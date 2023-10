Digitale Stadsplanning en Leefbaarheidseffect-rapportage (LER) Bereiden Gemeenten Voor op de Omgevingswet

De Leefbaarheidseffectrapportage voor en met bewoners example of GIS datalayer: maximum building height Image Type 3D Cityplanner using 3D Mesh

AMERSFOORT, NEDERLAND, NEDERLAND, October 2, 2023 /EINPresswire.com/ -- De komst van de Omgevingswet op 1 januari aanstaande markeert een historisch moment voor de Nederlandse stedelijke planning. Gemeenten moeten zich voorbereiden op een soepeler en effectiever planningsproces. In dit kader presenteren wij de 3D Cityplanner, een geavanceerd digitaal platform dat fungeert als de digitale tweeling van Nederland, en de Leefbaarheidseffect-rapportage (LER), een krachtig instrument voor leefbaarheidsevaluatie.

De Omgevingswet, die op 1 januari 2023 van kracht wordt, brengt belangrijke veranderingen in de stedelijke planning met zich mee. Voor gemeenten is het van essentieel belang om de juiste tools en benaderingen te hanteren om deze overgang soepel te laten verlopen. In dit kader biedt de 3D Cityplanner een innovatieve oplossing die naadloos integreert met bestaande gemeentelijke gegevens, inclusief de Leefbaarheidseffect-rapportage (LER). Dit digitale platform speelt een cruciale rol bij het verbeteren van de efficiëntie en transparantie van het stedelijke planningsproces, evenals bij het actief betrekken van bewoners bij de vormgeving van hun leefomgeving.

Op Weg naar Leefbare Stedelijke Wijken

De 3D Cityplanner is ontworpen om gemeenten, stedenbouwers en projectontwikkelaars op een intuïtieve en flexibele manier te ondersteunen bij het creëren van leefbare wijken. Deze bewezen technologie vergt een minimale investering en wordt met enthousiasme ontvangen door bewoners, gemeenten en projectontwikkelaars. Het platform creëert een gedetailleerde digitale tweeling van steden en dorpen, inclusief gegevens over gebouwen en infrastructuur. Bovendien is het aanpasbaar aan de specifieke behoeften van diverse stedelijke contexten en moedigt het actieve burgerbetrokkenheid aan. Het versnelt vergunningsprocessen, minimaliseert administratieve rompslomp en optimaliseert informatiestromen, waardoor gemeenten efficiënter kunnen opereren.

LER: Krachtige Leefbaarheidsevaluatie

De LER is een krachtig instrument om de leefbaarheid van wijken en buurten in steden en gemeenten te beoordelen. Het biedt gedetailleerde informatie over diverse aspecten zoals groenvoorzieningen, geluidsniveaus, onderwijsvoorzieningen, speelplekken, luchtkwaliteit en parkeergelegenheid. Wat de LER bijzonder maakt, is de flexibiliteit om deze aan te passen aan de specifieke behoeften van elke gemeente en elk project. Het is een waardevolle bron die gemeenten kunnen inzetten om de leefbaarheid van hun gebied te beoordelen en te verbeteren.

Praktijkvoorbeelden van Succesvol Gebruik

Er zijn inspirerende praktijkvoorbeelden waar de 3D Cityplanner wordt ingezet om de stedelijke ontwikkeling te verbeteren. In Leidschendam-Voorburg heeft de 3D Cityplanner met succes stedelijke ontwikkelingen verbeterd door uitwerkingen van stedenbouwkundige plannen te analyseren op leefbaarheidseffecten met behulp van de LER. In de gemeente Den Haag hebben bewoners zelf de LER gebruikt om inzicht te krijgen in de impact van nieuwbouwprojecten op de leefbaarheid, waarmee wordt aangetoond dat de 3D Cityplanner ook door bewoners kan worden gebruikt om actief deel te nemen aan besluitvorming en hun leefomgeving te beïnvloeden.

Voor Meer Informatie

Voor meer informatie over de 3D Cityplanner en de Leefbaarheidseffect-rapportage (LER), en hoe deze instrumenten kunnen helpen bij de voorbereiding op de Omgevingswet, kunt u contact opnemen met Anne Dullemond van StrateGis (anne.dullemond@strategis.nl).

De leefbaarheidseffect rapportage