A Premiação Melhor do Brasil No Mundo, No Parlamento Britânico, Foi "O Evento do Século" - Segundo Seus Convidados

LONDON, UK, REINO UNIDO, October 4, 2023 / EINPresswire.com / -- Em uma noite de celebração que ficará gravada na memória da comunidade brasileira e na história do Brasil, o Palácio do Parlamento Britânico foi palco da Premiação "Melhor do Brasil no Mundo" - a primeira premiação no mundo a ser apresentada no parlamento como símbolo da democracia mundial. Organizado pela High Profile Magazine , o evento, ocorrido em 16 de setembro de 2023, reuniu vencedores e homenageados de diversas categorias e marcou um momento histórico para a comunidade brasileira no Reino Unido e além.Localizado às margens do Rio Tâmisa, o majestoso Palácio do Parlamento Britânico, também conhecido como o Palácio de Westminster, é uma das construções mais emblemáticas do mundo e um símbolo da democracia britânica. Desde a sua construção, em meados do século XIX, esse icônico edifício tem sido o centro das atividades políticas e legislativas que regem como os britânicos e muitos povos ao redor do mundo vivem.Entretanto, em 2023, o Palácio do Parlamento Britânico abriu suas portas de maneira inédita para celebrar a excelência e o talento da comunidade brasileira, demonstrando a crescente importância e influência dos brasileiros no cenário internacional.O evento, que é apresentado pela ativista e empresária Luiza Brunet e o idealizador e empresário Rafael dos Santos , premiou e homenageou profissionais em 23 categorias, incluindo três categorias especiais: Prêmio Luiza Brunet de Enfrentamento À Violência Contra A Mulher”, o Prémio Rainha Diambi de Inclusão de Raça e o Prêmio Bullock de Inclusão de Pessoas com Deficiência.Segundo Luiza Brunet "me sinto lisonjeada de ter um prêmio com meu nome para prestigiar pessoas que também enfrentam o fim da violência doméstica contra mulheres e meninas e este ano, no Parlamento Britânico, este movimento ganha ainda mais forças e mais visibilidade para que tenhamos uma voz mais ativa para acabar com a violência."Rafael comenta: "eu tenho muito orgulho se abrir as portas do Parlamento Britânico para a comunidade brasileira e ajudar a elevar ainda mais a reputação, a auto-estima e o valor que os profissionais brasileiros têm ao redor do mundo. Meu olhos brilham quando os convidados comentam que foi o evento do Século XXI! É uma mistura de conquista, glamur, orgulho, motivação, gratidão, e muito amor ao meu trabalho e ao próximo. A missão do evento é unir e prestigiar a comunidade brasileira e estamos cumprindo com nossa missão."O evento de gala aconteceu em três salas majestosas dentro do Palácio e uma das jornalistas presentes confirma que o comentário geral era que o evento é o "evento do Século para a comunidade brasileira no exterior, pois nenhum outra Premiação local ou internacional conseguiu agregar tanto valor, credibilidade, glamour, luxo, celebridades respeitadas, politicos, realeza e conseguir reunir brasileiros de 16 países, desde os EUA até a Austrália.Certamente Rafael dos Santos conseguiu colocar a comunidade brasileira num patamar jamais alcançado, pela primeira vez na história, e com isso todos os nomeados, vice-campeões e campeãs tiveram o privilégio de participar de uma premiação de alto padrão e requinte internacional.Na cerimônia de gala, haviam convidados ilustres como a Sua Majestade Real a Rainha Diambi do Congo, o Senador Britânico Neil Coyle, a ministra e cônsul-adjunta Christiane Bonomo e o empresário premiado da noite, Christian Porto, presidente da premiada cachaça Porto Faria.Os vencedores do evento de, que também é conhecido como Oscar Brasileiro, e foi publicado na revista Forbes como ‘a premiação mais prestigiada do mundo para brasileiros no exterior”, foram:Prêmio Rainha Diambi de Inclusão de RaçaPrêmio para pessoas que lutam para inclusão e igualdade de pessoas pretas na sociedade.Vencedora: Michele MaraCuritibana residente em PortugalPrêmio Luiza Brunet de Enfrentamento À Violência Contra A MulherPrêmio para pessoas que lutam para o fim da violência contra mulheres e meninas.Vencedora: