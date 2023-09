最新的全球研究发现，人们在疼痛时比以往任何时候更容易感到被社会排斥

最新版 Haleon 疼痛指数 (Haleon Pain Index) 发现,近半 (49%) 疼痛患者感到羞耻 [1][2]

42% 的疼痛患者感到孤独,三分之一的疼痛患者感到非常孤独(基于加州大学洛杉矶分校 (UCLA) 孤独量表) [3]

32% 生活在疼痛中的受访者害怕自己会被人评判

女性、有色人种和 LGBQ+ 群体受影响最严重

与婴儿潮世代相比,Z 世代更容易感到被人忽视



伦敦, Sept. 29, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 一项针对来自 18 个国家的 18,097 名受访者进行的新研究发现,尽管 COVID-19 的影响提高了全球健康意识,但社会对疼痛者的容忍度正逐渐下降。

由消费者健康公司 Haleon 编制的第五版 Haleon 疼痛指数 (Haleon Pain Index, HPI)[1] 显示,在后疫情时代的社会,人们更容易评判疼痛者而非宽容他们,近半 (49%) 疼痛患者感到因疼痛而羞耻,近三分之一 (32%) 疼痛患者害怕自己会因疼痛而被评判。

过去十年来,这项全球指数一直坚持探索疼痛对人们生活的真正影响。今年的研究发现,相比较 2014 年编制的第一版疼痛指数,如今,疼痛的社会和情感影响增长了近 25%,因日常疼痛引起的羞辱和社交孤立现象也日益严重。42% 的受访者表示,他们在疼痛时经常感到孤独。全球各地的疼痛患者都开始出现了严重的孤独感,感到非常孤独的疼痛患者在中国大陆的受访者中占比 38%,在澳大利亚的受访者中占比 33%,在英国的受访者中占比 32%.这与世界卫生组织[4]就孤独和社交孤立对公共健康的影响发出的警告及于 2023 年春季指出的“孤独流行病” (the Loneliness Epidemic)[5] 恰恰相符。

Linda Papadopoulos 博士,心理学家兼作家,评论道:“日常的疼痛是一个很容易被忽视或者轻视的健康问题。很多人都没有意识到,它的影响可能比症状本身更严重。由于他人缺乏同理心或者遭受区别对待而造成的孤独感和心理健康影响只会越来越严重。作为一个社会,在一个对这些问题越来越冷漠的世界中,我们需要培养同理心和理解他人的能力。”

HPI 还发现,在社会中已经遭遇偏见、歧视和排斥的人受到的来自这些对疼痛的冷漠态度的影响最为严重。

58% 的女性受访者 称她们的疼痛遭到了区别对待、不被相信或遭到歧视。而仅 49% 的男性受访者有相似的感受。有此感受的受访者比例在来自印度 (74%)、沙特阿拉伯王国 (KSA) (74%)、巴西 (74%) 和中国大陆 (61%) 的女性中最高。

称她们的疼痛遭到了区别对待、不被相信或遭到歧视。而仅 49% 的男性受访者有相似的感受。有此感受的受访者比例在来自印度 (74%)、沙特阿拉伯王国 (KSA) (74%)、巴西 (74%) 和中国大陆 (61%) 的女性中最高。 59% 的有色人种受访者 称他们的疼痛遭到了区别对待、不被相信或遭到歧视。而仅 48% 的白人受访者有相似的感受。有此感受的受访者比例在来自巴西 (71%)、波兰 (64%) 和美国 (64%) 的有色人种受访者中最高,而在英国,这一比例为 60%。

称他们的疼痛遭到了区别对待、不被相信或遭到歧视。而仅 48% 的白人受访者有相似的感受。有此感受的受访者比例在来自巴西 (71%)、波兰 (64%) 和美国 (64%) 的有色人种受访者中最高,而在英国,这一比例为 60%。 44% 的 LGBQ+ 群体受访者害怕其他人会因其疼痛而对他们产生刻板印象。而仅 32% 的异性恋者有相似的感受。有此感受的受访者比例在来自印度 (61%)、美国 (54%)、加拿大 (49%) 和澳大利亚 (48%) 的 LGBQ+ 群体受访者中最高。



