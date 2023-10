Revista High Profile Magazine Premia Stephany Martins Sæter No Palácio Do Parlamento Britânico

Stephany Martins Sæter Crédito da foto: Robson Denian Mateus Revista High Profile Stephany Martins Sæter Recebendo o prêmio ao lado de Rafael dos Santos e Luiza Brunet Crédito da foto: Robson Denian Mateus Revista High Profile Stephany Martins Sæter discursando Crédito da foto: Robson Denian Mateus Revista High Profile

Ser a primeira esteticista automotiva a ser agraciada com o troféu de melhor Empreendedora Startup não é um feito pequeno. Este é o prêmio de minha perseverança, da luta e tenacidade.” — Stephany Martins

LONDON, UK, REINO UNIDO, October 6, 2023 / EINPresswire.com / -- Em uma noite de celebração que ficará gravada na memória da comunidade brasileira e na história do Brasil, o Palácio do Parlamento Britânico foi palco da Premiação "Melhor do Brasil no Mundo" - a primeira premiação no mundo a ser apresentada no parlamento como símbolo da democracia mundial. Organizado pela High Profile Magazine , o evento, ocorrido em 16 de setembro de 2023, reuniu vencedores e homenageados de diversas categorias e marcou um momento histórico para a comunidade brasileira no Reino Unido e além.Em 2023, o Palácio do Parlamento Britânico abriu suas portas de maneira inédita para celebrar a excelência e o talento da comunidade brasileira, demonstrando a crescente importância e influência dos brasileiros no cenário internacional.Na cerimônia de gala, haviam convidados ilustres como a Sua Majestade Real a Rainha Diambi do Congo, o Senador Britânico Neil Coyle, a ministra e cônsul-adjunta Christiane Bonomo e o empresário premiado da noite, Christhian Porto, presidente da premiada cachaça Porto Faria.O evento, que é apresentado pela ativista e empresária Luiza Brunet e pelo idealizador e empresário Rafael dos Santos, homenageou várias personalidades brasileiras do Brasil e residentes no exterior.A vencedora Stephany Martins é uma sergipana de 34 anos, residente na Noruega por quase 7 anos. Esteticista Automotiva certificada e CEO da Sæter Glans Og Polish. Ela também é membro ativa da Associação de Esteticista Automotivos da Noruega e da International Detailing Association (IDA). Fora do universo automotivo, ela nutre uma paixão por cervejas, que a levou a se formar em Somelier e se tornar sócia no final de novembro de 2020 do Sot Bar em Hammerfest, cidade onde reside. Mãe de pet assumida e amante de viagens. A Sua trajetória é a prova da vastidão de paixões que podem coexistir em uma única vida.De acordo com Stephany “ser a primeira esteticista automotiva a ser agraciada com o troféu de melhor Empreendedora Startup não é um feito pequeno. Quando Rafael, o idealizador do evento e de sonhos, anunciou meu nome, senti o chão tremer, não sabia se gritava, ou chorava de emoção. Enquanto eu lia meu discurso cada frase me levava a uma cachoeira de memórias, todas as lutas, os reveses e sucessos que vivi para chegar até ali, este é o prêmio de minha perseverança, da luta e tenacidade, de uma jornada repleta de altos e baixos, mas acima de tudo, foi a materialização dos meus sonhos”.