Julia RosengrenCearense residente nos EUAPrêmio Bullock de Inclusão de Pessoas Com DeficiênciaPrêmio para pessoas que lutam para a inclusão e igualdade de pessoas com deficiência na sociedade.Vencedora: Anna TorresMaranhense residente na FrançaMelhor Empreendedor Brasileiro no MundoPrêmio para empreendedores que moram no exterior.Vencedor: Antonio Cançado - Monsieur Pão de QueijoO vencedor dessa categoria foi Antônio Cançado, também conhecido como Monsieur Pão de Queijo, mineiro residente na França.Antônio ganhou também o troféu recorde, o troféu para o nomeado mais votado da premiação. Antônio teve 1235 votos populares.Melhor Empreendedora Brasileira no Mundo - StartupPrêmio para empreendedoras que iniciaram seus negócios até 3 anos atrás.Vencedora: Stephany SaeterBaiana residente na NoruegaMelhor Empreendedora Brasileira no Mundo - CrescimentoPrêmio para empreendedoras que iniciaram seus negócios entre 3 a 5 anos e 11 meses.Vencedora: Mayara MarinovBaiana residente em PortugalMelhor Empreendedora Brasileira no Mundo - ConsolidadaPrêmio para empreendedoras que tem seu negócio a seis anos ou mais.Vencedora: Duda OrlandoPaulista residente nos EUAMelhor Artista Brasileira no MundoPrêmio para artistas plásticos (homens e mulheres disputam a mesma categoria).Vencedora: Yonis MalacridaCarioca residente na SuíçaMelhor Advogada Brasileira no MundoPrêmio para advogados (homens e mulheres disputam a mesma categoria).Vencedora: Rita C. da SilvaCarioca residente nos EUAMelhor Cabeleireira Brasileira no MundoPrêmio para cabeleireiras e stylists (homens e mulheres disputam a mesma categoria).Vencedora: Simone B. de SousaParaense residente na InglaterraMelhor Profissional da Estética e Beleza no MundoPrêmio para profissionais da beleza, que inclui esteticistas, depiladoras, design de sobrancelhas, cílios, boca, etc.Vencedoras:Aline SenatoreSul Mato Grossense residente nos EUABarbara AndradeCearense residente na SuíçaMelhor Cantora Brasileira no MundoPrêmio para cantoras.Vencedora: Karine AguiarAmazonense residente na ItáliaMelhor Cantor Brasileiro no MundoPrêmio para cantores.Vencedor: Maurício SeveroPaulista residente nas Ilhas CanáriasVencedor: Junior GarciaCapixaba residente no Reino UnidoMelhor Profissional da Culinária Brasileira no MundoPrêmio para profissionais na área da culinária (doces, salgados, gourmet, etc).Vencedora: Andrea TorresRecifense residente na InglaterraMelhor Escritor Brasileiro no MundoPrêmio para escritores de livros - adultosVencedor: Kor AlessandroCearense residente em PortugalMelhor Escritora Brasileira no MundoPrêmio para escritoras de livros - adultosVencedora: Aline De BonaCarioca residente na SuíçaVencedora: Adriana StrellaMineira residente em PortugalMelhor ONG ou Associação de Apoio a Comunidade Brasileira do MundoPrêmio para as organizações que se destacam no apoio à comunidade brasileira internacional.Vencedores:Associazione BemCuritibanas residentes na ItáliaMelhor Profissional Brasileira da Área da Saúde no MundoPrêmio para as profissionais brasileiras na área da saúde.Vencedora:Mônica Valéria MerktCarioca residente na SuíçaMelhor Show/Entretenimento Brasileiro no MundoPrêmio para melhor organizador de Show/Entretenimento.Vencedora:Tonya OliverParanaense residente na NoruegaPrêmio Personalidade de Destaque Brasileira no MundoPrêmio para mulheres de até 35 anos que se destacam por seu trabalho, pela sua ajuda a comunidade ou por fazer o nome do Brasil brilhar no mundo.Vencedora: Roberta AvelinoCarioca residente na BélgicaSuellen BiscolaPaulista residente na InglaterraPrêmio Personalidade de Destaque Brasileiro no MundoPrêmio para homens na comunidade que se destacam por seu trabalho, pela sua ajuda a comunidade ou por fazer o nome do Brasil brilhar no mundo.Vencedor:Ronald MuzzangueBaiano residente na EspanhaMelhor Profissional Brasileira da Educação do MundoPrêmio para as profissionais brasileiras de educação.Vencedora:Dani TacchiPaulistana residente na SuíçaPrêmio Melhor Imprensa Brasileira Internacional no MundoPrêmio para as melhores mídias brasileiras internacionais.Vencedora:Marisa AbelPaulista residente nos EUA.

