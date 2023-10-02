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Duck Creek Technologies 重視科技生態系統聯繫，加強與 Hyland 的合作關係，成為 CommunityLIVE 用戶大會的贊助商

波士頓, Oct. 03, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies，一家為財產和責任 (P&C) 及綜合保險領域未來提供智能解決方案的供應商，繼續對生態系統合作夥伴 Hyland 提供支援，並贊助其 CommunityLIVE 用戶大會，該大會將於 2023 年 10 月 3 日至 5 日在內華達州拉斯維加斯舉行。Duck Creek 透過與行業領軍企業如 Hyland 合作，繼續加強對客戶的關注，並履行其承諾，在保險行業中提供更人性化的技術體驗。

在 CommunityLIVE 大會中，保險公司的領先內容服務提供商 Hyland 將在此次互動聯誼活動中擔任主持人，活動主要聚焦於數碼轉型在保險業現代化過程中的關鍵作用。Duck Creek 與 Hyland OnBase 實現了三個 Anywhere Managed Integrations (AMI) 整合，這三個整合使 Duck Creek 的理賠、保險和付費客戶能夠透過安全的內容管理系統，簡化對相關文件的存取和控制。在贊助的「保險互動」活動環節中，Hyland OnBase 客戶將深入了解 Duck Creek 的 AMI 如何加速新產品和流程的開發。這種加速是透過全面的管理、維護和支援服務來實現的，凸顯了該公司致力於提供卓越客戶價值的決心。

Duck Creek Technologies 的高級合作夥伴經理 Robert Fletcher 表示：「Duck Creek 對與 Hyland 長期合作關係以及我們強大的整合戰略引以為傲，這讓我們有機會贊助像 CommunityLIVE 這樣的行業活動。」「透過意義重大的整合，我們能夠為客戶帶來更高的價值，提供更好的用戶體驗和營運效率，減輕保險公司的負擔。」

Hyland 全球合作夥伴計劃副總裁 Brian Schlosser 表示：「Hyland 和 Duck Creek 的合作對我們的共同客戶非常重要，感謝 Duck Creek 透過贊助 CommunityLIVE 加深了這一合作關係。」「這個活動是每年舉辦一次的重要線上活動，Duck Creek 的出席會大大增強與會者的體驗。」

關於 Hyland

Hyland 提供業界領先的技術支援，賦能客戶打造更出色的人際互動。Hyland 的智能解決方案得到了全球數千家組織（包括超過半數財富 100 強企業）的信任，可以無縫整合內容、數據和流程，來提高每次互動的效果。

關於 Duck Creek Technologies
Duck Creek Technologies 是為財產和意外保險行業未來制訂智能解決方案的提供商。我們的平台是現代保險系統的基礎，使保險業能夠利用雲計算的力量，實現敏捷、智能且持續發展的營運。真誠、使命和透明是 Duck Creek 的核心價值，我們相信保險應該在個人和企業最需要的時候、地點和方式為他們提供支援。我們的市場領先解決方案可以單獨獲得或作為全套解決方案獲得，所有解決方案都可以透過 Duck Creek OnDemand 獲得。欲了解更多有關資訊，請瀏覽 www.duckcreek.com。關注 Duck Creek 的社交頻道以獲得最新資訊 – LinkedInTwitter

傳媒聯絡人：
Carley Bunch
carley.bunch@duckcreek.com


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