : "Cette collaboration avec CureMatch combine la puissance de la médecine de précision avec les essais cliniques les plus avancés pilotés par l'IA. Elle accélère de manière radicale le processus de développement des médicaments, offrant aux patients un accès plus rapide à des thérapies avancées."Navid Alipour, PDG de CureMatch, a également souligné le potentiel de transformation de ce partenariat: "CureMatch est très heureux de s'associer à Massive Bio. En intégrant notre plateforme d'oncologie personnalisée à leur système d'appariement d'essais cliniques piloté par l'IA, nous pouvons atteindre plus de patients et fournir les meilleures options de traitement possibles. Notre mission est d'améliorer la qualité de vie d'innombrables patients et de contribuer à la lutte mondiale contre le cancer."Dans le cadre de cette alliance qui change la donne, CureMatch s'appuiera sur sa plateforme distinctive pour identifier les patients qui peuvent bénéficier le plus d'essais cliniques révolutionnaires, élargissant ainsi la portée et l'impact des études de Massive Bio. Simultanément, Massive Bio utilisera ses capacités d'IA de pointe pour traiter une multitude de données cliniques sur la santé des patients, y compris des variables telles que le type de cancer, les données démographiques, la situation géographique et les données historiques. En combinant cette mosaïque complexe de données avec les rapports personnalisés de CureMatch, Massive Bio sera en mesure de déterminer de manière experte les correspondances possibles pour les essais cliniques appropriés. Cette approche pionnière simplifie non seulement l'identification des patients, mais accélère également le développement de médicaments et renforce les stratégies de traitement personnalisées. Par conséquent, ce partenariat transformateur présente une opportunité très intéressante pour de futurs partenaires similaires souhaitant alimenter l'avenir de l'oncologie de précision.Le Dr. Arturo Loaiza-Bonilla co-fondateur de Massive Bio, estime que cette collaboration contribuera non seulement à l'innovation dans le traitement du cancer, mais qu'elle jouera également un rôle essentiel dans la réduction des disparités en matière de participation aux essais cliniques: "ce partenariat comble une lacune importante dans la recherche sur le cancer en permettant à tous les patients, quelle que soit leur situation géographique, d'accéder à des traitements de pointe."S'appuyant sur l'expertise et les capacités technologiques des deux organisations, le partenariat vise à faciliter l'orientation des patients vers les essais cliniques, augmentant ainsi l'accès aux thérapies potentielles pour les patients atteints de cancer. Ainsi, les patients du monde entier pourraient bénéficier d'une médecine de précision avancée dispensée localement, ce qui améliorerait les résultats en matière de santé et réduirait les coûts des soins de santé.À propos de Massive Bio Massive BioMassive Bio est à l'avant-garde de la recherche visant à donner aux patients atteints de cancer les moyens de découvrir leurs options thérapeutiques optimales. En utilisant l'IA pour améliorer l'accès équitable et le ciblage de précision pour l'appariement des essais cliniques, l'appariement des médicaments et le développement des médicaments, Massive Bio s'engage à éliminer les obstacles à l'inscription aux essais cliniques, à faciliter les décisions oncologiques basées sur la valeur et à faciliter le traitement du cancer basé sur les données. Au service de plus de trois douzaines de sociétés pharmaceutiques, d'organisations de recherche sous contrat et de réseaux hospitaliers, Massive Bio a obtenu la reconnaissance de l'Institut national du cancer avec un contrat SBIR. Fondée en 2015 par une équipe de responsables cliniques, technologiques et de fusions-acquisitions, Massive Bio peut se targuer d'une présence mondiale avec près de 100 personnes dans 12 pays. Pour plus de détails, visitez www.massivebio.com https://drarturo.ai ou communiquez avec nous sur nos canaux de réseaux sociaux.À propos de CureMatchCureMatch, Inc. est une société de santé numérique spécialisée dans la médecine personnalisée et les thérapies combinées en oncologie. Le système d'aide à la décision de CureMatch guide les oncologues dans la sélection de médicaments anticancéreux personnalisés pour chaque patient, en fonction du profil moléculaire de la tumeur.