研究同时还发现,人们在感受疼痛的方式上存在明显的代沟,这表明较为年轻的疼痛患者可能更难将自己的疼痛告知他人或得到治疗。

70% 的 Z 世代受访者 称他们的疼痛遭到了区别对待、不被相信或遭到歧视。而仅 40% 的婴儿潮世代受访者有相似的感受。有此感受的受访者比例在来自印度 (80%)、美国 (79%)和英国 (74%) 的 Z 世代受访者中最高。

称他们的疼痛遭到了区别对待、不被相信或遭到歧视。而仅 40% 的婴儿潮世代受访者有相似的感受。有此感受的受访者比例在来自印度 (80%)、美国 (79%)和英国 (74%) 的 Z 世代受访者中最高。 45% 的 Z 世代受访者称对他们而言,向他人表示自己正感到疼痛是一种禁忌。而仅 35% 的婴儿潮世代受访者有相似的感受。

然而,虽然老一代人更容易向他人表达自己的疼痛并获得治疗,但他们在网上获取健康相关信息时却最被边缘化。年龄在 75-84 岁间的受访者中,有 45% 表示,他们很难在网上获得这些健康信息,因为他们对于如何在互联网上寻找相关信息没有信心。而在所有受访者中,有这一感受的受访者比例仅有 33%。

受访者一致认为,人们需要对疼痛有更加个性化且富有同理心的观点。超过三分之二 (68%) 的受访者认为,更多的同理心有助于减少偏见和排斥,并且真正改善他们在疼痛时的经历。同时,69% 的受访者表示希望医生 () 和 62% 的受访者表示希望药师 () 能够接受更好的培训,以了解不同病人的不同疼痛情况。

Lisa Jennings,Haleon 全球非处方类药物主管称:“虽然人们普遍经历过疼痛,而且它往往会给很多人带来孤独感和耻辱感,但疼痛对不同人群造成的影响却大有不同,往往最边缘化的群体受到的影响最为严重。我们的目标是打破这些障碍,让每个人——无论年龄、种族、族裔、性别、性取向、残疾与否或其他因素——都能够获得更高的日常健康质量。HPI 表明,通过转变观念和围绕疼痛管理进行沟通,我们将可以减轻疼痛的社会和情感影响。这也是我们通过多个项目,例如我们正在全球范围内向医护人员推出的 #ListenToPain 倡议,采取行动的原因所在。”

Haleon 的 #ListenToPain 项目支持医护人员改善与患者间的沟通,并帮助他们根据患者的个人情况针对性地与他们讨论疼痛问题。#ListentoPain 提供了五种描述人们对疼痛管理不同的态度和行为的特征档案,帮助医护人员根据患者情况量身定制治疗方法。通过持续的护理,真正理解对疼痛如何随时间发展,就意味着疼痛管理战略能够不断发展,并在长期内更加有效。

媒体联系人

要了解有关 HPI 的更多信息,或欲请求采访,请联系:

Nina.bass@edelman.com

Amy.barker@edelman.com

要了解有关 Haleon 的更多信息,请联系:

gemma.x.thomas@haleon.com

编者按

关于 Haleon 疼痛指数 (Haleon Pain Index) 研究

Haleon 疼痛指数 (Haleon Pain Index, HPI) 是由 Edelman Data x Intelligence (DXI) 开展的一项具有全球代表性的专有纵向社会研究。该研究旨在为经历过疼痛的人们发声,并对疼痛的演变状况进行评估。该研究主要捕捉疼痛对人们的日常生活、健康、感受、情绪、动机和行为造成的感知影响,以人的体验为中心。在第五版中,该研究评估了有效疼痛治疗的健康包容性障碍。第五版研究收集了来自 18 个国家的 18,000 多位受访者的看法。

