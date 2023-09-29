Snail, Inc. 今日推出內置 Twitch 集成的 Survivor Mercs 搶先體驗版

加利福尼亞州卡爾弗城, Sept. 29, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 加州卡尔弗城2023年7月5日 /美通社/ -- 蜗牛游戏公司（纳斯达克代码：SNAL）（"蜗牛游戏"或"公司"） 是一家全球領先的互動數碼娛樂獨立開發商和發行商，已透過其獨立發行子品牌 Wandering Wizard 在 Steam 上推出了一款搶先體驗遊戲 Survivor Mercs，該遊戲創造性地內置了 Twitch 集成。



Survivor Mercs 是一款 Roguelite 軍事風格動作遊戲，融合了 Bullet Heaven 和撤離射擊遊戲類型，透過 Twitch 集成首創的社交元素增強了具有挑戰性的單人遊戲體驗。Survivor Merc 內置 Twitch 集成背後的動機是徹底改變單人遊戲的遊戲類型和風格中的社交互動，為主播和玩家創造更具吸引力的體驗。

透過 Twitch 集成，主播能夠與觀眾建立聯繫。他們現在可以透過投票決定升級、選擇僱傭兵，甚至在遊戲中客串對手，邀請粉絲積極參與。

這種前瞻性的開發不僅增強了遊戲玩法，還為主播和遊戲玩家打開了一個充滿機會的世界。

Snail 行政總裁 Jim Tsai 表示：「隨着流媒體平台的發展，我們期待涉及社群和直播遊戲的更多創新。我們希望透過這一小步，我們能夠成為流媒體友好型遊戲的領導者，突破觀眾參與的可能界限。Snail Games 透過流媒體服務開發為 Bullet Heaven 遊戲類型提供了新視角，不斷突破遊戲行業的可能性界限。」

Survivor Mercs 可以在 Steam 商店購買，網址為 https://store.steampowered.com/app/2141520/Survivor_Mercs/

有關遊戲發布週末促銷活動的更多資訊，請瀏覽 https://discord.gg/naZB3ANXjF

主要特色

隨機特性！ 指揮官擁有三個隨機特性，每局遊戲獨特特性組合多達數千種，為玩家帶來不同的挑戰和協同作用。

指揮官擁有三個隨機特性，每局遊戲獨特特性組合多達數千種，為玩家帶來不同的挑戰和協同作用。 打造您的夢之隊！ 組建一支由不同僱傭兵組成的小隊，每個僱傭兵都有自己的能力、武器和行為。探索個人技能樹和協同作用，對敵人造成毀滅性打擊。

組建一支由不同僱傭兵組成的小隊，每個僱傭兵都有自己的能力、武器和行為。探索個人技能樹和協同作用，對敵人造成毀滅性打擊。 戰利品，戰利品……還有更多的戰利品！ 導航程序生成的地圖，完成目標，並收集寶貴的戰利品，但要小心滴答作響的時鐘，因為每一分鐘都會產生更強大的敵人。

導航程序生成的地圖，完成目標，並收集寶貴的戰利品，但要小心滴答作響的時鐘，因為每一分鐘都會產生更強大的敵人。 交互式 Twitch 集成： 與您的觀眾一起享受樂趣！透過 Twitch 集成直播遊戲，讓您的觀眾決定您的命運！

與您的觀眾一起享受樂趣！透過 Twitch 集成直播遊戲，讓您的觀眾決定您的命運！ 撤離還是戰鬥： 選擇呼叫撤離並帶着所有貴重的戰利品離開，還是面對強大的最終 Boss 以獲得更大的獎勵。生存下來保留你的戰利品並為你的下一個任務賺取獎金。

選擇呼叫撤離並帶着所有貴重的戰利品離開，還是面對強大的最終 Boss 以獲得更大的獎勵。生存下來保留你的戰利品並為你的下一個任務賺取獎金。 建立您的地堡總部： 把戰利品用來僱傭新的僱傭兵、研究裝備、解鎖升級，並為您的指揮官增添新的特質。

把戰利品用來僱傭新的僱傭兵、研究裝備、解鎖升級，並為您的指揮官增添新的特質。 每局遊戲都是全新體驗！ 僱傭兵和指揮官的組合提供了獨特的遊戲風格。當您玩程式生成的地圖時，嘗試各種裝備、特性和僱傭兵組合，以體驗千變萬化的樂趣。

僱傭兵和指揮官的組合提供了獨特的遊戲風格。當您玩程式生成的地圖時，嘗試各種裝備、特性和僱傭兵組合，以體驗千變萬化的樂趣。 其他特色：完整的控制器和鍵盤/鼠標支援、個人輔助功能設定以及與 SteamDeck 的便攜式遊戲兼容性。

關於 Snail, Inc.

Snail 是一家全球領先的獨立開發商和發行商，為世界各地的消費者提供互動數碼娛樂，擁有一流的優質遊戲系列產品，設計可在各種平台上使用，包括遊戲機、 PC 和流動裝置。

前瞻性陳述

本新聞稿包含構成前瞻性陳述的聲明。本新聞稿中包含的許多前瞻性陳述可以透過使用前瞻性詞語來識別，例如「預期」、「相信」、「可以」、「預期」、「應該」、「計劃」、「打算」、「可能」、「預測」、「繼續」、「估計」和「潛力」，或這些術語的否定形式或其他類似表達。前瞻性陳述出現在本新聞稿中的許多地方，包括但不限於有關 Snail 的意圖、信念或當前期望的陳述。這些前瞻性陳述包括有關 Snail 業務未來可能或假設結果、財務狀況、營運結果、流動資金、計劃和目標的資訊。Snail 就以下事項發表的陳述本質上具有前瞻性：增長前景和策略；推出新遊戲以及商業上成功的遊戲附加功能，包括《方舟：生存進化》(ARK: Survival Ascended)、《方舟：動畫系列》(ARK: The Animated Series) 和《方舟 2》(ARK 2) 的推出；對未來增長重要驅動力的預期；其保留和增加玩家基礎、開發新視訊遊戲和增強現有遊戲的能力；來自多個行業的公司的競爭，包括其他遊戲開發商和發行商以及大型和小型、公共和私營互聯網公司；與 Xbox Live 和 Game Pass、PlayStation Network、Steam、Epic Games Store、Apple App Store、Google Play Store、My Nintendo Store 和 Amazon Appstore 等第三方平台的關係；對未來增長和業績的預期；以及上述任何內容所依據的假設。

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投資者：

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