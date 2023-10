Judith Wendtlands neues Lied „Blutweide - Blood Willow“ verbreitet eine Botschaft des Friedens

Brücken zwischen Sprachen und Geistern – Die Menschheit durch Musik vereinen

Gerade hat ein mit positiver Energie aufgeladener neuer Song von Judith Wendtland mit dem Titel „Blutweide - Blood Willow" sowohl in deutscher als auch in englischer Version sein Debüt gegeben. Diese harmonisierende Komposition vereint Sprachen und vermittelt eine tiefgreifende Botschaft der Harmonie, des Verständnisses und der Einheit, die geografische Grenzen überschreitet und mit einer gemeinsamen humanitären Erfahrung in Einklang steht.Im Kern fasst das Lied ein einziges Thema zusammen: „Frieden". Mit diesem Gefühl lädt Judith Wendtland ihre Zuhörer, ob in ihrem Heimatland oder auf der ganzen Welt, ein, diese Botschaft anzunehmen und zu verbreiten. „Frieden. Singt und verbreitet diese Botschaft auf der ganzen Welt", appelliert sie leidenschaftlich. „Blutweide" bzw. „Blood Willow" dient als Hommage an den unaufhörlichen Kampf gegen Gewalt und Krieg. Es wirft zudem eine zum Nachdenken anregende Frage auf: Soll die Blutweide ewig bestehen bleiben, ein Zeugnis ewigen menschlichen Streits, oder soll sie in Gnade sterben und ein Ende der Feindschaft symbolisieren?In den Versen liegt eine Herausforderung. Judith Wendtland ruft ihr Publikum dazu auf, den Kreislauf von Aggression und Hass zu durchbrechen, der die Geschichte geprägt hat. Sie merkt an: „Individuen können nicht aufsteigen, solange die Welt in Feindschaft und Krieg verstrickt bleibt." Die durch ihre Musik gewobene lyrische Erzählung wirft diese existenzielle Frage auf und wagt es, über die Existenz jenseits des materiellen Bereichs nachzudenken – von Mineralien über Pflanzen, Tiere bis hin zu Menschen, und geht sogar über das Göttliche und Grenzenlose hinaus.Ihre Botschaft ist mutig und doch unverzichtbar: Der Einfluss jedes Einzelnen auf das Kollektiv ist der Katalysator jeder Transformation. Die ungewisse Zukunft, ein Bereich, der aus gegenwärtigen Bemühungen entstanden ist, lädt zur Veränderung ein. Judith Wendtland ist keine distanzierte Philosophin, sondern eine tief im Christentum verwurzelte Singer-Songwriterin. Durch ihre Verse regt sie zur Selbstreflexion an und inspiriert durch ihre ruhigen, aber dennoch kraftvollen Darbietungen.Während die Musik Sie umhüllt, entführt sie Sie in ein Reich, in dem Blutvergießen nicht der Schlüssel zum Schicksal sein kann. Ob auf Deutsch oder Englisch vorgetragen, ihre Melodien vereinen sich zu einer gemeinsamen Wahrheit: Eine von Gewalt getriebene Welt ist unhaltbar. Die Existenz der Blutweide entwickelt sich zu einer Metapher für die Abrechnung der Menschheit.Abschließend sei resümiert: „Mag es auch sein, dass wir in aller Unendlichkeit in einem holographisch-fraktalen Diesseits rotieren... Es wird für den Frieden immer eine Stimme geben: Nämlich die von Judith Wendtland!" Ihre Stimme erklingt als Refrain der Hoffnung und Einheit, der durch alle Zeiten hallt.