Copacabana Entre as 10 Praias Mais Visitadas de Acordo com o Aplicativo de Viagens Visited

Descubra quais praias estão na Lista das 10 Mais Visitadas da Visited. Os usuários também podem ver a porcentagem de todas as praias mais famosas visitadas com o aplicativo de viagens Visited

TORONTO, Oct. 03, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Copacabana entrou para a lista das 10 praias mais populares do mundo, publicada pela Arriving In High Heels. A lista de viagens para as praias populares tem como base 1,9 milhão de usuários, que viajam para encontrar o lugar perfeito para aproveitarem o sol e mergulhar nas águas azuis.



“Além de Copacabana entrar para as top 10, Ipanema ficou em 12o lugar entre as praias mais populares. Outras praias que chegaram à lista das 50 melhores incluem: Florianópolis, Búzios e Ilha Grande. O Brasil ocupa o 50o lugar como o país mais visitado do mundo. Suas praias são umas das suas principais atrações para os visitantes”, disse Anna Kayfitz, fundadora da Arriving In High Heels.

Com este aplicativo de viagens, os usuários podem criar listas de desejos de viagens, mapear suas viagens passadas e futuras, planejar suas viagens futuras com itinerários, se inspirar em novos destinos e consultar estatísticas de viagens personalizadas.

Most popular beach destinations include:

1. Cancún, México

2. South Beach Miami, EUA

3. Ilha de Maiorca, Espanha

4. Cannes, França

5. Tenerife, Espanha

6. Costa de Amalfi, Itália

7. Bondi Beach, Austrália

8. Ilha de Gran Canaria, Espanha

9. Punta Cana, República Dominicana

10. Copacabana, Rio de Janeiro, Brasil

Para uma lista completa de praias e marcar destinos de outras listas de viagens populares, baixe Visited no iOS ou Android .

Sobre o Aplicativo Visited:

Visited é um aplicativo de viagens popular, cuja missão é facilitar o planejamento e a lembrança de destinos passados. O mapeamento de viagens passadas e futuras por país, região ou cidades permite uma visualização rápida da jornada de viagem da pessoa. O aplicativo de viagens também tem mais de 150 listas de viagens categorizadas por interesses, onde os usuários podem marcar destinos para os quais foram ou desejam ir no futuro. O recurso de itinerário de viagem permite que os usuários vejam suas listas de desejos classificadas por país. Outros recursos do aplicativo incluem estatísticas de viagem personalizadas, fotos inspiradoras para a descoberta de novos destinos e a capacidade de solicitar seu próprio cartaz de viagem.

Para mais informações sobre o aplicativo “Visited” e a mais recente atualização das funcionalidades, visite https://visitedapp.com/

Sobre a Arriving In High Heels Corporation

Arriving In High Heels Corporation é a empresa de aplicativos para celular; Visited é seu aplicativo mais popular. Outros aplicativos são Pay Off Debt e X-Walk.

Informações de Contato

Anna Kayfitz

anna@arrivinginhighheels.com

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c56b5d50-bd2e-4a63-b54f-e85d97d6fbeb