Table de développement YHU : Les groupes de travail établissent leurs priorités

LONGUEUIL, Quebec, 28 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui se tenait la seconde rencontre de la Table de développement du pôle aérospatial de l’Aéroport Montréal Saint-Hubert YHU. Celle-ci avait lieu dans les hangars de l’aéroport qui ont été convertis en salle de réunion pour l’occasion.

Plus d’une trentaine de participants étaient présents, majoritairement des élus ou leurs délégués, mais également de nombreux acteurs de l’écosystème de l’aéronautique et des représentants des citoyens. Cette séance de travail de plus de deux heures a permis aux membres de la Table d’échanger sur le projet de construction du terminal commercial de l’aéroport et de préciser les orientations de YHU en matière de son offre de transport aérien. « Nous nous étions engagés à assurer la meilleure communication qu’il soit auprès de la communauté, et la rencontre d’aujourd’hui est un autre exemple de notre grande transparence quant au développement de l’aéroport. Tous les sujets sont discutés et les nouvelles idées, comme les recommandations, qui sont issues de la Table deviennent pour nous des priorités » a déclaré M. Yanic Roy, président-directeur général de l’Aéroport Montréal Saint-Hubert YHU.

À l’occasion des activités de la Table YHU, les différents groupes de travail ont eu l’occasion de présenter leurs orientations et leurs priorités. Parmi les chantiers à l’œuvre à travers ces sous-comités, mentionnons une initiative pour développer de l’innovation aéroportuaire et aéronautique grâce à un modèle d’aéroport ouvert, puis une réflexion concertée sur la mobilité à l’échelle régionale et, finalement, l’implantation d’une solution technologique pour afficher en temps réel les avions en activité et améliorer l’efficience des mesures d’atténuation du bruit. « Les projets structurants travaillés dans les groupes de travail pourront grandement améliorer la qualité du développement de l’aéroport et nous remercions tous les élus et les acteurs de la communauté qui y participent » précise M. Roy.

Rappelons que le 27 juin dernier, les membres de la Table de développement YHU ont procédé à la création de quatre groupes de travail, respectivement sur l’Innovation, le Développement durable et le Climat sonore, la Mobilité et le Tourisme. La Table de développement rassemble plus de quinze élus de la région et une dizaine de membres de l’écosystème. Elle a pour vocation d’assurer la concertation des acteurs de la communauté.

