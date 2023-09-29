Snail, Inc. 今日发布内置 Twitch 扩展程序的电子游戏 Survivor Mercs 抢先体验版

加利福尼亚州卡尔弗城, Sept. 29, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 蜗牛游戏公司（纳斯达克代码：SNAL）（"蜗牛游戏"或"公司"），全球领先的互动数字娱乐行业独立游戏开发商和发行商，通过其独立发行的子品牌 Wandering Wizard 在 Steam 平台推出了一款处于抢先体验阶段的新游戏 Survivor Mercs，该游戏创造性地内置了 Twitch 扩展程序。



Survivor Mercs 是一款军事风格的轻度 Rogue 动作游戏，融合了弹幕天堂 (Bullet Heaven) 游戏和撤离射击游戏两种游戏的风格，为玩家提供极具挑战性的单人游戏体验。同时，游戏内置的 Twitch 扩展程序也首创了此类游戏的社交元素，进一步增强了玩家的游戏体验。Survivor Mercs 内置 Twitch 的目的在于在游戏风格和类型允许的情况下革新单人游戏中的社交互动模式，为游戏主播和玩家提供更具吸引力的体验。

通过内置的 Twitch 扩展程序，游戏主播将能与他们的观众建立联系。他们将能邀请自己的粉丝主动参与游戏，让他们投票决定升级内容，选择雇佣兵，甚至可以客串游戏中的敌人。

这一极具前瞻性的发展不仅增强了游戏性，更为广大游戏主播和游戏玩家提供了无数联系的机会。

Snail 首席执行官 Jim Tsai 评论道：“随着直播平台不断发展，我们期待着能有更多涉及玩家社区和游戏直播的创新。我们希望这一小小的创举能使我们成为主播友好型游戏领域的领导者，为观众创造更多参与直播的可能。通过在游戏中发展直播服务，Snail 为Bullet Heaven 游戏的发展提供了新的视角，并且继续为游戏行业的发展创造新的可能。”

Survivor Mercs 现已上线 Steam 商店： https://store.steampowered.com/app/2141520/Survivor_Mercs/ 。更多有关发售周末促销的信息可参阅 https://discord.gg/naZB3ANXjF 。

游戏特色

随机特性！ 每一位指挥官创建时都会随机生成三种特性，使得每轮游戏都有数千种独特的特性组合，为玩家带来独特的挑战以及协同效果。

每一位指挥官创建时都会随机生成三种特性，使得每轮游戏都有数千种独特的特性组合，为玩家带来独特的挑战以及协同效果。 打造你的梦之队！ 组建一只由各种不同的佣兵组成的小队，每一名佣兵都有自己的能力、武器和行为。探索每名佣兵不同的技能树和协同效果，向敌人发动毁灭性的打击。

组建一只由各种不同的佣兵组成的小队，每一名佣兵都有自己的能力、武器和行为。探索每名佣兵不同的技能树和协同效果，向敌人发动毁灭性的打击。 劫掠、搜刮...还有更多的战利品！ 探索程序生成的地图，完成任务并收集贵重的战利品。但是记住，时钟正滴答作响，你在这里呆的每一分钟都会催生更强大的敌人。

探索程序生成的地图，完成任务并收集贵重的战利品。但是记住，时钟正滴答作响，你在这里呆的每一分钟都会催生更强大的敌人。 互动式 Twitch 扩展集成程序： 与观众一同享受游戏的乐趣！利用 Twitch 扩展集成程序直播游戏，让观众决定你的命运！

与观众一同享受游戏的乐趣！利用 Twitch 扩展集成程序直播游戏，让观众决定你的命运！ 撤退还是战斗： 是呼叫救援并带着贵重的战利品撤离？还是留下来挑战强大的最终 Boss 并获取更为丰厚的奖励？做出你的选择。记住，只有存活下来，你才能保留一切获得的战利品并在下一次行动中获得加成。

是呼叫救援并带着贵重的战利品撤离？还是留下来挑战强大的最终 Boss 并获取更为丰厚的奖励？做出你的选择。记住，只有存活下来，你才能保留一切获得的战利品并在下一次行动中获得加成。 扩大你的地堡基地： 把获得的战利品投资在招募新佣兵、研究新装备、解锁升级项目或者为您的指挥官解锁新的特性上。

把获得的战利品投资在招募新佣兵、研究新装备、解锁升级项目或者为您的指挥官解锁新的特性上。 每次行动都独一无二！ 不同的雇佣兵与指挥官组合提供了不同的游玩方式。在程序生成的地图中，尝试各种不同的装备、雇佣兵和特质，体验无尽的游戏风格。

不同的雇佣兵与指挥官组合提供了不同的游玩方式。在程序生成的地图中，尝试各种不同的装备、雇佣兵和特质，体验无尽的游戏风格。 其他特色：完全支持手柄/键鼠控制，个人无障碍设置，同时支持通过 SteamDeck 随时随地游玩。

关于 Snail, Inc.

Snail 是一家全球领先的独立游戏开发商和发行商，为全球消费者提供数字互动娱乐产品，该公司拥有质量过硬的一系列优质游戏产品，可在主机、PC 以及移动设备等平台上游玩。

前瞻性陈述

本新闻稿中的某些陈述属于前瞻性陈述。本新闻稿中包含的许多前瞻性陈述可以通过诸如"预计"、"相信"、"可能"、"期望"、"应该"、"计划"、"打算"、"可能"、"预测"、"继续"、"估计"和"潜在"等前瞻性词语或上述词语的反义词或其他类似表述来识别。本新闻稿中有多处使用了前瞻性陈述，包括但不限于有关 Snail 的意图、理念或当前预期的表述。这些前瞻性陈述包括有关 Snail 业务可能或预期的业绩、财务状况、经营业绩、流动性、计划及目标的信息。因其性质，Snail 就如下事项发表的声明均属前瞻性陈述：发展前景和战略；发布新游戏和为已发布的成功游戏添加新功能（包括发布《方舟：生存升华》(ARK: Survival Ascended)，《方舟：动画系列》(ARK: The Animated Series)，以及《方舟 2 》(ARK 2)）；预期未来增长的重要驱动力；该公司维护老玩家并吸引新玩家、开发新游戏和改善现有游戏的能力；来自多个行业公司的竞争，包括来自其他游戏开发商和发行商、大小型上市和私人互联网公司的竞争；该公司与第三方平台的关系，如 Xbox Live、Xbox Game Pass、PlayStation Network、Steam、Epic Games Store、Apple App Store、Google Play Store、My Nintendo Store 与 Amazon Appstore 等平台；对未来增长和业绩的预期；以及上述任何事项所依据的假设。

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