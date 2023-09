ZKH Kroonprins lanceert masterplan Soudah Peaks

A Media Snippet accompanying this announcement is available by clicking on the image or link below:

RIYAD, Saoedi-Arabië, Sept. 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zijne Koninklijke Hoogheid Kroonprins Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, premier en voorzitter van Soudah Development, heeft het masterplan gelanceerd om Soudah en delen van Rijal Almaa te ontwikkelen tot Soudah Peaks – een luxe toeristische bestemming in de bergen op 3.015 meter boven de zeespiegel op de hoogste top van Saoedi-Arabië. Het project ligt in een buitengewone natuurlijke en culturele omgeving in de regio Aseer (zuidwesten van Saoedi-Arabië) en is een belangrijk onderdeel van de inspanningen van het Public Investment Fund (PIF) om de economie te diversifiëren door vitale industrieën zoals toerisme, gastvrijheid en entertainment uit te breiden en de ontwikkelingsstrategie van Aseer te ondersteunen.

ZKH Kroonprins Mohammed bin Salman, voorzitter van de Raad van Bestuur van Soudah Development, verklaarde dat Soudah Peaks een nieuw tijdperk van luxe bergtoerisme vertegenwoordigt door een ongekende woonervaring te bieden met behoud van de natuurlijke omgeving, culturele en erfgoedrijkdom. Het is strategisch afgestemd op de doelstellingen van Vision 2030 om het toerisme en entertainment uit te breiden, de economische groei te ondersteunen, investeringen aan te trekken, meer dan SAR 29 miljard bij te dragen aan het cumulatieve bbp van het Koninkrijk en duizenden directe en indirecte werkgelegenheid te creëren.

HRH zei: "Het masterplan bevestigt onze toewijding aan wereldwijde inspanningen voor het behoud van het milieu en de natuurlijke hulpbronnen voor toekomstige generaties en heeft tot doel bij te dragen aan het diversifiëren van nationale inkomstenbronnen en het opbouwen van een sterke economie die lokale en wereldwijde investeringen aantrekt.

HRH voegde eraan toe: "Soudah Peaks zal een belangrijke toevoeging zijn aan de toeristische sector in Saoedi-Arabië en het Koninkrijk op de wereldwijde toeristische kaart plaatsen, terwijl de rijke cultuur en het erfgoed van het land worden benadrukt en gevierd. Bezoekers krijgen de mogelijkheid om de schoonheid van Soudah Peaks te ontdekken, de rijke cultuur en het erfgoed te verkennen en de authentieke gastvrijheid van de lokale gemeenschap te ervaren. Soudah Peaks biedt onvergetelijke ervaringen te midden van weelderig groen, boven de wolken."

Soudah Peaks streeft ernaar om tegen 2033 het hele jaar door high-end luxe horecadiensten te bieden aan meer dan twee miljoen bezoekers. Het masterplan wordt ontworpen om de lokale traditionele en architecturale stijlen te weerspiegelen en zal zowel het culturele als het landschapserfgoed van de regio bevorderen. De bestemming zal de thuisbasis zijn van zes unieke ontwikkelingszones: Tahlal, Sahab, Sabrah, Jareen, Rijal en Red Rock. Elk biedt een scala aan faciliteiten van wereldklasse, waaronder hotels, luxe bergresorts, woonchalets, villa 's, premium herenhuizen, entertainment en commerciële attracties, evenals buitenattracties die zijn gewijd aan sport, avontuur, wellness en cultuur.

Soudah Development zal tegen 2033 2.700 horecasleutels, 1.336 wooneenheden en 80.000 vierkante meter commerciële ruimte leveren voor Soudah Peaks. Het masterplan zal worden ontwikkeld in drie fasen, met 940 hotelsleutels, 391 wooneenheden en 32.000 vierkante meter winkelruimte die naar verwachting in 2027 zal worden voltooid, binnen fase één.

Soudah Peaks ligt op meer dan 627 vierkante kilometer ontzagwekkende natuur, waarbij minder dan 1% van het land wordt verworven voor de bouw, wat de toewijding van Soudah Development weerspiegelt om het milieu te beschermen en te behouden, de beste duurzaamheidsnormen te volgen en bij te dragen aan de inspanningen van het Saudi Green Initiative.

Als een gesloten naamloze vennootschap die eigendom is van PIF, streeft Soudah Development ernaar een unieke luxe toeristische bestemming in de bergen in Saoedi-Arabië te ontwikkelen, met behoud van de natuurlijke omgeving en het culturele erfgoed van het projectgebied verspreid over Soudah en delen van Rijal Almaa.

Over Soudah Development

Soudah Development is een gesloten naamloze vennootschap die volledig eigendom is van het Public Investment Fund (PIF) van Saoedi-Arabië. Het is opgericht om de ontwikkeling van een luxe toeristische bestemming in de bergen te stimuleren, die Soudah en delen van Rijal Almaa omvat, in de regio Aseer in het zuidwesten van Saoedi-Arabië. Het doel is om het natuurlijke landschap te behouden en het rijke culturele erfgoed van de regio te respecteren, terwijl het tegen 2033 elk jaar 2 miljoen bezoekers trekt. Soudah Development werd op 24 februari 2021 aangekondigd door ZKH-kroonprins Mohammad bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, premier en voorzitter van PIF.

