Mayara Marivov, Premiada A Melhor Empreendedora no Mundo 2023, Organiza O 'Mentoring Day Experience' Em Portugal

Lançamento do Livro Legado Harvard Club of Boston Palestra em Harvard Club of Boston Mayara Marinov no Palácio do Parlamento Britânico com seu troféu de vencedora.

É um evento para um grupo seleto de empreendedores e empresários determinados a crescer, expandir e impactar vidas através do empreendedorismo.” — Mayara Marinov

LONDON, UK, October 13, 2023 / EINPresswire.com / -- No dia 15 de outubro de 2023 a 3ª edição desse evento revolucionário acontecerá na cidade do Porto em Portugal. Mentoring Day Experience está chegando para entregar as melhores estratégias, técnicas inovadoras e conhecimentos dos melhores mentores e palestrantes nacionais e internacionais e uma jornada de crescimento e sucesso empresarial em uma experiência única e épica de aprendizado. É um evento para um grupo seleto de empreendedores e empresários determinados a crescer, expandir e impactar vidas através do empreendedorismo.Um evento presencial único é uma oportunidade imperdível de aprender, se inspirar e conectar-se com uma rede de empreendedores de alto nível, é para quem deseja desafiar seus limites e ampliar sua visão de negócios. Idealizado por Mayara Marinov , CEO da DTL Group e da Editora Legado, estrategista internacional de Negócios, mentora, palestrante Internacional e autora do livro LEGADO. Mayara Marinov através da DTL Group tem da missão de levar o conhecimento junto com mentores e internacionais do universo dos negócios, com o propósito de impactar, transformar e desenvolver pessoas e negócios em Portugal e no mundo. Com mais de 10 horas de palestras abordando as melhores técnicas, ferramentas e estratégias para multiplicar o seu faturamento, ministradas por palestrantes internacionais renomados e empresários do mercado internacional, o evento oferece um ambiente propício que possibilita grandes negócios, networking, aprendizado e crescimento profissional, capacitando-os com habilidades e conhecimentos essenciais para prosperar no mundo dos negócios.Nesta 3 ª edição, além da nossa anfitriã Mayara Marinov teremos a participação e convidados especiais que fazem a diferença no mundo empresarial, como os mentores de negócios e empresários:• Rafael Dos Santos – Editor-chefe e CEO da High Profile Magazine.• Dennis Penna – Fundador da Polo Palestrantes e do Talks Aprendizado Contínuo.• Diogo César – Mentor de Negócios em alta performance.• Moisés Ramos - Empresário, Palestrante, Treinador e Mentor de negócios.• Gilberto Silva – Campeão Mundial pela Seleção Brasileira e Ícone do Futebol Mundial.• Renner Silva – Palestrante Internacional, Mágico Ilusionista e Mentor de Palestrantes.• Kharina Farias – com diversas formações e CEO da Engenho Digital.• Lilian Primo – Palestrante sobre a Jornada Da Mulher Empreendedora e Investidora.• Marcelo Spaziani – Especialista em Tecnologia, Inovação e Gestão de Pessoas.• Karina Cardoso – Consultora e Estrategista de Imagem e Mentora.• Fábio Borges – Formador Especialista em Comunicação Positiva.• Cris Porto – Consultora e Facilitadora em Pautas de Desenvolvimento Humano.• Daniel Lencina – Fundador e CEO da Daniel Lencina Gestão de Performance Digital.• Marina Haddad – Mentora de Emagrecimento e Especialista em Comportamento Humano e Inteligência Emocional.Networking em alto nível, o Mentoring Day reúne empreendedores e profissionais de diversas áreas, criando um ambiente propício para a troca de experiências, parcerias e oportunidades de negócio. Os participantes terão a chance de expandir sua rede de contatos, conhecer pessoas influentes e estabelecer conexões valiosas que podem impulsionar suas carreiras e negócios. Em sua última edição contou a participação de um dos maiores treinadores de empresários do Brasil o Conrado Adolpho e Claudia Brandão maior referência de experiência do mercado de luxo dentre outros players do mercado internacional. Marcel Horande mentor de negócios no mercado americano, Barbara Bruna a expert do tráfego pago no Brasil e no mercado internacional, Franco Junior expert em comunicação e oratória.Nesta edição está sendo preparados conteúdos inovadores para elevar a jornada empreendedora a patamares nunca imaginados de todos que se fizerem presentes nas 10 horas de conhecimento, networking e evolução.