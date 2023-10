Christhian Porto Recebe Prêmio 'Canário De Ouro' Da Revista Inglesa High Profile No Palácio Do Parlamento Britânico

Christhian Porto sendo entrevistado Crédito da foto: Revista High Profile Luiza Brunet, Christhian Porto e Rafael dos Santos Crédito da foto: Revista High Profile Christhian Porto segurando troféu Crédito da foto: Revista High Profile

Foi uma honra incomparável representar esta empresa centenária e receber o prestigiado troféu Canário de Ouro de Melhor Empresa do Ano 2023 no Palácio do Parlamento Britânico.” — Christhian Porto

LONDON, UK, REINO UNIDO, October 6, 2023 / EINPresswire.com / -- Em uma noite de celebração que ficará gravada na memória da comunidade brasileira e na história do Brasil, o Palácio do Parlamento Britânico foi palco da Premiação "Melhor do Brasil no Mundo" - a primeira premiação no mundo a ser apresentada no parlamento como símbolo da democracia mundial.Promovido pela revista High Profile Magazine , o evento ocorrido em 16 de setembro de 2023 reuniu personalidades brasileiras de sucesso de diversos ramos e marcou um momento histórico para a comunidade brasileira no Reino Unido e além.Em 2023, o Palácio do Parlamento Britânico abriu suas portas de maneira inédita para celebrar a excelência e o talento da comunidade brasileira, demonstrando a crescente importância e influência dos brasileiros no cenário internacional.Na cerimônia de gala, haviam convidados ilustres como a Sua Majestade Real a Rainha Diambi do Congo, o Senador Britânico Neil Coyle, a ministra e cônsul-adjunta Christiane Bonomo e o empresário premiado da noite, Christian Porto, presidente da premiada cachaça Porto Faria.O evento, que é apresentado pela ativista e empresária Luiza Brunet e pelo idealizador e empresário Rafael dos Santos, homenageou várias personalidades brasileiras do Brasil e residentes no exterior.A Porto Faria LTDA é uma empresa centenária sediada no norte de Minas Gerais, Brasil, que se destaca no setor de bebidas, com foco em tabacos e cachaças de renome. Fundada em 1917, a empresa se tornou um símbolo de excelência e tradição. Seus produtos são reconhecidos globalmente, com destaque para a cachaça, que oferece variedades únicas, incluindo a reserva especial envelhecida por 6 anos em barris de Carvalho. Além disso, aPorto Faria é homenageada internacionalmente, marcando a crescente influência brasileira no mundo das bebidas. Sua história centenária é uma celebração da qualidade e da herança brasileira.Segundo Christhian Porto , CEO da Porto Faria, “foi uma honra incomparável representar esta empresa centenária no prestigiado prêmio 'Melhor Empresa do Ano 2023'. Receber o reconhecimento das mãos de Luiza Brunet, uma figura icônica, trouxe uma alegria indescritível. Isso reflete o orgulho e a paixão que ele tem por liderar uma empresa que se destacou no cenário internacional, promovendo a excelência das cachaças brasileiras”.Se você deseja acompanhar mais de perto essa jornada inspiradora, pode seguir a Porto Faria no Instagram @porto.Faria e visitar o site www.portofaria.com.br . Além disso, para conhecer a rotina empresarial de Christhian Porto, siga-o no Instagram @christhianporto.

Christhian Porto Recebendo o Prêmio 'Canário De Ouro' Da Revista Inglesa High Profile No Palácio Do Parlamento Britânico