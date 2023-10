Star-Dirigent Matthias Manasi dirigiert Neujahrskonzert 2024

Matthias Manasi dirigiert das Neujahrskonzert 2024 in Kuala Lumpur Matthias Manasi dirigiert das Nationale Rumänische Rundfunkorchester mit dem Solisten Alexandru Tomescu im Sala Radio in Bukarest am 8. Dezember 2017 (Photo: Roza Zah) Matthias Manasi zählt zu den gefragtesten Opern- und Konzertdirigenten weltweit

Matthias Manasi dirigiert das Neujahrskonzert 2024 in Kuala Lumpur, Malaysia.

NEW YORK, NEW YORK , USA , October 2, 2023 /EINPresswire.com/ -- Star-Dirigent Matthias Manasi steht am Pult des Neujahrskonzerts des Selangor Symphony Orchestra in Kuala Lumpur, der Hauptstadt Malaysias.

Matthias Manasi und das Selangor Symphony Orchestra werden am 13. Januar 2024 im Kuala Lumpur Performing Arts Centre Werke von Michail Glinka, Johann Strauss, Gioachino Rossini, Jacques Offenbach und John Williams interpretieren.

Matthias Manasi gilt als Ausnahmedirigent, er galt bereits früh als Shootingstar der internationalen Dirigentenszene und ist einer der profiliertesten Dirigenten unserer Zeit. Er studierte Dirigieren und Klavier an der Hochschule für Musik Stuttgart und Klavier an der Hochschule für Musik Karlsruhe. Zu seinen Lehrern gehörten Thomas Ungar, Andrzej Ratusiński und Carmen Piazzini. Sein Dirigenten-Debüt gab Matthias Manasi im Alter von 19 Jahren in Stuttgart. Er war einst in Neapel einer der jüngsten Chefdirigenten Europas. Zuletzt war er von 2017 bis 2021 Music Director und Chefdirigent der NC Opera in Buffalo (NY, USA), wo er Neuproduktionen von Mozarts "Der Schauspieldirektor“, "La Traviata“, "Rigoletto“ und "Aida“ leitete. Mit seiner musikalischen Energie und seinem einzigartigen künstlerischen Charisma brachte er neue Ideen, Inspiration und Innovation in das Musikleben einer der großen Kulturmetropolen der USA.

Seit 2021 konzentriert sich Matthias Manasi als Gastdirigent auf internationale Einladungen von Sinfonieorchestern und auf interessante Angebote, die er von verschiedenen Opernhäusern erhält. Zu seinen jüngsten Höhepunkten zählen die Produktionen von Rodion Shchedrins "Anna Karenina“, Elena Langers "Figaro Gets a Divorce“, "Eugen Onegin“, "Boris Godunow“, "Die Meistersinger von Nürnberg“, "Macbeth", "Die Fledermaus“ und "Carmen“ an der Oper Poznan, Eötvös‘ "Angels in America“, Pendereckis "Paradise Lost“, Szymanowskis "Król Roger“ und "Hagith“, "Lucia di Lammermoor", "Der Rosenkavalier“, "Parsifal“ an der Opera Wroclawska, "Der Fliegende Holländer“ am Theater Bremen , "Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny“ an der Oper Halle und "Das Liebesverbot“ an der Oper Leipzig. Außerdem folgte er Einladungen als Gastdirigent für "Carmen" an der Staatsoper Rousse und für "Der Fliegende Holländer" an der Polnischen Nationaloper in Warschau. Konzertengagements führten ihn unter anderem zum Nationalen Rumänischen Rundfunkorchester, zum Münchner Rundfunkorchester, zum Helsinki Philharmonic Orchestra, zum SWR-Symphonieorchester, zum Sinfonieorchester des brasilianischen Nationaltheaters in Brasilia, zum Astana Opera Symphony Orchestra, zum Mailänder Orchester "I Solisti di Milano“, zum Wiener Mozart Orchester und zum Southern Arizona Symphony Orchestra.

Der Klassikstar Matthias Manasi dirigierte auch zahlreiche Uraufführungen. Im April 2022 dirigierte er die von der Kritik gefeierte Uraufführung von Arthur Orenburgskys "Concertino for Violin and Orchestra“ mit der Kasachischen Staatsphilharmonie und der Geigerin Aida Ayupova in der Philharmonie in Almaty. Das Publikum dankte es mit Standing Ovations.

Sein neues Album mit Mozarts Sinfonien Nr. 34, 35, 36 mit der Slowakischen Sinfonietta wurde kürzlich bei Hänssler Classic veröffentlicht.