Vanderlei Ciccarelli É Homenageado Pela Revista High Profile Magazine No Palácio Do Parlamento Britânico

LONDON, REINO UNIDO, October 12, 2023 / EINPresswire.com / -- Em uma noite de celebração que ficará gravada na memória da comunidade brasileira e na história do Brasil, o Palácio do Parlamento Britânico foi palco da Premiação "Melhor do Brasil no Mundo" - a primeira premiação no mundo a ser apresentada no parlamento como símbolo da democracia mundial. O evento, ocorrido em 16 de setembro de 2023, reuniu personalidades brasileiras de sucesso de diversos ramos e marcou um momento histórico para a comunidade brasileira no Reino Unido e além.Em 2023, o Palácio do Parlamento Britânico abriu suas portas de maneira inédita para celebrar a excelência e o talento da comunidade brasileira, demonstrando a crescente importância e influência dos brasileiros no cenário internacional.Na cerimônia de gala, haviam convidados ilustres como a Sua Majestade Real a Rainha Diambi do Congo, o Senador Britânico Neil Coyle, a ministra e cônsul-adjunta Christiane Bonomo e o empresário premiado da noite, Christhian Porto, presidente da premiada cachaça Porto Faria. O evento, que é apresentado pela ativista e empresária Luiza Brunet e pelo idealizador e empresário Rafael dos Santos, homenageou várias personalidades brasileiras do Brasil e residentes no exterior.A empresa Ciccarelli Cidadania, fundada em 2016 por Vanderlei, é um farol de esperança para aqueles que buscam a cidadania italiana. Sua consultoria é conhecida por guiar descendentes de italianos pelas complexas vias desse processo. Vanderlei, que estudou Direito na Itália, incluindo um período em Portugal, combina conhecimento legal com serviços públicos italianos. Ele atua como uma ponte entre continentes e culturas, dedicando-se a estreitar os laços entre a Itália e o mundo. Com escritórios na Itália, Brasil e Portugal, Vanderlei exemplifica a paixão por explorar raízes e celebrar a diversidade, transcendendo fronteiras.Vanderlei comenta que “Receber um troféu dentro do majestoso Palácio do Parlamento Britânico é uma experiência inigualável. A mistura de emoções que envolve esse momento é indescritível. A grandiosidade do palácio, com sua história rica e arquitetura deslumbrante, cria um cenário que eleva o sentimento de conquista a um patamar excepcional.Ao subir ao palco e segurar o troféu, uma onda de gratidão, orgulho e humildade se mistura. É como se todos os esforços e dedicação fossem coroados por um instante mágico, imerso na tradição e na pompa britânica. É um privilégio que fica gravado na memória para toda a vida”.

Premiação Melhor do Brasil no Mundo no Palácio do Parlamento Britânico - Revista High Profile