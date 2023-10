Les pays du Pacifique approuvent le cadre d’orientations pour la gestion des espèces envahissantes

02 October 2023, Apia Samoa - Les espèces envahissantes constituent une menace pour les communautés du Pacifique, elles sont destructrices de la biodiversité endémique et de l'environnement naturel et ont des impacts socio-économiques majeurs sur les communautés et le développement national. Considérées comme "le principal facteur de déclin des populations et d'extinction des espèces dans les écosystèmes insulaires du monde entier", les espèces envahissantes entraînent des pertes économiques considérables et compromettent la santé humaine.

Afin de réduire l'impact dévastateur des espèces envahissantes sur les communautés du Pacifique, les membres du PROE (SPREP en anglais), réunis à Samoa pour la 31ème réunion des officiels du PROE, ont approuvé la deuxième édition du Cadre d’orientations pour la gestion des espèces envahissantes dans le Pacifique.

Ce cadre a pour but d'aider toute personne ou institution à planifier et à mettre en œuvre des projets ou des programmes relatifs aux espèces envahissantes dans les îles du Pacifique. À cette fin, le document résume les éléments essentiels d'un programme complet et efficace de gestion des espèces envahissantes. L'élaboration de ce cadre d'orientations a été financée par le projet régional sur les espèces envahissantes du Fonds pour l’Environnement Mondial 6 (GEF6 RIP) - Renforcement des capacités nationales et régionales pour réduire l'impact des espèces exotiques envahissantes sur la biodiversité d'importance mondiale dans le Pacifique.

Le conseiller du PROE pour les espèces envahissantes, M. David Moverley, a déclaré que l'approbation de cette deuxième édition du Cadre d’orientations pour la gestion des espèces envahissantes dans le Pacifique est essentielle aux efforts déployés pour lutter contre l'impact des espèces envahissantes sur les plantes, les animaux et les écosystèmes endémiques.

"Les îles du Pacifique sont particulièrement vulnérables aux espèces envahissantes en raison de leur isolement. Les sites et les écosystèmes vulnérables des îles du Pacifique comprennent leurs communautés marines proches du rivage", a déclaré M. Moverley. "Les espèces et les communautés endémiques des îles du Pacifique n'ont pas évolué pour faire face aux impacts des prédateurs, herbivores, insectes, plantes envahissantes et autres maladies associées. Elles sont donc particulièrement vulnérables à l'établissement de populations d'espèces envahissantes et aux dommages qu'elles causent par la suite".

Tous ces impacts sont exacerbés pour les petits États et territoires insulaires parce qu'ils disposent souvent de ressources humaines, matérielles et financières limitées pour prévenir et répondre à ces menaces. Sans le soutien apporté par des outils tels que le cadre d’orientations, l'impact négatif des espèces envahissantes continuera d'augmenter, entraînant une perte de biodiversité et d'écosystèmes.

Le cadre d’orientations a été élaboré en consultation avec des experts et des pays et territoires insulaires du Pacifique, afin de les aider à développer leur travail sur les espèces envahissantes et de guider les agences régionales et internationales. Il fournit un cadre pour la conception, la planification et le suivi des espèces envahissantes, la gestion et la biosécurité dans les îles du Pacifique, et guide le processus de définition des priorités ainsi que l'élaboration et la mise en œuvre des stratégies et plans d'action nationaux sur les espèces envahissantes (NISSAP).

La 31ème réunion des représentants du PROE et les réunions associées ont eu lieu au Taumeasina Island Resort à Samoa, du 4 au 8 septembre 2023. Les réunions ont été guidées par le thème : SPREP@30th Durable, transformateur et résilient pour un Pacifique bleu. Les réunions ont rassemblé les 21 pays insulaires du Pacifique membres du PROE, 5 membres métropolitains et des partenaires pour discuter des questions stratégiques relatives à l'organisation et pour approuver le plan de travail 2024-2025.

L'approbation de la deuxième édition du Cadre d’orientations pour la gestion des espèces envahissantes dans le Pacifique fût l'un des nombreux résultats issus de ces réunions. Le cadre d’orientations traite des plantes, animaux, agents pathogènes et autres organismes envahissants dans les environnements marins, d'eau douce et terrestres. Il est directement aligné avec les conventions et normes internationales pertinentes et vise à aider les gestionnaires et praticiens à respecter les procédures opérationnelles normalisées.

"Au cours de l'élaboration de ce document, de nombreuses personnes ont apporté leur contribution, notamment le groupe formel de suivi et révision, l'équipe Espèces envahissantes du PROE, les partenaires de PRISMSS et d'autres collègues, représentant de nombreux pays et territoires du Pacifique ainsi que des organisations régionales et internationales travaillant dans la région", a déclaré M. Moverley.

Le cadre d'orientation est disponible en anglais et en français sur la base de ressources Battler. Cliquez ici pour le télécharger.

Le GEF 6 RIP est financé par le Fonds pour l'environnement mondial, mis en œuvre par le Programme des Nations Unies pour l'environnement et exécuté par le Programme Régional Océanien de l'environnement.

Le projet travaille principalement dans les Îles Marshall, Niue, Tonga et Tuvalu et comporte une composante régionale. La mise en œuvre du GEF6 RIP est soutenue par le Service d'appui à la gestion des espèces envahissantes de la région Pacifique.

Pour plus d'informations sur le GEF 6 RIP, veuillez contacter la responsable du projet GEF 6 RIP, Isabell Rasch, à l'adresse [email protected].