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Duck Creek Technologies 重视科技生态系统联系，加强与 Hyland 的合作关系，成为 CommunityLIVE 用户大会的赞助商

波士顿, Oct. 03, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies，一家为财产和责任 (P&C) 及综合保险领域未来提供智能解决方案的供应商，继续对生态系统合作伙伴 Hyland 提供支持，并赞助其 CommunityLIVE 用户大会，该大会将于 2023 年 10 月 3 日至 5 日在内华达州拉斯维加斯举行。Duck Creek 通过与行业领军企业如 Hyland 合作，继续加强对客户的关注，并履行其承诺，在保险行业中提供更人性化的技术体验。

在 CommunityLIVE 大会中，保险公司的领先内容服务提供商 Hyland 将在此次互动联谊活动中担任主持人，活动主要聚焦于数字转型在保险业现代化过程中的关键作用。Duck Creek 与 Hyland OnBase 实现了三个 Anywhere Managed Integrations (AMI) 整合，这三个整合使 Duck Creek 的理赔、保险和付费客户能够通过安全的内容管理系统，简化对相关文件的访问和控制。在赞助的“保险互动”活动环节中，Hyland OnBase 客户将深入了解 Duck Creek 的 AMI 如何加速新产品和流程的开发。这种加速是通过全面的管理、维护和支持服务来实现的，凸显了该公司致力于提供卓越客户价值的决心。

Duck Creek Technologies 的高级合作伙伴经理 Robert Fletcher 表示：“Duck Creek 对与 Hyland 长期合作关系以及我们强大的整合战略引以为傲，这使我们有机会赞助像 CommunityLIVE 这样的行业活动。”“通过有意义的整合，我们能够为客户带来更高的价值，提供更好的用户体验和运营效率，减轻保险公司的负担。”

Hyland 全球合作伙伴计划副总裁 Brian Schlosser 表示：“Hyland 和 Duck Creek 的合作对我们的共同客户非常重要，感谢 Duck Creek 通过赞助 CommunityLIVE 加深了这一合作关系。”“这个活动是每年举办一次的重要线上活动，Duck Creek 的出席会大大增强与会者的体验。”

关于 Hyland

Hyland 提供业界领先的技术支持，赋能客户打造更出色的人际互动。Hyland 的智能解决方案得到了全球数千家组织（包括超过半数财富 100 强企业）的信任，可以无缝整合内容、数据和流程，来提高每次互动的效果。

关于 Duck Creek Technologies
Duck Creek Technologies 是为财产和意外险 (P＆C) 和综合保险行业未来制定智能解决方案的领军企业。我们是构建现代保险系统的平台，使保险业能够利用云计算的强大功能，实现灵活、智能和长青的运营。真实性、目的性和透明度是 Duck Creek 的核心，我们认为保险应该在个人和企业最需要时、在最需要的地方以他们最想要的方式提供。我们市场领先的解决方案可以单独提供，也可以作为全套解决方案提供，并且所有解决方案均可通过 Duck Creek OnDemand获得。请访问 www.duckcreek.com 了解更多信息。 请通过我们的社交媒体渠道关注 Duck Creek 以获取最新信息 – LinkedIn Twitter

媒体联系人：
Carley Bunch
carley.bunch@duckcreek.com

 


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