HPI 第五版追踪了以下市场:澳大利亚、巴西、加拿大、中国、哥伦比亚、法国、德国、印度、意大利、沙特阿拉伯王国 (KSA)、马来西亚、墨西哥、波兰、南非、西班牙、瑞典、英国和美国。

受访者年龄组被分为如下几个世代:

Z 世代: 年龄在 18-26 岁间的受访者

年龄在 18-26 岁间的受访者 千禧世代: 年龄在 27-42 岁间的受访者

年龄在 27-42 岁间的受访者 X 世代: 年龄在 43-58 岁间的受访者

年龄在 43-58 岁间的受访者 婴儿潮世代 1*: 年龄在 59-66 岁间的受访者

年龄在 59-66 岁间的受访者 婴儿潮世代 2*: 年龄在 67-77 岁间的受访者

年龄在 67-77 岁间的受访者 沉默世代:年龄在 78-84 岁间的受访者

1* 现在,Haleon 疼痛指数 (HPI) 首次收集了来自以下四个主要市场的专家、全科医生 (GP)、药师和护士的意见:澳大利亚、德国、沙特阿拉伯和美国。在此第一版中,我们通过一份用时 15 分钟的定制在线问卷收集了 600 多位专家(平均每个市场 150 位专家*)的见解,探究了他们对疼痛的看法、他们作为医护人员所面临的挑战及他们在推动正向变革时能发挥的作用。

2* 我们在美国访谈的对象包括医生和护士;在澳大利亚和沙特阿拉伯,访谈对象主要是医生和药师;在德国,接受访谈的主要是药师和药师助理。

关于 Listen To Pain

#ListenToPain 是 Haleon 发起的一项全球性倡议,旨在帮助医护人员最大限度地利用他们与患者接触的时间,以便更好地了解患者的疼痛体验,从而为患者设计适当的治疗方案。#ListenToPain 位于 Haleon Health Partner,一个面向医护人员的专用数字平台上,提供了一系列用于更好地与病人互动、评估疼痛和取得成果的实用工具。这些提供给药师的工具和资源能帮助他们更好地了解患者的疼痛,并引导他们与患者就疼痛管理进行沟通。

与 #ListentoPain 有关的更多信息及其全部资源可在 www.haleonhealthpartner.com 找到。

关于 Haleon

Haleon (LSE / NYSE: HLN) 是全球消费者健康领域的领导者之一,其宗旨是以人性化的方式提供更好的日常健康服务。Haleon 的产品涵盖五大类别:口腔健康,止痛,呼吸健康,消化健康及其他,维生素、矿物质及补品 (VMS)。其老牌产品,如 Advil、Sensodyne、Panadol、Voltaren、Theraflu、Otrivin、Polident、parodontax 和 Centrum 均建立在被广泛接受的科学研究、创新和对人类的深刻理解上。

如需了解更多信息,请访问 www.haleon.com 。

___________________________________________________

1 Haleon. 疼痛指数. 2023. 档案数据.

2 Haleon 疼痛指数此前被称为“全球疼痛指数” (Global Pain Index)。

3 Russell, D, et al.,1978. Developing a measure of loneliness. Journal of Personality Assessment, 42, 290-294. Available: https://fetzer.org/sites/default/files/images/stories/pdf/selfmeasures/Self_Measures_for_Loneliness_and_Interpersonal_Problems_UCLA_LONELINESS.pdf. [引用时间:2023 年 9 月 18 日].

4 World Health Organization (WHO). N.d. Social Isolation and Loneliness. Available: https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/demographic-change-and-healthy-ageing/social-isolation-and-loneliness [引用时间:2023 年 9 月 18 日].

5 Centers for Disease Control and Prevention. 2023. Health Risks of Social Isolation and Loneliness. Available: https://www.cdc.gov/emotional-wellbeing/social-connectedness/loneliness.htm#:~:text=Social%20isolation%20and%20loneliness%20have,linked%20to%20increased%20risk%20for%3A&text=Heart%20disease%20and%20stroke.,Type%202%20diabetes. [引用时间:2023 年 9 月 18 日].