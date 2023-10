Hunter's Solicitors São Homenageados Pela Revista High Profile Magazine No Palácio Do Parlamento Britânico

Neto Brazil, Silvana Luiz-Barrea e Angelo Luiz-Barrea segurando troféu. Crédito da foto: Robson Denian Mateus - Revista High Profile Silvana Luiz-Barrea e Angelo Luiz-Barrea segurando troféu. Crédito da foto: Robson Denian Mateus - Revista High Profile Rafael dos Santos, Rita C. da Silva, Rita Sousa, Angelo Luiz-Barrea, Silvana Luiz-Barrea e Luiza Brunet. Foto: Robson Denian Mateus

Nosso único objetivo é ajudar todos aqueles que procuram nossa ajuda. Não importa quem você seja, nunca diferenciamos nossos clientes, simplesmente fazemos o nosso melhor para servir.” — Angelo Luiz-Barrea

LONDON, UK, REINO UNIDO, October 12, 2023 / EINPresswire.com / -- Em uma noite de celebração que ficará gravada na memória da comunidade brasileira e na história do Brasil, o Palácio do Parlamento Britânico foi palco da Premiação "Melhor do Brasil no Mundo" - a primeira premiação no mundo a ser apresentada no parlamento como símbolo da democracia mundial. O evento, ocorrido em 16 de setembro de 2023, reuniu personalidades brasileiras de sucesso de diversos ramos e marcou um momento histórico para a comunidade brasileira no Reino Unido e além.Em 2023, o Palácio do Parlamento Britânico abriu suas portas de maneira inédita para celebrar a excelência e o talento da comunidade brasileira, demonstrando a crescente importância e influência dos brasileiros no cenário internacional.Na cerimônia de gala, haviam convidados ilustres como a Sua Majestade Real a Rainha Diambi do Congo, o Senador Britânico Neil Coyle, a ministra e cônsul-adjunta Christiane Bonomo e o empresário premiado da noite, Christhian Porto, presidente da premiada cachaça Porto Faria. O evento, que é apresentado pela ativista e empresária Luiza Brunet e pelo idealizador e empresário Rafael dos Santos, homenageou várias personalidades brasileiras do Brasil e residentes no exterior.A empresa homenageada, A Hunter's Solicitors LLP, foi fundada há mais de 30 anos por Gregor Roland Ayers Hunter, nascido em outubro de 1945. Greg abriu o primeiro escritório em Westcliff On Sea, Essex, Southend, um verdadeiro escritório familiar onde Jo, Jen e a filha de Greg, Clara, até hoje continuam a apoiar a comunidade local. Mantendo a filosofia e tradição de Greg de fornecer serviços jurídicos à comunidade local e para preservar a necessidade de fornecimento de advogados experientes localmente e através da visão de Angelo e Silvana Luiz-Barrea e Jeff Hazelgrove, os advogados da Hunter's têm unido forças desde a aposentadoria de Greg com outras práticas semelhantes em 8 locais no sul da Inglaterra. Todos os escritórios seguem os mesmos princípios e orgulham-se de trabalhar em conjunto e fornecer o melhor aconselhamento possível à comunidade local.Angelo Luiz-Barrea disse “foi uma honra sermos reconhecidos no Palácio de Westminster pela nossa contribuição como empresa que alcançou excelência em casa e no exterior. Como grupo, trabalhamos muito duro para fazer a diferença para nossos clientes e ajudá-los nas complexas demandas da lei. Ser reconhecido me encheu de emoção, pois embora não sejamos perfeitos, estamos definitivamente no caminho correto. Nosso único objetivo é ajudar todos aqueles que procuram nossa ajuda. Não importa quem você seja, nunca diferenciamos nossos clientes, simplesmente fazemos o nosso melhor para servir”.

Premiação Melhor do Brasil no Mundo no Palácio do Parlamento Britânico - Revista High Profile