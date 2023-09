Les syndicats du Canada publient un plan pour les emplois durables

Bruske : Donnons aux travailleurs et travailleuses les outils et les possibilités nécessaires pour créer l’économie durable du Canada

OTTAWA, 29 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Congrès du travail du Canada (CTC) s’est associé au Pembina Institute pour dresser un plan pour la création de bons emplois durables. Le premier rapport intitulé Recommandations ayant trait à la gouvernance pour aider la main-d’œuvre et l’économie de l’énergie propre au Canada pose un cadre de gouvernance destiné à aider les travailleurs et travailleuses à négocier le virage vers une économie durable.



« Les travailleurs et travailleuses d’un océan à l’autre sont prêts à contribuer à bâtir une forte économie durable. Ce rapport présente un cadre global d’action gouvernementale pour les aider à cette importante fin », déclare Bea Bruske, présidente du CTC. « Les syndicats du Canada attendent et continueront à revendiquer une action gouvernementale rapide fournissant les outils et les possibilités nécessaires afin qu’un avenir durable se matérialise. »

Le projet de loi canadienne sur les emplois durables, déposé en juin, donne une importante occasion de protéger les travailleurs et travailleuses, de voir à ce que les nouveaux emplois à faibles émissions de carbone soient de qualité et de permettre aux travailleurs et travailleuses de participer à la prise des décisions au sujet de leur avenir.

Toutefois, il y a lieu de prendre des mesures pour voir à ce que la mise en œuvre de la loi réalise son potentiel. Le rapport comprend des recommandations précises visant à renforcer la loi, notamment en améliorant les principes directeurs, en donnant au Conseil du partenariat pour des emplois durables les outils nécessaires pour bien façonner la stratégie canadienne pour des emplois durables et en créant un Secrétariat efficace qui améliorera l’intégration des politiques, la coordination intergouvernementale et le soutien des travailleurs et travailleuses. L’adoption de ces recommandations permettrait de voir à ce que la loi aide les travailleurs et travailleuses et les collectivités à trouver une voie vers de bons emplois durables.

Madame Bruske souligne que « les travailleurs et travailleuses sont les personnes qui peuvent faciliter le virage vers une économie durable, mais ce virage sera impossible si nous ne donnons pas la priorité au travail sécuritaire, aux salaires décents et aux droits des travailleurs et travailleuses ». Elle ajoute : « Grâce à la collaboration avec les travailleurs et travailleuses, les syndicats et les entreprises, le Canada peut être un chef de file des bons emplois durables et de la lutte contre les changements climatiques. »

Vous pouvez consulter le rapport intégral ici.

Le deuxième versement de la série de rapports du Plan pour des emplois durables est censé être publié sous peu et sera axé sur les politiques pour des emplois durables qui appuient les travailleurs et travailleuses et leurs collectivités.

Le projet a été financé par Ressources naturelles Canada.

