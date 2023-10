Rafael dos Santos e Luiza Brunet Entregam Prêmio Canário De Ouro Para Brasileiros No Palácio do Parlamento Britânico

Luiza Brunet, Christhian Porto e Rafael dos Santos Crédito da foto: Robson Denian Mateus - Revista High Profile Luiza Brunet, Christiane Bonomo e Rafael dos Santos. Crédito da foto: Robson Denian Mateus Revista High Profile. Rafael dos Santos, Lilian Mageski e Luiza Brunet. Crédito da foto: Robson Denian Mateus Revista High Profile. Rafael dos Santos, Marcos Eugênio Welter e Luiza Brunet. Crédito da foto: Robson Denian Mateus Revista High Profile. Luiza Brunet, Antonio Cançado com troféu na mão e Rafael dos Santos

Meus olhos brilham quando os convidados comentam que foi o evento do Século! É uma mistura de conquista, glamour, orgulho, motivação, gratidão, e muito amor ao meu trabalho e a pátria amada Brasil. ” — Rafael dos Santos

LONDON, UK, REINO UNIDO, October 12, 2023 / EINPresswire.com / -- Em uma noite de celebração que ficará gravada na memória da comunidade brasileira e na história do Brasil, o Palácio do Parlamento Britânico foi palco da Premiação "Melhor do Brasil no Mundo" - a primeira premiação no mundo a ser apresentada no parlamento como símbolo da democracia mundial. O evento, que é organizado pela Revista High Profile, aconteceu no dia 16 de setembro de 2023, reuniu personalidades brasileiras de sucesso de diversos ramos e marcou um momento histórico para a comunidade brasileira no Reino Unido e além.Localizado às margens do Rio Tâmisa, o majestoso Palácio do Parlamento Britânico, também conhecido como o Palácio de Westminster, é uma das construções mais emblemáticas do mundo e um símbolo da democracia britânica. Desde a sua construção, em meados do século XIX, esse icônico edifício tem sido o centro das atividades políticas e legislativas que regem como os britânicos e muitos povos ao redor do mundo vivem.Entretanto, em 2023, o Palácio do Parlamento Britânico abriu suas portas de maneira inédita para celebrar a excelência e o talento da comunidade brasileira, demonstrando a crescente importância e influência dos brasileiros no cenário internacional.Na cerimônia de gala, haviam convidados ilustres como a Sua Majestade Real a Rainha Diambi do Congo, o Senador Britânico Neil Coyle, a ministra e cônsul-adjunta Christiane Bonomo e o empresário premiado da noite, Christian Porto, presidente da premiada cachaça Porto Faria.O evento, que é apresentado pelo idealizador e empresário Rafael dos Santos e pela ativista e empresária Luiza Brunet, homenageou várias personalidades brasileiras do Brasil e residentes no exterior.Segundo Luiza Brunet "me sinto lisonjeada de ter um prêmio com meu nome para prestigiar pessoas que também enfrentam o fim da violência doméstica contra mulheres e meninas. E este ano, no Parlamento Britânico, este movimento ganha ainda mais forças e mais visibilidade para que tenhamos uma voz mais ativa para acabar com a violência."Rafael comenta: "eu tenho muito orgulho se abrir as portas do Parlamento Britânico para a comunidade brasileira e ajudar a elevar ainda mais a reputação, a auto-estima e o valor que os profissionais brasileiros têm ao redor do mundo. Meus olhos brilham quando os convidados comentam que foi o evento do Século XXI! É uma mistura de conquista, glamour, orgulho, motivação, gratidão, e muito amor ao meu trabalho e ao próximo. A missão do evento é unir e prestigiar a comunidade brasileira e estamos cumprindo com nossa missão".As personalidades que receberam os prêmios no evento que também é conhecido como “Oscar Brasileiro”, e foi já publicado na revista Forbes como ‘a premiação mais prestigiada do mundo para brasileiros no exterior”, foram:Prêmio Canário de OuroPela Assistência À Comunidade Brasileira no Reino UnidoVencedor: Consulado Brasileiro Em LondresRepresentante: Christiane BonomoCônsul-Geral AdjuntaPrêmio Canário de OuroPara Empresa do Ano 2023 & Empreendedor do AnoVencedor: Porto Faria & Christhian PortoRepresentante: Christian PortoPresidente da Porto FariaPrêmio Canário de OuroPelo Empreendedorismo FemininoVencedora: Lilian MageskiCEO - Associação de Mulheres EmpreendedorasPrêmio Canário de OuroPela Promoção da Leitura Lusófona MundialmenteVencedor: Academia de Letras do Brasil 'Da Ordem de Platão'Representante: Marcos Eugenio WelterPrêmio Canário de OuroÍcone da Gastronomia Brasileira no MundoVencedor: Queijo de Minas - Estado de Minas Gerais.Representante: Antônio Cansado

Premiação Melhor do Brasil no Mundo no Palácio do Parlamento Britânico - Revista High Profile