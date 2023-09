Roisin Dubh präsentiert “All Is Well“

Best Of Traditional Irish & Scottish Folk

NEUMUENSTER, GERMANY, September 29, 2023 / EINPresswire.com / -- Pünktlich erscheint ein neues Platten-Release unter dem Titel „All Is Well“: Das Plattenlabel SCRUTCH veröffentlicht ein „Best of“-Album der ehemaligen Neumünsteraner Band Roisin Dubh, die zwischen 1982 und 2005 ihr Publikum im Norden der Republik im Bereich irischer und schottischer Folkmusik gefunden hatte. Die Songs stehen ab sofort in allen bekannten Online-Stores zum Herunterladen bereit.„Was wir wollten, war der Band einen eigenen Sound zu geben, einen Klang, der sich von den üblichen Hörgewohnheiten abhob", so der Initiator der Band, Marco Ramforth. „Wir hatten das Glück, das wir vier Leute hatten, die in der Lage waren, einen stimmigen Satzgesang zusammenzubauen und auch durchzuhalten.“Die Band Roisin Dubh wurde im Sommer 1982 von fünf jungen Musikern ins Leben gerufen, die neben ihrer Arbeit in unterschiedlichsten Formationen noch einen Ausgleich suchten, der ihnen die Möglichkeit gab, ohne jeglichen technischen Aufwand gemeinsam gute Musik zu machen. Man einigte sich schnell auf traditionelle irische und schottische Songs und die Band fand nach anfänglicher Stilsuche und mancherlei personellem Wechsel zu ihrem eigenen Sound.Dieser kaum verwechselbare Klang der Band zieht sich durch alle sechs Alben und ist geprägt durch einerseits sehr großen Respekt gegenüber dem traditionellen Material und andererseits eine unerhörte stilistische Vielfalt der Arrangements. Arrangements, in denen sich Elemente des Pop, Jazz und Rock homogen mit der typischen traditionellen Stilistik verbinden und im Zusammenklang mit dem einzigartigen vierstimmigen Satzgesang den unvergleichlichen "Roisin Dubh Sound" erzeugen.Über einen Zeitraum von 15 Jahren hatte die Band Live-Auftritte zwischen Flensburg und Hannover. Während dieser Zeit gab es jedes Jahr regelmäßig Konzerte mit einer großen gleichbleibenden Fangemeinde. Im Jahre 2005, nach 23-jähriger Bandgeschichte, löste sich die Band dann schließlich auf.Die Veröffentlichung steht ab sofort bereit zum Download in allen bekannten Online-Stores.Weitere Informationen gibt es auf Facebook und auf der Website des Labels: www.scrutch.de SCRUTCH - Where Vipes And Lyrics Come Together!Wir sind ein kleines Independent-Label. Musik des Subrock-Genres zwischen Rock, Pop und Folk befinden sich in unserem Portfolio.SCRUTCH ist ein neues Wort! Es verbindet die Bedeutung der englischen WorteSCRATCH – kratzenCRUTCH – GabelungSCUTCH – schwingenKratzend-raue Stimmen mancher Künstler:innen werden begleitet von schwingenden Rhythmen. Musik kann Leben verändern und eine Gabelung in eine neue Richtung sein, sowohl für die Künstler:innen als auch für das Publikum.In unserem Portfolio werden Songs aufgenommen, die eine Verbindung zwischen modernen und traditionellen Melodien mit Texten schaffen, deren Inhalte von leicht-eingängig bis nachdenklich-anspruchsvoll reichen.Wir bauen auf ein Netzwerk von kompetenten Spezialisten in den Bereichen Produktion, Vermarktung und Vertrieb. Wir produzieren mit Partnern, die ihr Wissen im langjährigen Praxisalltag erworben haben und nutzen moderne Vertriebskanäle, um die Musik einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.Pressekontakt:SCRUTCHPostfach 210324511 NeumünsterGermany