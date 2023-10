Duck Creek Technologies Valoriza Conexões de Ecossistemas Tecnológicos e Estende Parceria com a Hyland como Patrocinadora da Conferência de Usuários do CommunityLIVE

BOSTON, Oct. 02, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Duck Creek Technologies, fornecedora de soluções inteligentes que definem o futuro do seguro de propriedade e acidentes (P&C) e geral, estende parceria com a Hyland patrocinando sua conferência de usuários do CommunityLIVE, a ser realizada entre 3 e 5 de outubro de 2023 em Las Vegas, Nevada. A Duck Creek continua a fortalecer seu foco no cliente, com suas parcerias com líderes do setor, como com a Hyland, e cumprindo seu compromisso de oferecer experiências de tecnologia mais humanizadas em todo o setor de seguros.



Como parte da conferência CommunityLIVE, a Hyland, uma provedora líder de serviços de conteúdo para seguradoras, apresentará seguradoras de P&C em um evento de networking interativo focado no papel fundamental das transformações digitais na modernização do setor de seguros. A Duck Creek tem três Integrações Gerenciadas em Qualquer Lugar (AMI) com a Hyland OnBase, que permitem que seus clientes de sinistros, apólices e faturamento simplifiquem o acesso e controle dos seus documentos por meio do sistema de gerenciamento de conteúdo seguro. Durante a sessão patrocinada “Insurance Interactive”, os clientes da Hyland OnBase obterão informações valiosas sobre como a AMI da Duck Creek acelera o desenvolvimento dos novos produtos e processos. Essa aceleração é alcançada por meio dos serviços abrangentes de gerenciamento, manutenção e suporte, ressaltando a dedicação da empresa em oferecer valor superior ao cliente.

“A Duck Creek tem orgulho da nossa parceria de longa data com a Hyland e da nossa forte estratégia de integração que viabiliza o patrocínio de eventos da indústria como o CommunityLIVE”, disse Robert Fletcher, Gerente Sênior de Parceiros da Duck Creek Technologies. “Por meio de integrações significativas, podemos agregar mais valor aos nossos clientes, com experiências de usuário aprimoradas e eficiências operacionais que aliviam o fardo das seguradoras.”

“A parceria entre a Hyland e a Duck Creek tem sido incrivelmente importante para nossos clientes conjuntos, e somos gratos pela Duck Creek ter aprofundado essa parceria ao patrocinar a CommunityLIVE”, disse Brian Schlosser, VP de Programas de Parceiros Globais da Hyland. “O evento é uma conferência digital anual de primeira linha, e a presença da Duck Creek aprimora ainda mais a experiência dos nossos participantes.”

Sobre a Hyland

A Hyland fornece bases tecnológicas líderes do setor que capacitam seus clientes a criar melhores conexões humanas. Usadas por milhares de organizações em todo o mundo, incluindo mais da metade das empresas da Fortune 100, as soluções inteligentes da Hyland integram perfeitamente conteúdo, dados e processos para melhorar cada interação.

Sobre a Duck Creek Technologies

A Duck Creek Technologies é fornecedora de soluções inteligentes que definem o futuro do setor de seguros de propriedade e acidentes (P&C) e geral. Somos a plataforma utilizadas como base dos sistemas de seguros modernos, permitindo que a indústria capitalize o poder da nuvem para executar operações ágeis, inteligentes e perenes. Autenticidade, propósito e transparência são fundamentais para a Duck Creek, e acreditamos que o seguro deve estar disponível para indivíduos e empresas quando, onde e como eles mais precisarem. Nossas soluções líderes do mercado estão disponíveis de forma independente ou como um pacote completo disponíveis em Duck Creek OnDemand. Visite www.duckcreek.com para obter mais informação. Siga a Duck Creek nos nossos canais sociais para obter as mais recentes informações – LinkedIn e Twitter.

Contato com a Mídia:

Carley Bunch

carley.bunch@duckcreek.com