Owl Financial É Homenageada Pela Revista High Profile Magazine No Palácio do Parlamento Britânico

Luiza Brunet e Fabiano Sales Fruszewski. Crédito da foto: Robson Denian Mateus - Revista High Profile Rafael dos Santos, Fabiano Sales Fruszewski e Luiza Brunet. Crédito da foto: Robson Denian Mateus - Revista High Profile Equipe da empresa Owl Financial. Crédito da foto: Robson Denian Mateus - Revista High Profile

LONDON, UK, REINO UNIDO, October 12, 2023 / EINPresswire.com / -- Em uma noite de celebração que ficará gravada na memória da comunidade brasileira e na história do Brasil, o Palácio do Parlamento Britânico foi palco da Premiação "Melhor do Brasil no Mundo" - a primeira premiação no mundo a ser apresentada no parlamento britânico, e o evento foi organizado pela revista High Profile Magazine . O evento, ocorrido em 16 de setembro de 2023, reuniu personalidades brasileiras de sucesso de diversos ramos e marcou um momento histórico para a comunidade brasileira no Reino Unido e além.Em 2023, o Palácio do Parlamento Britânico abriu suas portas de maneira inédita para celebrar a excelência e o talento da comunidade brasileira, demonstrando a crescente importância e influência dos brasileiros no cenário internacional.Na cerimônia de gala, haviam convidados ilustres como a Sua Majestade Real a Rainha Diambi do Congo, o Senador Britânico Neil Coyle, a ministra e cônsul-adjunta Christiane Bonomo e o empresário premiado da noite, Christhian Porto, presidente da premiada cachaça Porto Faria. O evento, que é apresentado pela ativista e empresária Luiza Brunet e pelo idealizador e empresário Rafael dos Santos, homenageou várias personalidades brasileiras do Brasil e residentes no exterior.A empresa homenageada, Owl Financial , faz parte do grupo da Openwork, uma grande rede com mais de 3000 Financial Advisers no Reino Unido. Oferece serviços de qualidade em proteção financeira (seguros), mortgage e investimentos. Nossos advisers são treinados e qualificados para recomendar os melhores produtos disponíveis, para residentes no Reino Unido. Sempre pensando na melhor opção para sua circunstância pessoal (custo x benefício).Fabiano Sales-Feruszewski, gerente de vendas executivo da empresa, com uma hierarquia de mais de 30 advisers trabalhando com ele, descreve a experiência no Palácio do Parlamento como o ponto mais alto de sua carreira. "Ser reconhecido pelo meu sacrifício e dedicação de fazer o melhor para a minha comunidade dentro de uma instituição tão importante como o Westminster Palace, me trouxe uma alegria e uma gratidão que não cabem dentro de mim. Me deu vontade de fazer mais e crescer mais ainda".

