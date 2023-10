Insight an der Universität Galway ebnet den Weg für die Zukunft der Aortenversorgung mit cloudbasierter Diagnostik von Rackspace Technology auf AWS

Durch den Einsatz von KI-/ML-Modellen der Beratungsdienste von Rackspace Technology mit der modernen Cloud-Infrastruktur von AWS SageMaker konnten die Forscher die Datenverarbeitungszeit von 150 Stunden auf nur wenige Minuten reduzieren

SAN ANTONIO, Oct. 03, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology ® (NASDAQ: RXT), das führende Unternehmen für End-to-End-Multicloud-Lösungen, hat heute bekanntgegeben, dass es in Zusammenarbeit mit dem Insight SFI Research Centre for Data Analytics dazu beigetragen hat, die Finanzierung von OCRE zu sichern und AWS SageMaker-Schulungen und Beratungsdienste für das Virtual Aorta Project an der Universität Galway bereitzustellen. Durch das gemeinsame Projekt konnte der Modellierungsprozess von etwa 150 Stunden auf 10 Minuten reduziert werden. Dieses bahnbrechende Projekt wird durch die Finanzierung von Open Clouds for Research Environments (OCRE) unterstützt.



„Seit Januar 2021 ist Rackspace einer der führenden Anbieter auf dem europäischen Markt für Open Science Clouds. Über das OCRE-Framework hat Rackspace Forschungseinrichtungen, Universitäten und NREN-Mitgliedern in ganz Europa AWS-Cloud-Services zur Verfügung gestellt, um die Cloud-Einführung zu fördern und die für die Bildungs- und Forschungsgemeinschaft verfügbaren Tools zu verbessern“, so Donald Dunsmore, Director, Education and Research Sales (OCRE). „Im Rahmen dieser leistungsstarken Zusammenarbeit nutzt Insight AWS, um Diagnosen zu beschleunigen und zu optimieren, und Rackspace unterstützt unsere Kunden von der Beantragung von Fördermitteln bis hin zum Projektabschluss.“

Die virtuelle Aorta steht an der Spitze des Fortschritts in der Diagnostik und der Entwicklung neuer Behandlungsmethoden für Aortenerkrankungen. In der Vergangenheit haben Universitäten KI und die Cloud nur zögerlich zur Verbesserung ihrer Forschung eingesetzt. Daher setzt die Arbeit von Insight mit der Universität Galway einen Standard für den Rest der Branche. Der Erfolg, den sie mit den verbesserten Diagnosezeiten und der Datenverarbeitung erzielen, ermutigt andere Forschungsinstitute, auf die Cloud umzusteigen. Die Fähigkeit von Rackspace, dieses Projekt bekannter zu machen, trägt weiter dazu bei, die Technologie in den Forschungsinstituten zu fördern. All dies führt zu bedeutenden Fortschritten in der Diagnostik und Behandlung.

„Während europäische Forschungseinrichtungen und Universitäten versuchen, ihren Weg in die Cloud zu beschleunigen, beseitigt das OCRE-Projekt Barrieren und schafft eine nahtlose Verbindung zum IT-Ökosystem“, so Mahesh Desai, Chief Relationship Officer, EMEA bei Rackspace Technology. „Rackspace Technology verfügt über ein außergewöhnliches Know-how im Bereich Managed Services in der AWS-Cloud-Umgebung und hat damit für Kunden in der EMEA-Region äußerst wertvolle Ergebnisse erzielt. Als integraler Partner von AWS freuen wir uns darauf, diesen Unternehmen die Möglichkeit zu geben, ihre Fähigkeiten durch die Cloud zu verbessern.“

Organisationen, die AWS-Funktionen in 38 Ländern in ganz Europa benötigen, werden von der Technologiekompetenz von Rackspace unterstützt, die 14 AWS-Kompetenzen und 1.600 Zertifizierungen umfasst.

Klicken Sie hier , um die Fallstudie von Rackspace Technology an der Universität Galway zu lesen, und um das Video zur Fallstudie anzusehen, klicken Sie hier .

